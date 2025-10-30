Cagliari-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche

Cagliari-Sassuolo è il piatto forte della 9a giornata di Serie A 2025-26, in scena all’Unipol Domus di Cagliari il 30 ottobre 2025 alle 18:30. I rossoblù sono 14° con 9 punti (2 vittorei, 3 pareggi e 3 sconfitte; gol 8-10), i neroverdi 13° con 10 punti (3 successi, un pari e 4 ko; gol 8-9). Sfida che pesa per la classifica: il Cagliari cerca continuità davanti al proprio pubblico, mentre il Sassuolo vuole confermare i progressi esterni.
- Probabili formazioni di Cagliari-Sassuolo
- Gli indisponibili di Cagliari-Sassuolo
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Cagliari-Sassuolo
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Cagliari e Sassuolo
Probabili formazioni di Cagliari-Sassuolo
Alla vigilia si va verso un Cagliari ordinato in 3-5-2: con Caprile saldo tra i pali e una linea guidata da Zappa, Zé Pedro e Obert. Sulle corsie, Palestra e Idrissi dovrebbero garantire ampiezza; in mezzo, qualità e gamba con Folorunsho, Prati e Adopo. Davanti, opzione tecnica Gaetano accanto a Borrelli, con alternative dalla panchina. Restano assenze pesanti (su tutte Belotti), dunque alcune scelte potrebbero dipendere dalle condizioni dell’ultima ora; non risultano squalifiche rilevanti.
Il Sassuolo dovrebbe confermare il 4-3-3: Muric tra i pali, retroguardia con Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig. In mediana regia a Matic, con Thorstvedt e Koné mezzali. Tridente leggero e mobile con Volpato, Pinamonti, Laurienté. Da valutare gli indisponibili: l’assenza di Berardi cambierebbe gerarchie sulle fasce.
- Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Obert; Palestra, Folorunsho, Prati, Adopo, Idrissi; Borrelli, Gaetano.
- Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté.
Gli indisponibili di Cagliari-Sassuolo
- Cagliari – Infortunati: Belotti (infortunio al legamento crociato anteriore), Deiola (infortunio alla coscia), Radunovic (infortunio al polpaccio), Rog (infortunio al polpaccio), Pintus (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.
- Sassuolo – Infortunati: Berardi (trauma cranico), Romagna (infortunio al polpaccio), Satalino (problema fisico), Boloca (infortunio al ginocchio), Skjellerup (infortunio alla coscia), Pieragnolo (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Cagliari in altalena tra colpi esterni e passi falsi in casa; Sassuolo più compatto, con due successi nelle ultime tre e un pari a Lecce.
|Cagliari
|ok
|ko
|x
|ko
|x
|Sassuolo
|ko
|ok
|ok
|x
|ko
Nelle ultime 5 il Cagliari ha raccolto 5 punti; il Sassuolo ne ha fatti 7. Dettaglio:
- Cagliari
Lecce-Cagliari 1-2; Cagliari-Inter 0-2; Udinese-Cagliari 1-1; Cagliari-Bologna 0-2; Verona-Cagliari 2-2
- Sassuolo
Inter-Sassuolo 2-1; Sassuolo-Udinese 3-1; Verona-Sassuolo 0-1; Lecce-Sassuolo 0-0; Sassuolo-Roma 0-1
L’arbitro di Cagliari-Sassuolo
All’Unipol Domus dirige il signor Pairetto. Assistenti Colarossi e Scarpa; IV Marinelli. Al VAR Camplone, AVAR Guida. In attesa dei dati ufficiali completi sulle medie stagionali, spicca l’esperienza del fischietto piemontese in gare di alta intensità e la consueta attenzione nella gestione del VAR-room.
- Arbitro: Pairetto
- Assistenti: Colarossi – Scarpa
- IV: Marinelli
- VAR: Camplone
- AVAR: Guida
Informazioni interessanti sul match
La sfida tra Cagliari e Sassuolo porta con sé trend curiosi: dopo una lunga serie di pareggi, i rossoblù hanno preso il controllo del confronto diretto, vincendo le ultime tre di campionato. In casa, i sardi sono reduci da due successi consecutivi contro i neroverdi e puntano alla terza, evento mai riuscito nella loro storia di Serie A. Il Sassuolo, però, arriva con una ritrovata solidità lontano da casa: due trasferte di fila senza subire gol e l’ambizione di eguagliare un primato storico. Occhio ai dettagli: il Cagliari segna tantissimo nel finale. Sul piano individuale, fari su Obert e Folorunsho, sempre titolari fin qui, e sulla tradizionale incisività di Berardi contro i sardi, qualora recuperasse.
- Dopo cinque pareggi di fila in A, il Cagliari ha vinto le ultime tre contro il Sassuolo, seconda miglior striscia aperta dei sardi contro un’avversaria.
- Il Sassuolo ha battuto il Cagliari una sola volta nelle ultime 11 di Serie A: 3-0 nel gennaio 2019 (reti di Locatelli, Babacar e Matri).
- I rossoblù hanno vinto le ultime due in casa contro i neroverdi: puntano al tris interno per la prima volta nella competizione.
- Unico precedente di giovedì tra le squadre in A: nel dicembre 2016 finì 4-3 per il Cagliari in una gara pirotecnica.
- Sassuolo solido in trasferta: due clean sheet di fila e mira alla terza serie storica (primato fissato nel 2020).
- Cagliari a secco nelle ultime due casalinghe: non arriva a tre senza gol interni dal dicembre 2012.
- Ultime tre gare neroverdi con appena due reti complessive: fase estremamente tattica per gli uomini di Matic e compagni.
- Metà dei gol rossoblù è arrivata dal 76′ in poi: sprint finale spesso decisivo per la squadra di Ranieri (trend attuale).
- Obert e Folorunsho sempre titolari nelle prime otto: continuità e minutaggio pesante per due colonne del Cagliari.
- Berardi storicamente decisivo contro i sardi: 10 partecipazioni in 11 presenze (4 gol, 6 assist), se sarà della partita.
Le statistiche stagionali di Cagliari e Sassuolo
Nelle prime otto giornate entrambe hanno segnato 8 reti, ma il Sassuolo ha incassato leggermente meno (9 contro 10) e vanta più clean sheet (3 a 1). Possesso simile: 45.8% Cagliari, 44.1% Sassuolo. Tiri nello specchio quasi pari (26 a 27). Pressioni: PPDA 13.1 per i rossoblù, 14.5 per i neroverdi. Numeri che raccontano equilibrio, con la solidità emiliana a fronte dell’intensità sarda nelle seconde frazioni.
|Cagliari
|Sassuolo
|Partite giocate
|8
|8
|Vittorie
|2
|3
|Pareggi
|3
|1
|Sconfitte
|3
|4
|Gol segnati
|8
|8
|Gol subiti
|10
|9
|Possesso palla (%)
|45.8
|44.1
|Tiri nello specchio
|26
|27
|Clean sheet
|1
|3
|Ammonizioni
|18
|18
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando si gioca Cagliari-Sassuolo?
-
Giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 18:30.
- Dove si gioca Cagliari-Sassuolo?
-
All'Unipol Domus di Cagliari.
- Chi è l’arbitro di Cagliari-Sassuolo?
-
Luca Pairetto; assistenti Colarossi e Scarpa, IV uomo Marinelli, VAR Camplone, AVAR Guida.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.