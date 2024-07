Diretta live calciomercato martedì 30 luglio: Juve, Chiesa si impunta e scambio con Frattesi a una svolta. Milan chiude per il portiere

Lo scambio Chiesa-Frattesi aveva animato una certa settimana del mercato con i suoi pro e i suoi contro. Sull’asse Juve-Inter l’accordo non si sarebbe trovato, almeno alle condizioni volute dalle sosicetà e Marotta, presidente nerazzurro, avrebbe ricevuto nel mentre una nuova idea. L’arrivo di Zielinski stringe Frattesi che, però, il presidente dell’Inter non intende cedere alla Juventus. Anzi, paradossalmente potrebbe continuare a corteggiare Chiesa con l’intento di prendere l’esterno a parametro zero. E se ciò avvenisse sarebbe uno smacco. Per questo motivo, Giuntoli, dalla sua e nell’interesse del club, sta tentando di individuare l’interlocutore giusto per chiudere l’operazione in uscita del giocatore. Un intreccio assai complicato.