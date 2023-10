(32) DANILO CATALDI (C)

(65) NICOLÒ ROVELLA (C)

(8) MATTÉO GUENDOUZI (C)

(5) MATÍAS VECINO (C)

(10) LUIS ALBERTO (C)

(6) DAICHI KAMADA (C)

(14) DAVID TURNBULL (C)

(24) TOMOKI IWATA (C)

(49) JAMES FORREST (C)

(28) PAULO BERNARDO (C)

(19) OH HYEON-GYU (A)

(42) CALLUM MCGREGOR (C)

(41) REO HATATE (C)

(33) MATT O'RILEY (C)

Giocata di Luis Alberto per Felipe Anderson, sinistro di Kamada contrato da McGregor.21:30

Immobile scambia con Luis Alberto e impegna Hart ma era in posizione irregolare.21:29

Hatate perde palla, fallo di mano in attacco di Kamada.21:26

Errore di Scales, Kamada non ne approfitta.21:24

Hatate a terra, gioco fermo per qualche istante.21:21

Luis Alberto cerca Immobile nel corridoio, Phillips spazza in angolo.21:21

Yang in verticale per Maeda che strozza il sinistro ampiamento a lato.21:19

Vecino apre per Felipe Anderson, contenuto da Taylor.21:17

GOL! CELTIC-Lazio 1-0! Rete di Furuhashi. Maeda si accentra dalla destra, buco di Romagnoli, filtrante di O'Riley per Furuhashi, freddo davanti a Provedel.21:27

O'Riley addomestica per Furuhashi, destro murato da Romagnoli.21:15

Immobile appoggia in area per Felipe Anderson, Taylor protegge l'uscita di Hart.21:12

Fasi di studio in avvio, le due squadre si affrontano sulla mediana.21:10

Johnston in netto ritardo su Zaccagni, Rumsas lo grazia.21:08

Bel fraseggio di prima dei biancocelesti, Luis Alberto calibra male per Felipe Anderson.21:06

Lancio di Patric per Felipe Anderson, destro smorzato da Scales, Hart raccoglie la sfera.21:04

Sarri conferma il tridente Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni con Vecino in cabina di regia. Lazzari e Hysaj terzini.20:07

Lagerbielke squalificato, gioca Phillips. Rodgers opta per Yang nel tridente completato da Maeda e Furuhashi.20:06

4-3-3 anche per la Lazio: Provedel - Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj - Kamada, Vecino, Luis Alberto - Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Magro, Marusic, Gila, Casale, Pellegrini, Cataldi, Rovella, Guendouzi, Isaksen, Pedro, Castellanos.20:13

I biancocelesti, dopo aver impattato la gara d'esordio con l'Atletico grazie alla rete memorabile di Provedel, affrontano i biancoverdi, sconfitti in doppia inferiorità numerica dal Feyenoord per 2-0.19:40

Al Celtic Park di Glasgow tutto pronto per Celtic-Lazio, seconda giornata del Gruppo E di Champions League.19:37

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Celtic - Lazio? La gara tra Celtic e Lazio si giocherà mercoledì 4 ottobre 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Celtic - Lazio? L'arbitro del match sarà Donatas Rumsas Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Celtic - Lazio sarà Juan Martínez Munuera Dove si gioca Celtic - Lazio? La partita si gioca a Glasgow In che stadio si gioca Celtic - Lazio? Stadio Celtic Park Chi trasmette la partita Celtic - Lazio? La partita tra Celtic e Lazio verrà trasmessa da Mediaset Infinity, Sky Sport 1 e Sky Qual è il risultato di Celtic - Lazio? Al 31° minuto del primo tempo il risultato di Celtic - Lazio è 1-1 Chi ha segnato della Lazio? Il marcatore della Lazio è stato Matías Vecino al 29'

PREPARTITA

Celtic-Lazio è valevole per la seconda partita della fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024. La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 21.00 al Celtic Park di Glasgow, in Scozia.

Arbitro di Celtic-Lazio è il lituano Donatas Rumsas coadiuvato dai connazionali Aleksandr Radius e Dovydas Suziedelis. Al VAR invece c’è lo spagnolo Juan Martínez Munuera.

Dopo la prima partita il Celtic è al quarto posto della classifica del Girone E con 0 punti avendo perso per 2-0 contro il Feyenoord. La Lazio invece nella prima partita ha ottenuto un sospirato 1-1 in casa contro l’Atletico Madrid, grazie al gol segnato nei minuti di recupero dal portiere Provedel con uno stupendo colpo di testa. Quindi in classifica attualmente: Feyenoord 3 punti, Lazio e Atletico Madrid 1, Celtic 0.

Per il match di stasera Sarri sembra intenzionato a dar fiducia in mezzo al campo alla coppia Kamada-Vecino accanto all’intoccabile Luis Alberto; in attacco il solito tridente Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni. Il Celtic opporrà il consueto grande agonismo, abbinato al trasporto del pubblico di casa.

Probabili formazioni Celtic-Lazio

Celtic (4-3-3): Hart; Johnston, Taylor, Phillips, Scales; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Palma.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Kamada, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Dove vedere Celtic-Lazio in diretta TV e streaming

Celtic-Lazio si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21.00 (mezz’ora prima) del 4 ottobre. In TV il match sarà trasmesso da Sky e Infinity+ e sulle relative piattaforme streaming.