The New Saints

Primo tempo terminato, Shamrock Rovers 2, The New Saints 1.19:34

Tentativo fallito. Jordan Williams (The New Saints) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Declan McManus in seguito a un contropiede.19:32

Fallo di Daniel Williams (The New Saints).19:32

Fallo di Daniel Redmond (The New Saints).19:30

Fallo di Declan McManus (The New Saints).19:27

Gol! Shamrock Rovers 2, The New Saints 1. Dylan Watts (Shamrock Rovers) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Darragh Burns con cross.19:24

Calcio d'angolo, Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Jack Bodenham (The New Saints).19:22

Tiro parato. Declan McManus (The New Saints) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joshua Daniels.19:15

Calcio d'angolo, Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Daniel Davies (The New Saints).19:14

Tentativo fallito. Declan McManus (The New Saints) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:11

Gol! Shamrock Rovers 1, The New Saints 1. Johnny Kenny (Shamrock Rovers) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Neil Farrugia.19:09

Ryan Brobbel (The New Saints) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:08

Gol! Shamrock Rovers 0, The New Saints 1. Jordan Williams (The New Saints) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.19:00

Tentativo fallito. Declan McManus (The New Saints) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jordan Williams con cross.19:00

Declan McManus (The New Saints) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:58

Fallo di Declan McManus (The New Saints).18:54

PREPARTITA

Shamrock Rovers - The New Saints è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 18:45 allo stadio Tallaght Stadium di Dublin.

Dove vedere Shamrock Rovers-The New Saints di Conference League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Shamrock Rovers-The New Saints si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

Il calendario completo di Conference League