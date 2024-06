Diretta live calciomercato, affari e trattative venerdì 28 giugno: Kean alla Fiorentina, si scatena il caso. Milan, che coppia

Secondo la Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, l’operazione per Martinez è ormai in dirittura d’arrivo mentre per Gudmundsson ci sono da valutare in primis le implicazioni legate al processo a carico del giocatore. Gudmundsson infatti tornerà sotto processo in patria con l’accusa di violenza sessuale per fatti avvenuti in un locale di Reykjavik un anno fa. Già assolto in primo grado, in autunno dovrà affrontare l’appello. L’Inter osserverà da vicino l’evoluzione dle processo che ha il suo peso nel quadro dell’accordo con il Genoa: il club potrebbe accettarel’inserimento di una clausola a tutela dell’acquirente in caso di condanna.