LIVE FIORENTINA - RIGAS FUTBOLA SKOLA 0-0 CONFERENCE LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per la sfida tra Fiorentina e Rigas, gara valevole per la prima giornata della fase a gironi della Conference League 2022-23.18:20

La squadra di Italiano, nonostante un organico di tutto rispetto, non è partita bene in campionato, avendo ottenuto solo 6 punti nelle prime 5 giornate. Dopo il successo in extremis della prima giornata contro la Cremonese, i viola hanno ottenuto solo 3 punti nelle 4 gare successive.18:21