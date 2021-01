Dove si gioca la partita:



Stadio: Allianz Stadium

Città: Torino

Capienza: 41507 spettatori09:59

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Juventus e Genoa, incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.09:59

Esordio nella competizione per i bianconeri di Pirlo che provano a dare continuità ai buoni risultati del campionato ospitando un Genoa in crescita e che arriva agli ottavi dopo aver eliminando nel quarto turno la Sampdoria con un tre a uno in rimonta.19:39

Storia recente favorevole ai bianconeri, vittoriosi nel precedente in campionato dello scorso mese e in tre degli ultimi cinque incontri. Completano il parziale un pareggio e una vittoria rossoblù ottenuta al Ferraris. Per quanto riguarda la Coppa Italia invece ultimo incontro tra le due formazioni datato dicembre 2017 e chiuso col successo della Juventus grazie alle reti di Dybala e Higuain.10:20

Formazioni ufficiali e Juventus in campo col 4-4-2: Buffon - Demiral, Dragusin, Chiellini, Bernardeschi - Wesley, Arthur, Bentancur, Portanova - Kulusevski, Morata. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Bonucci, Frabotta, Capellini, Ramsey, Rabiot, Ranocchia, Ronaldo, Rafia, Felix Correia.19:59

Il Genoa si schiera con un 3-5-2: Paleari - Goldaniga, Bani, Dumbravanu - Ghiglione, Rovella, Lerager, Melegoni, Czyborra - Pjaca, Scamacca. A disposizione: Zima, Marchetti, Masiello, Criscito, Radovanovic,Zajc, Badelj, Ebongue, Caso, Shomurodov, Destro, Males.20:29

Robusto turnover per Pirlo che schiera in attacco Kulusevski al fianco di Morata e lancia dal primo minuto i giovani Wesley e Portanova come esterni di centrocampo. In difesa si rivede dal primo minuto Chiellini con Dragusin e Demiral a protezione di Buffon mentre Bernardeschi parte da terzino sinistro ma in fase di possesso si occuperà di tutta la corsia mancina.20:07