Silkeborg IF

Gol! Silkeborg 1, West Ham United 0. Kasper Kusk (Silkeborg) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lukas Ahlefeld Engel.21:05

Rigore concesso da Tobias Salquist (Silkeborg) per un fallo in area.21:11

Rigore per West Ham United. Maxwel Cornet e'stato atterrato in area di rigore.21:11

Tobias Salquist (Silkeborg) e' ammonito per un brutto fallo.21:11

Gol! Silkeborg 1, West Ham United 1. Manuel Lanzini (West Ham United) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:12

Anders Klynge (Silkeborg) e' ammonito per un brutto fallo.21:21

Fuorigioco. Gianluca Scamacca(West Ham United) prova il lancio lungo, ma Maxwel Cornet e' colto in fuorigioco.21:26

Fuorigioco. Manuel Lanzini(West Ham United) prova il lancio lungo, ma Lucas Paquetá e' colto in fuorigioco.21:28

Tiro parato. Emerson (West Ham United) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Manuel Lanzini.21:36

Gol! Silkeborg 1, West Ham United 3. Craig Dawson (West Ham United) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Aaron Cresswell con cross da calcio d'angolo.21:37

Fuorigioco. Emerson(West Ham United) prova il lancio lungo, ma Maxwel Cornet e' colto in fuorigioco.22:21

Tiro parato. Tonni Adamsen (Silkeborg) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:32

Gol! Silkeborg 2, West Ham United 3. Søren Tengstedt (Silkeborg) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un contropiede.22:32

Fuorigioco. Joel Felix(Silkeborg) prova il lancio lungo, ma Tonni Adamsen e' colto in fuorigioco.22:37

Fuorigioco. Jarrod Bowen(West Ham United) prova il lancio lungo, ma Emerson e' colto in fuorigioco.22:39

Fuorigioco. Jarrod Bowen(West Ham United) prova il lancio lungo, ma Maxwel Cornet e' colto in fuorigioco.22:40

PREPARTITA

Silkeborg IF - West Ham United è valevole per la Fase a gironi della competizione Conference League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 15 settembre alle ore 21:00

Silkeborg IF-West Ham United di Conference League 2022/2023

Silkeborg IF-West Ham United si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 15 settembre.

