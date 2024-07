Per il centrocampo del Milan servono sia i muscoli (e quindi ecco spiegato l’interesse per Fofana) sia il fosforo e la qualità: questi due ingredienti l’uomo giusto potrebbe essere Lazar Samardzic, talentuoso interno serbo dell’Udinese. L’anno scorso arrivò a tanto così da passare all’Inter, prima ancora era stato promesso sposo del Napoli, a gennaio sembrava già della Juve. Poi per lui la permanenza in Friuli dove ha sempre fatto vedere il suo talento. Il Milan potrebbe mettere sul piatto una ventina di milioni ma non intende svenarsi per arricchire il procuratore del giocatore (che è il padre…), senza dimenticare che comunque l’opzione numero uno per quel ruolo è sempre Pavlovic del Salisburgo