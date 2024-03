DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Manchester city - Copenaghen? La gara tra Manchester city e Copenaghen si giocherà mercoledì 6 marzo 2024 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Manchester city - Copenaghen? L'arbitro del match sarà Espen Eskås Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Manchester city - Copenaghen sarà Dennis Higler Dove si gioca Manchester city - Copenaghen? La partita si gioca a Manchester In che stadio si gioca Manchester city - Copenaghen? Stadio Etihad Stadium Chi trasmette la partita Manchester city - Copenaghen? La partita tra Manchester city e Copenaghen verrà trasmessa da Sky Sport 1, Sky e Mediaset Infinity Qual è il risultato di Manchester City - Copenaghen? Al 4° minuto del primo tempo il risultato di Manchester City - Copenaghen è 1-0

PREPARTITA

Manchester City - Copenaghen è valevole per gli Ottavi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 6 marzo alle ore 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester.

Arbitro di Manchester City - Copenaghen sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Manchester City nella fase a gironi ha incontrato Stella Rossa, Lipsia, Young Boys e Bayern Monaco superando il girone con 18 punti mentre Copenaghen ha incontrato Galatasaray, Manchester United e Bayern Monaco superando il girone con 8 punti.

Manchester City-Copenaghen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Manchester City è rimasto imbattuto nelle cinque partite contro il Copenaghen nelle competizioni europee (3V, 2N), l’ultima sfida all’Etihad Stadium è terminata 5-0 per i Citizens (ottobre 2022).

Il Copenaghen non ha mai vinto in trasferta contro squadre inglesi nelle competizioni europee, ottenenendo due pareggi e cinque sconfitte. La formazione danese non ha segnato nelle ultime quattro gare esterne contro queste formazioni, e sempre in Champions League.

Pep Guardiola non è mai stato eliminato in un doppio confronto in Champions League dopo aver vinto la gara di andata in trasferta, superando il turno in tutte le nove occasioni precedenti (sei con il Manchester City, due col Barcellona e una col Bayern Monaco).

Questa sarà la quarta partita per il Copenaghen in una fase a eliminazione diretta della Champions League, e non hanno ancora vinto alcuna di queste gare (1N, 2P). L’ultimo successo esterno dei danesi nella competizione risale a dicembre 2016 (2-0 v Club Brugge), dopo quella vittoria, han segnato solo due gol nelle ultime sei gare esterne del torneo (2N, 4P).

Il Manchester City ha vinto le ultime nove partite in Champions League e potrebbe diventare la terza squadra a registrare 10 successi consecutivi nella competizione dopo il Real Madrid (10 nel febbraio 2015) e il Bayern Monaco (15 nel novembre 2020 e 10 nel novembre 2013).

Il Manchester City ha segnato almeno tre gol nelle ultime otto partite in casa in Champions League, e potrebbe diventare la prima a riuscirci per nove gare interne di fila nella Coppa dei Campioni/Champions League (tre squadre si sono fermate ad otto: Bayern Monaco nel 2016, Real Madrid nel 1964 e Benfica nel 1962).

Il Manchester City è la squadra che ha la percentuale più alta di passaggi riusciti sotto pressione in questa Champions League (90.6%), mentre il Copenaghen ha il valore più basso (76.2%) tra le formazioni presenti negli ottavi di finale.

I due migliori marcatori del Manchester City nella fase a eliminazione diretta della Champions League sono Kevin De Bruyne (12) e Bernardo Silva (11), entrambi a segno nella gara di andata contro il Copenaghen. De Bruyne inoltre ha servito un assist in quel match, e in generale è stato coinvolto in 20 gol nelle ultime 22 presenze nella fase a eliminazione diretta della competizione (10 reti e 10 passaggi vincenti).

Al termine dell’andata di questi ottavi di finale di Champions League, i tre giocatori che hanno effettuato più pressioni sono tutti e tre del Copenaghen: Mohamed Elyounoussi (683), Viktor Claesson (651) e Elias Achouri (628).

Phil Foden è stato direttamente coinvolto in sette gol in questa Champions League (quattro centri e tre assist), già il suo massimo in una singola edizione del torneo. L’inglese ha effettuato più passaggi che rompono la linea difensiva avversaria (17) rispetto a qualsiasi altro giocatore nel torneo in corso.

Dove vedere Manchester City-Copenaghen di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Manchester City-Copenaghen si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 6 marzo.

Manchester City-Copenaghen è una partita valevole per la giornata Ottavi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

