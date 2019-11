LIVE LIPSIA - BENFICA 0-2 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dopo il raddoppio Gulacsi è rimasto a terra, colpito involontariamente dall'autore del gol: il portiere del Lipsia non sembra in condizione di continuare22:16

Ammonito Taarabt, punito per un intervento in gioco pericoloso22:07

GOL ANNULLATO AL LIPSIA! Upamecano mette la palla in rete ma l'arbitro punisce una sua carica al portiere: il Benfica resta in vantaggio22:04

NON C'E' RECUPERO E SI VA ALL'INTERVALLO! Benfica avanti per 1-0 a Lipsia dopo un bel primo tempo21:45

Grave errore difensivo di Upamecano dopo uno scambio fra Taarabt e Chiquinho, Pizzi ne approfitta da due passi per insaccare: 1-0 per il Benfica21:21

Partita vivace in questi primi minuti, entrambe le squadre non vogliono nascondersi21:11

PREPARTITA

Lipsia - Benfica è valevole per la competizione Champions League.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Red Bull Arena di Lipsia.

Arbitro di Lipsia - Benfica è Felix Zwayer (Germania).

Dove vedere Lipsia-Benfica di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Lipsia-Benfica si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 27 novembre.

Lipsia-Benfica è una partita valevole per la giornata 5 della fase a gironi della Champions League 2019/2020. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

