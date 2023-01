Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Milan-Torino, gara valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia.19:50

Allo Stadio San Siro di Milano si affrontano il Milan di Stefano Pioli e il Torino di Ivan Juric, in un match che prevede un livello tecnico importante e che deciderà il passaggio del turno ai quarti di finale.19:51

Il Torino di Juric ai sedicesimi di Coppa Italia ha battuto il Cittadella con il risultato di 4-0, grazie alle reti di Radonjic, Pellegri, Schuurs e Zima. Pochi giorni fa, invece, la formazione granata non è riuscita ad andare oltre il pari con la Salernitana, nonostante l’ottima prestazione offerta, fermata dalle numerose parate del portiere messicano Ochoa.19:51

Il Milan esordisce questa sera nell’attuale edizione della Coppa Italia e trova un avversario tutt’altro che facile da affrontare. La squadra rossonera deve però riscattare la rimonta subita in campionato, domenica sera, contro la Roma di Mourinho. La prossima settimana, inoltre, la squadra di Pioli se la vedrà con l’Inter per contendersi la Supercoppa Italiana.19:52

Per la terza volta nelle ultime quattro stagioni, le due squadre incrociano i loro cammini in Coppa Italia. I tanti precedenti fanno sì che il Milan sia la squadra più affrontata, nella sua storia, dal Torino nella competizione (24 precedenti) e ben cinque sfide si sono già giocate agli Ottavi di finale. L'ultima sfida in questa competizione tra le due formazioni risale alla stagione 2020/21 con lo 0-0 dopo 120' seguito dalla vittoria della squadra di Pioli ai calci di rigore.19:52