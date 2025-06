Cristian Chivu ha parlato con conferenza stampa, alla sua prima da allenatore nerazzurro al Mondiale per club. Detto che, come noto, non ci sarà Taremi (la società è sempre in contatto con lui, sta bene), Chivu non si è sbilanciato sulla formazione anti Monterrey: “Abbiamo avuto qualche acciacco ma tutto sommato niente di grave. I nuovi? Luis Henrique è un po’ indietro di condizione, Sucic è tornato bene dalla nazionale. Se giocheranno dall’inizio? Sicuramente saranno in campo, poi se dall’inizio o a gara in corso lo vedrete”. E ancora: “Thuram e Lautaro titolari? Stanno tutti e due bene, abbiamo lasciato loro un po’ di riposo. Li vedremo, durante la stagione…”.