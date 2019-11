LIVE BARCELLONA - BORUSSIA DORTMUND 2-0 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Camp Nou

Città: Barcellona

20:30

Benvenuti alla diretta di Barcellona-Borussia Dortmund20:30

Partita valevole per la quinta giornata del Gruppo F, che comprende anche l'Inter (in campo in contemporanea a Praga contro lo Slavia)20:30

La squadra vincitrice sarà aritmeticamente qualificata agli ottavi di finale. In caso di pareggio dipenderà tutto dal risultato dei nerazzurri nell'altra partita20:30

Il direttore di gara è il francese Clement Turpin20:30

1' SI COMINCIA! Il Barcellona dà il calcio d'inizio21:01

1' SCHULZ! Subito pericolosissimi i tedeschi, che provano ad approfittare di un clamoroso errore di Rakitic. Umtiti evita danni peggiori21:01

3' Il Barça prova subito a rispondere proprio con Rakitic, che perde però l'attimo in area di rigore21:03

6' Inizia a premere il Barcellona dopo lo spavento iniziale, ma né Messi né Dembelé riescono a liberarsi per la conclusione in area21:06

8' Splendida azione sulla tre quarti di Messi, Weigl lo stende: punizione da posizione pericolosa21:08

10' Nulla da fare sul piazzato dell'argentino, che centra il compagno di squadra Busquets davanti alla barriera21:10

12' Dembelé si libera bene in area di rigore ma il suo tiro è debolissimo21:12

15' Suarez inganna Hummels con una finta, il tedesco lo stende e i catalani chiedono il giallo: per Turpin è solo calcio di punizione21:15

17' Dopo aver controllato il possesso palla nei primi minuti, il Barcellona ha arretrato leggermente il baricentro, lasciando la sfera agli uomini in maglia gialla21:17

19' Nel frattempo, nell'altra partita del girone, l'Inter è passata in vantaggio a Praga21:19

22' GOL ANNULLATO AL BARCELLONA! Strepitosa azione di Messi che libera Suarez, l'uruguaiano segna ma era in leggera posizione irregolare21:22

23' Il VAR ha confermato il fuorigioco di Suarez: si resta sullo 0-021:23

25' Ousmane Dembelé è a terra dopo essere atterrato male sulla caviglia21:25

26' Dembelé non riesce a restare in campo: al suo posto entra Griezmann21:26

29' GOL DI SUAREZ! BARCELLONA IN VANTAGGIO!21:29

30' Situazione simile a quella del gol annullato pochi minuti fa: gran passaggio filtrante di Messi che libera Suarez davanti a Burki, il bomber lo fredda con una conclusione secca per l'1-021:30

31' Anche in questo caso è stato consultato il Var, ma Suarez stavolta era in posizione regolare21:31

32' BARCELLONA VICINISSIMO AL RADDOPPIO! Succede di tutto in area di rigore nel giro di pochi secondi, con Messi, Griezmann e Suarez pericolosi in area: la difesa allontana a fatica21:32

33' ECCO IL RADDOPPIO! MESSI FIRMA IL 2-0!21:33

34' Suarez restituisce il favore alla Pulce, con un bel passeggio che libera Messi davanti al portiere: diagonale perfetto e 2-0 per il Barcellona21:34

36' Barcellona sulle ali dell'entusiasmo, con Griezmann che carica il pubblico del Camp Nou21:36

37' Da Praga, nel frattempo, arriva la notizia del pareggio dello Slavia: una notizia che non può non far piacere a un Borussia in netta difficoltà21:37

40' Adesso i blaugrana gestiscono il possesso del pallone senza affondare, forti del doppio vantaggio21:40

43' Si vede in attacco il Dortmund, il tiro di Hakimi finisce in curva21:43

44' Gioco fermo per qualche secondo, l'arbitro Turpin è stato colpito da una pallonata fortuita. Si riprende dopo una decina di secondi21:44

44' Sono due i minuti di recupero21:44

45' FINE PRIMO TEMPO AL CAMP NOU! Barcellona in vantaggio per 2-0 contro il Borussia Dortmund grazie ai gol di Suarez e Messi21:45

45' Vantaggio meritato da parte dei blaugrana, che a parte la sbavatura iniziale hanno dominato i primi 45 minuti e sono sempre più vicini alla conquista aritmetica del primo posto21:45

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!22:01

46' Un cambio per il Borussia Dortmund dopo l'intervallo: Sancho entra al posto di un deludente Schulz22:01

46' GRIEZMANN! Barça già vicino al 3-0, tiro respinto da Burki22:01

50' Il Borussia prova ad affacciarsi in area di rigore, ma Ter Stegen è attento sul cross basso di Sancho22:05

51' MESSI! Azione spettacolare dell'argentino, che entra in area dopo aver saltato tre avversari. Burki esce efficacemente, ma il Barça chiede il rigore22:06

51' L'arbitro ammonisce Messi per simulazione, dopodiché consulta la sala Var per confermare che non ci sia stato contatto: gli assistenti video gli danno ragione22:06

56' Il Borussia esce dal proprio guscio e prova ad affondare con Hakimi, Lenglet non si lascia superare e ferma la'azione avversaria22:11