LIVE LOKOMOTIV MOSCA - JUVENTUS 1-1 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Khedira a terra dopo un contrasto di gioco, non sembrano esserci problemi per lui18:57

Sarri sceglie Rugani al fianco di Bonucci (De Ligt out per infortunio). Sulle fasce Danilo e Alex Sandro, a centrocampo c'è Rabiot con Pjanic e Khedira. Tridente Ramsey-Ronaldo-Higuain18:25

PREPARTITA

Lokomotiv Mosca - Juventus è valevole per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020, girone D.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:55 allo stadio Central Stadium Lokomotiv di Mosca.

Arbitro di Lokomotiv Mosca - Juventus è il francese Ruddy Barquet, assistenti Guillaume Debart e Julien Pacelli, quarto uomo Frank Schneider. Al VAR ci sarà Benoît Millot.

La partita di andata Juventus - Lokomotiv Mosca si è giocata il 22 ottobre 2019 e si è conclusa con la vittoria bianconera per 2-1 con doppietta di Dybala. Dopo tre giornate il girone D vede al comando a pari merito Juventus e Atletico Madrid con 7 punti, a seguire la Lokomotiv Mosca con 3 punti ed Bayern Leverkusen fanalino di coda a 0 punti.

La Juventus di Sarri, reduce dalla vittoria nel derby con il Torino per 1-0 in campionato, dovrà fare a meno dello squalificato Cuadrado e dell'infortunato de Ligt. In difesa dovrebbe quindi giocare Danilo e Demiral, in vantaggio su Rugani. A centrocampo sicuro il rientro di Khedira mentre davanti a fare coppia con l'intoccabile Cristiano Ronaldo dovrebbe esserci Higuain, con Dybala che invece partirà dalla panchina. Fondamentale per la squadra bianconera oggi vincere, rafforzando così il primato in classifica e presentarsi al meglio per il big match contro l'Atletico Madrid, che si giocherà il 26 novembre a Torino.

Probabili formazioni:

Lokomotiv Mosca: Guilherme, Ignatyev, Corluka, Howedes, Idowu, Joao Mario, Barinov, Murilo, Krychowiak, Miranchuk, Eder. All.: Samin

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Cristiano Ronaldo, Higuain



Dove vedere Lokomotiv Mosca - Juventus di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Lokomotiv Mosca - Juventus si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 6 novembre.

Lokomotiv Mosca - Juventus è una partita valevole per la quarta giornata, girone D, della fase a gironi della Champions League 2019/2020. La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League