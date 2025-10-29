Virgilio Sport
Diretta Live Sinner-Bergs Parigi sedicesimi di finale: Jannik può tornare numero uno

Il tennista di San Candido attende il belga nel match valevole per i sedicesimi. In caso di vittoria del torneo, l'altoatesino tornerebbe in vetta al ranking

Riassunto dell'evento

ATP Parigi-Bercy – Cemento – Defense Arena

Sedicesimi di finale – Live dalle 17.25

Sinner (ITA) 0
Bergs (BEL) 0

Cronaca in diretta

  1. 1° set
    Match iniziato

    Iniziata in questo momento la partita. Bergs servirà per primo; in risposta il numero due al mondo.

    17:29
  2. Pre
    Tennisti in campo

    Fanno in questo momento l’ingresso sul rettangolo di gioco Sinner e Bergs. Qualche minuto di riscaldamento e il match può finalmente iniziare.

    17:22
  4. Pre
    Zverev avanza, ma quanta fatica

    Tantissima fatica per il campione uscente Sascha Zverev contro Ugo Carabelli. Il tedesco avanza al prossimo turno, dopo aver battuto l’argentino in tre set (6-7, 6-1, 7-5). Tra pochi minuti tocca a Jannik Sinner scendere in campo.

    17:06
  5. Pre
    Sotto la Torre Eiffel, un test da non sbagliare

    Bergs ha talento e coraggio, ma di fronte troverà un Sinner deciso a non lasciare nulla al caso. È la prima volta che si sfidano, e forse anche l’inizio di una rivalità futura. A Parigi, però, c’è in palio molto di più: per l’azzurro la possibilità di riprendersi la vetta del tennis mondiale, per il belga l’occasione di firmare la partita della vita.

    16:48
  6. Pre
    La Francia come crocevia

    Parigi, spesso terra di sorprese e consacrazioni, può diventare il palcoscenico del ritorno al trono. Dopo aver conquistato quasi tutto in questa stagione, dalla vetta ai due Slam in Australia e Wimbledon, Sinner cerca il penultimo sigillo, prima delle Finals, con il fine di chiudere un 2025 formidabile. E mentre i riflettori del Bercy si accendono, la domanda risuona spontanea: Jannik può davvero tornare numero uno già questa settimana? Il campo, come sempre, avrà l’ultima parola.

    16:19
  7. Pre
    I precedenti

    Per Jannik Sinner, l’esordio al Masters 1000 di Parigi-Bercy nasconde più insidie di quanto sembri. Il suo avversario, Zizou Bergs, è infatti un volto nuovo nei grandi tornei: sarà il primo incrocio in carriera tra i due. Nessun precedente, nessun riferimento tecnico o tattico: solo il campo potrà dire chi avrà la meglio. L’azzurro parte nettamente favorito, ma l’esperienza insegna che nei debutti basta poco per complicarsi la vita. E Bergs, in questo momento, è uno di quei giocatori che non hanno nulla da perdere e tanto da dimostrare.

    15:44
  8. Pre
    Chi è Zizou Bergs

    Classe 1999, nato a Lommel, nel nord del Belgio, Zizou Bergs è uno di quei tennisti costruiti passo dopo passo, senza clamori ma con grande determinazione. Alto 1,85 m, destro, con un rovescio a due mani pulito e fluido, ha fatto la gavetta nei tornei Challenger, dove ha raccolto diversi titoli e fiducia. Nel 2025 è finalmente esploso: una stagione di crescita costante, arricchita da vittorie di prestigio contro nomi come Ruud e Rublev, fino al suo ingresso tra i Top 40 del mondo.

    15:25
  10. Pre
    L'ambizione di Jannik

    Sinner arriva a Parigi con una serie di certezze: un servizio sempre più incisivo, un dritto devastante e una solidità mentale che lo ha reso uno dei giocatori più temuti del circuito. Il match con Bergs è solo il primo passo di un percorso complicato ma affascinante, in un tabellone che potrebbe portarlo a incrociare nomi pesanti come Medvedev, Zverev o Djokovic.

    15:18
  11. Pre
    Un'occasione da non sprecare

    Il sorprendente ko di Carlos Alcaraz all’esordio ha aperto uno scenario inatteso: se Sinner dovesse vincere il torneo, tornerebbe ufficialmente re del tennis mondiale. Una possibilità concreta, anche se lui preferisce non parlarne. “Non ci penso – ha detto in conferenza stampa –. Voglio solo finire bene l’anno e concentrarmi sul mio gioco.” Parole che raccontano un campione lucido, che sa quando è il momento di spingere e quando quello di restare calmo. Ma i numeri dicono altro: Jannik è a meno di mille punti dallo spagnolo e, senza troppi punti da difendere, può davvero sognare in grande.

    15:06

  13. Un’occasione da non sbagliare! Jannik Sinner torna in campo a Parigi-Bercy con il sorriso e un obiettivo silenzioso ma pesante: riprendersi il trono mondiale. Dopo la cavalcata vincente di Vienna e la sconfitta al primo turno di Carlos Alcaraz, l’azzurro debutta oggi al Masters 1000 parigino contro il belga Zizou Bergs, avversario insidioso ma alla portata di un Sinner apparso in gran forma. Il contesto è ideale: superficie veloce, condizioni indoor e una fiducia che traspare da ogni colpo. E soprattutto, una classifica che improvvisamente lo rimette in corsa per presentarsi alle Finals di Torino da numero uno al mondo.

Diretta Live Sinner-Bergs Parigi sedicesimi di finale: Jannik può tornare numero uno Fonte: Getty

