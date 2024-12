Aggiorna Diretta-Live

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dove si gioca la partita:



Stadio: Renato Dall'Ara

Città: Bologna

Capienza: 38279 spettatori17:30 Fonte: Gettyimages

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Bologna-Monza, gara che vale l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia!17:30

Ci troviamo allo Stadio Renato Dall’Ara! Il Bologna di Vincenzo Italiano ospita il Monza di Alessandro Nesta.17:30

Esordio nella competizione per la formazione felsinea che parte dagli ottavi di finale grazie al piazzamento in 5a posizione nella passata edizione della Serie A. Momento della stagione altalenante per i ragazzi di Italiano che stanno trovando una buona continuità in campionato ma che hanno racimolato solamente 1 punto nelle prime 5 partite di Champions League. Nell’ultimo impegno stagionale il Bologna si è imposto sul Venezia con un netto 3-0(doppietta di Ndoye e rete di Orsolini).17:31

Per approdare agli ottavi di finale i brianzoli allenati da Nesta sono passati dalle eliminatorie, battendo il Sud Tirol ai calci di rigore e sbarazzandosi del Brescia con il risultato di 3-1 allo U-Power Stadium. Momento difficile per il Monza la cui ultima vittoria risale al 21/10/24, giorno in cui hanno sconfitto a domicilio l’Hellas Verona per 3-0. Gli ultimi 2 impegni di campionato li hanno visti pareggiare per 1-1, dopo un digiuno di gol e di punti che durava da 3 giornate.17:31

La direzione di gara è affidata alla sig.ra Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro della sez. di Livorno, prima donna ad aver mai arbitrato un incontro di Serie A il 02/10/22 nel match tra Sassuolo e Salernitana. I suoi assistenti sono Bercigli e Cortese e il IV uomo è Rutella. Al VAR e AVAR sono stati designati Baroni e Paterna.17:32

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA. Italiano fa scendere in campo i suoi con il 4-2-3-1. Ravaglia; Lykogiannis, Casale, Lucumì, Holm; Pobega, Freuler; Iling-Junior, Ferguson, Orsolini; Castro.18:01

FORMAZIONE UFFICIALE MONZA. Nesta risponde e schiera i suoi con il 3-4-1-2. Pizzignacco; D’Ambrosio, Izzo, Caldirola; Birindelli, Valoti, Colombo, Ciurria; Vignato; Petagna, Maric.18:07

A disposizione Bologna. Skorupski, Bagnolini, Odgaard, Beukema, De Silvestri, Miranda, Urbanski, Dominguez, Corazza, Fabbian, Posch, Moro, Karlsson, Erlic, Ndoye.18:03

A disposizione Monza. Turati, Mazza, Pereira, Carboni, Mota, Postiglione, Pablo Marì, Djuric, Kyriakopoulos, Forson, Sensi, Bondo, Caprari, Martins, Bianco.18:10