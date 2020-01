93' E' FINITA, Fiorentina-Atalanta 2-1, viola ai quarti!16:48

92' MALINOVSKYI! Siluro fuori di poco!16:47

92' Gomez! Debole diagonale, Terracciano c'è16:47

91' Tre minuti di recupero16:46

90' Hateboer cade in area di rigore, Manganiello tira dritto16:45

88' Vlahovic fuori, dentro Chiesa16:43

87' Hateboer contiene bene Castrovilli, e fa ripartire l'azione dell'Atalanta16:42

85' A sorpresa Fiorentina in vantaggio in 10 uomini! Grande verticalizzazione di Pulgar per Lirola, che con un bel diagonale batte Gollini. Esultanza rabbiosa della squadra, pubblico in festa16:40

84' GOL DELLA FIORENTINA! LIROLA!



Statistiche Lirola:



Numero maglia: 21

Gol: 1

Luogo di nascita: Mollet del Valles

Data di nascita: 13/08/199716:39

83' Milenkovic devia di testa un cross di Muriel16:38

82' Ammonito anche Iachini per proteste: "Alla prossima vai fuori", lo minaccia l'arbitro16:37

81' Ilcic guadagna una punizione da posizione interessante, giallo a Dalbert16:36

79' Pasalic allontana il corner di Pulgar16:34

77' Palomino in campo per Caldara16:32

76' Proteste della Fiorentina per un intervento di Caldara, che ha rischiato la seconda ammonizione16:31

75' BENASSI! Liberato in area tira addosso a Gollini! Ma il gioco era fermo per posizione irregolare16:30

73' Cutrone fuori, dentro Caceres16:28

71' L'espulsione di Pezzella rovina i piani di Iachini, che stava per far entrare Chiesa16:26

70' ESPULSO PEZZELLA! Secondo giallo per simulazione!16:25

68' Malinovskyi crossa per Ilicic che in tap-in batte Terracciano! Poi esulta polemicamente verso il pubblico del Franchi16:23

67' GOL DELL'ATALANTA! ILICIC!



Statistiche Ilicic:



Numero maglia: 72

Gol: 1

Luogo di nascita: Kranj

Data di nascita: 29/01/198816:22

64' GOMEZ! Azione rapida dell'Atalanta Gomez-Muriel-Pasalic, il Papu cross in area ma Terracciano è bravo a deviare il traversone per Ilicic16:19

61' GOSENS! ALTRA TRAVERSA DELL'ATALANTA! Incrocio pieno!16:16

60' Con Ilicic e Gomez in campo, l'Atalanta ha ritrovato fiducia in attacco. La Fiorentina aspetta e agisce in contropiede16:15

58' Terracciano bravo in uscita su Pasalic, poi si avventura fuori dall'area, Malinovskiy cerca di beffarlo con un pallonetto ma la palla finisce alta!16:13

57' Gomez in campo per Masiello16:12

56' VLAHOVIC! Ancora un rischio per l'Atalanta, Djimsiti riesce a salvare di nuovo Gollini16:11

55' La manovra dell'Atalanta non si sviluppa con la consueta velocità16:10

54' Ancora Cutrone pericoloso, rimedia in qualche modo la difesa dell'Atalanta16:09

51' VLAHOVIC! Punizione a giro appena sopra la traversa16:06

50' Ammonito Djimsiti per gioco scorretto16:05

48' Subito Ilicic su punizione spedisce sopra la traversa16:03

47' Ilicic in campo per Freuler16:02

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO16:01

45' E' FINITO IL PRIMO TEMPO, Fiorentina-Atalanta 1-015:45

44' Malinovskyi colpisce la barriera su punizione dal limite15:44

44' GOSENS! Conclusione alta sopra la traversa15:44

41' La Fiorentina cerca di abbassare il ritmo ora15:41

39' Masiello chiude bene su Vlahovic. Gasperini manda a scaldare il Papu e Ilicic15:39

37' Intanto continuano i cori e gli insulti contro Gasperini, ormai ininterrotti dall'inizio della partita15:37

36' Vlahovic a terra dopo un contrasto con Pasalic15:36

35' Ammonito Caldara per gioco scorretto15:35

34' VLAHOVIC! Djimsiti salva tutto in scivolata ma che spreco da parte del giovane attaccante della Fiorentina15:34

33' MALINOVSKYI, conclusione sopra la traversa15:33

31' Cutrone riparte in contropiede, Caldara lo contiene bene15:31

30' TRAVERSA DELL'ATALANTA! Colpo di testa di Pasalic, palla sul legno!15:30

27' Fermato Cutrone per posizione irregolare15:27

25' Gasperini molto insoddisfatto, ancora nessun tiro in porta dei suoi15:25

23' Segni di risveglio per l'Atalanta: Malinovskyi cade in area, tutto regolare per Manganiello15:23

21' Castrovilli commette fallo su Caldara, sfuma l'azione della Fiorentina15:21

19' Fiorentina ben messa anche dietro, l'Atalanta ancora non è riuscita a creare pericoli veri15:19

16' Gollini sbaglia l'uscita, e quasi Cutrone arriva sulla sfera! Altra opportunità per la Fiorentina15:16

14' Vlahovic! Tiro respinto da Gollini15:14

13' Cutrone subito in gol all'esordio in maglia viola! Combinazione Cutrone-Dalbert, l'ex Inter sfonda a sinistra e serve il neo acquisto che di destro insacca!15:13

12' GOL DELLA FIORENTINA! CUTRONE!



Statistiche Cutrone:



Numero maglia: 63

Gol: 1

Luogo di nascita: Como

Data di nascita: 02/01/199815:12

11' PASALIC! Il croato viene chiuso da Pezzella al momento del tiro15:11

9' Cross di Pulgar allontanato dal colpo di testa di Hateboer15:09

8' Gosens non arriva per poco sul cross di Hateboer, palla fuori15:08

5' Caldara anticipa Cutrone e allontana la sfera15:05

3' Buoni ritmi in avvio, Fiorentina aggressiva15:03

1' PARTITI15:01

Benvenuti al live di Fiorentina-Atalanta, partita valida per gli ottavi di Coppa Italia14:30