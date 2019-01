95' Da Bergamo abbiamo concluso. Appuntamento ai prossimi live!

94' Prova maiuscola dell'Atalanta, che batte per 3-0 una Juventus mai in partita a Bergamo: gol di Castagne e doppietta di Zapata, ora sarà semifinale di Coppa Italia.

93' FINITA!

91' SOSTITUZIONE numero tre anche per Gasperini: in campo Gosens al posto di De Roon.

89' SOSTITUZIONE: Masiello rileva un esausto Palomino. Poco prima Matuidi si era meritato un giallo per un durissimo intervento su De Roon.

87' Grandissime responsabilità di De Sciglio: troppo leggero il suo retropassaggio a Szczesny, con il colombiano che si infila e a porta vuota completa la sua doppietta personale.

86' GOL! Ancora lui! Duvan Zapata segna il 3-0 a porta vuota!

85' Punizione battuta da Pjanic, che la Juve non riesce a sfruttare.

83' Ci prova Bernardeschi, lo chiude Freuler: altro corner per la Juve.

81' L'Atalanta fa girare palla e cerca di far scorrere il cronometro, con la finale di Coppa Italia che si avvicina.

79' AMMONIZIONE ai danni di Pjanic per proteste.

77' Da Douglas Costa a Bentancur, che però vengono chiusi ancora una volta in angolo.

75' Pjanic cerca Cristiano Ronaldo, ma sbaglia la misura. Molto imprecisa la Juventus stasera.

73' Che partitaccia per Cancelo: il suo alleggerimento su Szczesny mette in difficoltà il portiere polacco, costretto a spazzare in fallo laterale sulla pressione di Gomez.

71' SOSTITUZIONE finale per Allegri, che richiama in panchina Khedira e si gioca la carta Pjanic.

69' Continua il giro palla della Juventus, che fatica però a creare reali occasioni da gol.

67' Corner per la Juve, il pallone termina a Khedira che sul secondo palo è libero di tirare. Lo fa però addosso a Berisha, che respinge.

65' Castagne si conquista un'altra palla velenosa sulla trequarti, poi triangola in area con Pasalic ma l'ultimo tocco è troppo lungo.

63' Castagne sfonda a sinistra e crossa per Zapata, contrastato da Alex Sandro che gli spizza il pallone senza che l'arbitro se ne accorga. Rimessa dal fondo per la Juve.

61' SOSTITUZIONE: esce un negativo Dybala, in campo al suo posto Douglas Costa.

59' Bentancur stende Gomez: ora l'Atalanta può respirare.

57' La Juventus ora sta attaccando con maggiore convinzione, ma si chiude bene la retroguardia orobica.

55' AMMONIZIONE: Hateboer è il terzo ammonito per l'Atalanta, dopo un durissimo tackle su Alex Sandro.

54' Corner Juve: impatta perfettamente di testa Rugani, ma il pallone termina di poco a lato.

52' Altra palla persa da Cancelo, Zapata fa partire il contropiede e serve Pasalic, murato all'ultimo secondo. Ma che brivido per la Juve!

50' Juve finalmente pericolosa: Bernardeschi sfonda a destra e prova a servire Ronaldo al centro. Prodigioso, però, il recupero di Toloi.

48' Trema la Juventus: resta fermo a terra Dybala dopo un duro contrasto con Freuler. La Joya però poi riesce a riprendersi.

46' Nessuna ulteriore sostituzione dopo che nel primo tempo erano stati costretti a uscire Ilicic e Chiellini.

46' INIZIO SECONDO TEMPO.

45' Atalanta al riposo in vantaggio per 2-0, contro una Juve nervosa e mai pericolosa. In gol Castagne e Zapata, espulso Allegri.

45' FINE PRIMO TEMPO.

45' AMMONIZIONE anche per Freuler, anche lui falloso su Dybala.

44' AMMONIZIONE per il diffidato Djimsiti, che ha strattonato Dybala.

43' Punizione di Cristiano Ronaldo, la barriera dell'Atalanta respinge.

41' Intanto il Var conferma il gol di Zapata, che aveva ricevuto palla in area e dopo essere sgusciato in un nugolo di gambe aveva battuto un non perfetto Szczesny.

40' ESPULSIONE per Allegri, che aveva chiesto un precedente fallo su Dybala! Sta succedendo di tutto!

39' GOL! Incredibile raddoppio! Atalanta-Juventus 2-0!

38' Erroraccio in disimpegno di Cancelo, Castagne gli sradica il pallone dai piedi, punta Szczesny e lo batte con una precisa conclusione di destro.

37' GOL! Castagne sblocca la partita! Atalanta-Juventus 1-0!

35' Cristiano Ronaldo punta Palomino in area, poi arriva Djimsiti che gli porta via il pallone e CR7 lo stende: sguardo d'intesa e scuse con il difensore.

33' Lungo giro palla dell'Atalanta, poi è troppo lungo il lancio per Zapata che era scattato sulla fascia sinistra.

31' Pallone troppo lungo per tutti, Alex Sandro lascia sfilare sul fondo e si ripartirà da Szczesny.

30' Cancelo stende Gomez: punizione interessante per l'Atalanta.

28' Il problema di Chiellini è al polpaccio, con la Juventus che ora si avvale di una coppia inedita di centrali: De Sciglio-Rugani.

26' SOSTITUZIONE: doppio infortunio, con Ilicic e Chiellini costretti a uscire. Al loro posto Pasalic e Cancelo (con De Sciglio che scala centrale).

24' Gomez ha campo, sfida Bentancur e poi esplode il destro: bravo Szczesny a deviare in corner.

22' Punizione battuta dalla sinistra da Bernardeschi, Berisha ci arriva e allontana con i pugni.

20' Ilicic torna in campo, per ora non si concretizza la sostituzione.

18' Sembra avere qualche problema fisico Ilicic, si scaldano Barrow e Kulusevski.

16' Ritmi più lenti ora, con l'Atalanta che non trova spazi e la Juventus che aspetta.

14' Bella palla per Matuidi, finito però in fuorigioco. L'Atalanta ora sta rifiatando dopo un inizio a 100 all'ora.

12' Contropiede Cristiano Ronaldo, che cade ai limiti dell'area dopo un contatto con Djimsiti: Pasqua fa proseguire.

10' Bernardeschi scappa sulla sinistra e crossa, Djimsiti allontana. Ma è questa la prima iniziativa della partita per i campioni d'Italia.

8' Zapata scappa a Rugani e punta la porta, bravissimo Chiellini a fermarlo in scivolata. Calcio d'angolo Atalanta, che è partita fortissimo.

6' De Roon si avventa su un pallone vagante e incrocia il destro, che si spegne oltre il palo di non molto.

4' Freuler resiste a una carica e il pallone finisce a Gomez, il cui tiro è però altissimo sopra la traversa.

2' Ilicic entra pericolosamente in area dalla destra, si allunga però il pallone e Szczesny riesce ad anticipare Zapata in uscita.

1' SI PARTE!

Allegri sceglie Bernardeschi nel tridente con Dybala e Cristiano Ronaldo, Gasperini rinuncia solo a Mancini: per il resto in campo la formazione tipo.