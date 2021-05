Pochettino recupera Mbappé solo per la panchina e lancia Icardi da punta centrale con Di Maria, Verratti e Neymar a supporto. A centrocampo Herrera sostituisce lo squalificato Gueye mentre in difesa la novità è Diallo al posto di Bakker.19:53

Due cambi per Guardiola rispetto al match di Parigi. In difesa spazio per Zinchenko al posto di Cancelo mentre in mediana insieme a Bernardo Silva e Gundogan gioca Fernandinho, preferito a Rodri; per il resto tridente mobile composto da Mahrez, De Bruyne e Foden e coppia Ruben Dias-Stones davanti a Ederson.19:50

Grande attesa all'Etihad Stadium per il secondo round di questa affascinante sfida; il City parte dal vantaggio del 2-1 ottenuto a Parigi ma il PSG ha già espugnato i campi di Barcellona e Bayern Monaco e cerca il tris per sperare nella qualificazione alla finale di Istanbul.19:54

PREPARTITA

Manchester City - Paris Saint-Germain è valevole pe il ritorno della semifinale della competizione Champions League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 4 maggio alle ore 21:00 all’Etihad Stadium di Manchester. Arbitro dell'incontro sarà l'olandese Björn Kuipers.

La partita di andata, giocata una settimana fa, ha visto imporsi la squadra inglese allenata da Guardiola per 2-1 in casa del PSG al Parco dei Principi di Parigi. Il ritorno sarà una partita ad alta tensione: la vincente accederà alla finalissima di Champions League ad Istanbul, in Turchia, dove affronterà la vincente dell'altra semifinale Chelsea - Real Madrid il cui ritorno si giocherà domani sera.

Manchester City: Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez. All. Guardiola

Paris Saint-Germain: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Verratti, Paredes; Di Maria, Draxler, Neymar; Mbappé. All. Pochettino

Dove vedere Manchester City-PSG

Manchester City-PSG si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 4 maggio. In TV la partita sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport. Il match sarà visibile anche in chiaro su Canale 5 on in streaming su Mediaset Play.