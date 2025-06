Ardon Jashari e il Milan, a che punto siamo. Secondo quel che riporta calciomercato.com, la trattativa con il Club Brugge, in sostanza, è in salita per una questione economica, anche se da Milano non hanno accantonato l’operazione. Tuttavia, come riscontrato dal giornalista Sacha Tavolieri, ci sarà da accelerare nell’affare per evitare che la concorrenza del Borussia Dortmund ha avviato i primi contatti per il giocatore.