LIVE LIONE - JUVENTUS 0-0 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Lione - Juventus è valevole per gli ottavi di finale della Champions League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 26 febbraio alle ore 21:00 al Groupama Stadium di Lione.

Arbitro di Lione - Juventus sarà lo spagnolo Jesús Gil Manzano, coadiuvato dagli assistenti Diego Barbero e Angel Nevado. Il quarto uomo sarà Guillermo Cuadra Fernandez, mentre alla Var si siederà Juan Martinez Munuera.

Stasera inizia la fase finale della Champions League e la Juventus di Sarri, una delle favorite alla vittoria finale, non può sbagliare. La Juventus si trova in un buon momento di forma: in campionato, prima con 1 punto di vantaggio sulla Lazio, viene da due vittorie consecutive contro Brescia e Spal. Cristiano Ronaldo, in gol in campionato da ben 11 partite di fila, cercherà di trascinare i suoi compagni ed espugnare in trasferta il campo del Lione. Sarri recupera Higuain che partirà comunque dalla panchina. Buone probabilità di vedere, a partita in corso, anche il rientro di Douglas Costa. Formazione con pochi dubbi per la Juventus: in difesa rientra la coppia Bonucci - De Ligt con Danilo e Cuadrado sulle fasce; a centrocampo insieme all'affidabile coppia Pjanic - Matuidi spazio nuovamente a Ramsey, in gol contro la Spal. Attacco affidato a Cristiano Ronaldo con in supporto Dybala.

Il Lione a differenza della Juventus non viene non da buon momento: in campionato si trova settimo distante 6 punti dalla zone Europa League. Nell'ultima giornata in Ligue 1 ha vinto per 0-2 in trasferta contro il Metz. Mister Garcia dovrà fare a meno del capitano Memphis Depay e Koné, sempre out per infortunio. Attacco affidato alla coppia Ekambi - Traoré.

Probabili formazioni

Lione: Lopes, Denayer, Marcelo, Marçal, Dubois, Tousart, Aouar, Cornet, Terrier, Ekambi, Traoré. All. Garcia

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Ramsey, Pjanic, Matuidi, Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Dove vedere Lione - Juventus di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Lione - Juventus si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 26 febbraio. La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

