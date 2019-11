LIVE STELLA ROSSA - BAYERN MONACO 0-1 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Coman salta due avversari e mette in mezzo, ma non c’è nessuno a ricevere il pallone in area.21:37

Lewandowski viene fermato in off-side: calcio di punizione per la Stella Rossa.21:29

TOLISSO! Prima occasione per il Bayern Monaco: tiro debole, che non impensierisce Borjan.21:05

PREPARTITA

Stella Rossa - Bayern M. è valevole per la competizione Champions League.

La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Rajko Mitic di Belgrado.

Arbitro di Stella Rossa - Bayern M. è Bjorn Kuipers (Olanda).

Possibili formazioni (ultime schierate):

Spal: Berisha, Cionek, Reca, Felipe, Tomovic, Strefezza, Kurtic, Missiroli, Valdifiori, Paloschi, Floccari

Genoa: Radu, Zapata, Romero, Ankersen, Pajac, Cassata, Agudelo, Schone, Lerager, Pinamonti, Pandev



Dove vedere Stella Rossa-Bayern M. di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Stella Rossa-Bayern M. si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 26 novembre.

Stella Rossa-Bayern M. è una partita valevole per la giornata 5 della fase a gironi della Champions League 2019/2020. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

