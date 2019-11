LIVE TOTTENHAM - OLYMPIACOS 1-2 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Sanchez commette fallo in attacco: calcio di punizione per l’Olympiacos. Poco più di dieci minuti al termine della prima frazione.21:34

Problemi per Semedo, rimasto coinvolto in uno scontro con Gazzaniga. Lo staff medico dell’Olympiacos entra in campo.21:24

Cross dalla sinistra di Alli per Lucas Moura, ma c’è l’uscita in presa sicura di Jose Sa.21:10

PREPARTITA

Tottenham - Olympiacos è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Tottenham Stadium di Londra.

Arbitro di Tottenham - Olympiacos è Georgi Kabakov (Bulgaria).

La partita di andata Olympiacos - Tottenham si è giocata il 18 settembre 2019 e si è conclusa 2-2.

Possibili formazioni (ultime schierate):

Tottenham: Hugo Lloris, Toby Alderweireld, Davinson Sánchez, Jan Vertonghen, Ben Davies, Christian Eriksen, Dele Alli, Lucas Moura, Harry Winks, Tanguy Ndombele, Harry Kane

Olympiacos: Josè Sà, Omar Elabdellaoui, Yassine Meriah, Rúben Semedo, Konstantinos Tsimikas, Daniel Castelo Podence, Yassine Benzia, Mathieu Valbuena, Georgios Masouras, Guilherme, Miguel Ángel Guerrero Martín



Dove vedere Tottenham-Olympiacos di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Tottenham-Olympiacos si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 26 novembre.

Tottenham-Olympiacos è una partita valevole per la giornata 5 della fase a gironi della Champions League 2019/2020. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

