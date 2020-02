LIVE NAPOLI - BARCELLONA 0-0 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Napoli - Barcellona è valevole per gli ottavi di finale di Champions League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 25 febbraio alle ore 21:00 allo stadio San Paolo di Napoli.

Arbitro di Napoli - Barcellona sarà il tedesco Felix Brych, coadiuvato dagli assistenti Borsh e Lupp. Il quarto uomo sarà Osmers, mentre al VAR ci sarà la coppia Dankert - Fritz.

Un turno non facile quello che aspetta la squadra allenata da Gattuso: dovrà vedersela con una delle squadre candidate alla vittoria finale, il Barcellona di Leo Messi. Il Barcellona sembra aver ritrovato la forma migliore: 4 vittorie di fila in Liga con un Leo Messi in forma splendente (quattro gol nell'ultima partita contro l'Eibar). Anche il Napoli di Gattuso sembra in buona forma: nell'ultimo incontro in Serie A ha vinto 1-2 in rimonta contro il Brescia. Pochi dubbi sulla formazione per il Napoli: in difesa Maksimovic accanto a Manolas con Mario Rui e Di Lorenzo sulle fasce, a centrocampo Demme sarà affiancato da Zielinski e Fabian Ruiz. In attacco il solo Mertens supportato da Callejon e Insigne. Il Barcellona di Setien si affida a Messi e Griezmann in attacco con Vidal, De Jong e Rakitic a centrocampo.

Probabili formazioni:

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Demme, Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Mertens. All: Gattuso

Barcellona: Ter Stegen, Semedo, Piquè, Lenglet, Firpo, Rakitic, Busquets, De Jong, Vidal, Messi, Griezmann. All: Setien

Dove vedere Napoli - Barcellona di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Napoli - Barcellona si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 25 febbraio. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go ed in chiaro su Canale 5.

Il calendario completo di Champions League