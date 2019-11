LIVE JUVENTUS - ATLETICO MADRID 1-0 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

GOL! Paulo Dybala in pieno recupero! Juve in vantaggio sull'Atletico Madrid! Statistiche Dybala : Numero maglia: 10 Gol: 1 Luogo di nascita: Laguna Larga Data di nascita: 15/11/199321:45

Ritmi piuttosto compassati a Torino, in particolare è la Juve che sembra non aver fretta di affondare.21:28

Renan Lodi si distende sulla sinistra e crossa alla ricerca di Vitolo, De Sciglio ci arriva per primo e si rifugia in corner.21:15

Morata torna da ex nel suo vecchio stadio, al suo fianco Vitolo. In panchina la stellina Joao Felix, dove c'è anche Correa. Queste le scelte di Simeone.20:30

Torna in campo Cristiano Ronaldo: Sarri lo sceglie al fianco di Dybala, Ramsey alle loro spalle. In panchina Higuain e Bernardeschi.20:30

PREPARTITA

Juventus - Atletico Madrid è valevole per la quinta giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020, girone D.

La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Atletico Madrid è l'inglese Anthony Taylor con assistenti Beswick e Nunn. Il quarto uomo sarà Pawson, mentre al VAR ci sarà Attwell.

La partita di andata Atletico Madrid - Juventus si è giocata il 18 settembre 2019 e si è conclusa 2-2 con reti di Cuadrado e Matuidi.

La Juventus cerca stasera di consolidare il primato nel girone D: dopo 4 giornate disputate la squadra di Maurizio Sarri si trova al primo posto con 10 punti seguita a tre lunghezze proprio dall'Atletico Madrid fermo a 7 punti. Stasera dovrebbe essere sicuro il rientro in campo di Cristiano Ronaldo tenuto a riposo per il solito dolore al ginocchio nell'ultimo turno di campionato contro l'Atalanta. Insieme a CR7 dovrebbe giocare in avanti Gonzalo Higuain che si trova in un ottimo stato di forma. In difesa dovrebbe essere confermata la coppia Bonucci - De Ligt con Cuadrado e De Sciglio sugli esterni. In mezzo al campo Khedira, Pjanic e Matuidi con Ramsey nel ruolo di rifinitore.

Probabili formazioni:

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio, Khedira, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Cristiano Ronaldo, Higuain. All.: Sarri

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi, Koke, Thomas, Herrera, Saul, Vitolo, Morata. All.: Simeone



Dove vedere Juventus - Atletico Madrid di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Juventus - Atletico Madrid si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 26 novembre.

Juventus - Atletico Madrid è una partita valevole per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020, girone D. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go e su Canale 5.

