La trattativa tra Juventus e Aston Villa per portare Douglas Luiz a Torino prosegue. Le parti, al momento, sono più vicine ma l’ostacolo è e rimane l’intesa economica per il trasferimento. Di che cosa si tratta? Per cedere Douglas Luiz l’Aston Villa ha chiesto Iling Junior, Weston McKennie e 20 milioni. Una proposta ritenuta eccessiva per Giuntoli e la dirigenza.