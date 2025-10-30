Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Cagliari-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche

Cagliari-Sassuolo di Serie A 2025-26, 9a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Cagliari-Sassuolo è il piatto forte della 9a giornata di Serie A 2025-26, in scena all’Unipol Domus di Cagliari il 30 ottobre 2025 alle 18:30. I rossoblù sono 14° con 9 punti (2 vittorei, 3 pareggi e 3 sconfitte; gol 8-10), i neroverdi 13° con 10 punti (3 successi, un pari e 4 ko; gol 8-9). Sfida che pesa per la classifica: il Cagliari cerca continuità davanti al proprio pubblico, mentre il Sassuolo vuole confermare i progressi esterni.

Probabili formazioni di Cagliari-Sassuolo

Alla vigilia si va verso un Cagliari ordinato in 3-5-2: con Caprile saldo tra i pali e una linea guidata da Zappa, Zé Pedro e Obert. Sulle corsie, Palestra e Idrissi dovrebbero garantire ampiezza; in mezzo, qualità e gamba con Folorunsho, Prati e Adopo. Davanti, opzione tecnica Gaetano accanto a Borrelli, con alternative dalla panchina. Restano assenze pesanti (su tutte Belotti), dunque alcune scelte potrebbero dipendere dalle condizioni dell’ultima ora; non risultano squalifiche rilevanti.

Il Sassuolo dovrebbe confermare il 4-3-3: Muric tra i pali, retroguardia con Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig. In mediana regia a Matic, con Thorstvedt e Koné mezzali. Tridente leggero e mobile con Volpato, Pinamonti, Laurienté. Da valutare gli indisponibili: l’assenza di Berardi cambierebbe gerarchie sulle fasce.

  • Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Obert; Palestra, Folorunsho, Prati, Adopo, Idrissi; Borrelli, Gaetano.

V:Sport

  • Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté.

V:Sport

Gli indisponibili di Cagliari-Sassuolo

  • Cagliari – Infortunati: Belotti (infortunio al legamento crociato anteriore), Deiola (infortunio alla coscia), Radunovic (infortunio al polpaccio), Rog (infortunio al polpaccio), Pintus (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.
  • Sassuolo – Infortunati: Berardi (trauma cranico), Romagna (infortunio al polpaccio), Satalino (problema fisico), Boloca (infortunio al ginocchio), Skjellerup (infortunio alla coscia), Pieragnolo (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Cagliari in altalena tra colpi esterni e passi falsi in casa; Sassuolo più compatto, con due successi nelle ultime tre e un pari a Lecce.

Cagliari ok ko x ko x
Sassuolo ko ok ok x ko

Nelle ultime 5 il Cagliari ha raccolto 5 punti; il Sassuolo ne ha fatti 7. Dettaglio:

  • Cagliari

Lecce-Cagliari 1-2; Cagliari-Inter 0-2; Udinese-Cagliari 1-1; Cagliari-Bologna 0-2; Verona-Cagliari 2-2

  • Sassuolo

Inter-Sassuolo 2-1; Sassuolo-Udinese 3-1; Verona-Sassuolo 0-1; Lecce-Sassuolo 0-0; Sassuolo-Roma 0-1

L’arbitro di Cagliari-Sassuolo

All’Unipol Domus dirige il signor Pairetto. Assistenti Colarossi e Scarpa; IV Marinelli. Al VAR Camplone, AVAR Guida. In attesa dei dati ufficiali completi sulle medie stagionali, spicca l’esperienza del fischietto piemontese in gare di alta intensità e la consueta attenzione nella gestione del VAR-room.

  • Arbitro: Pairetto
  • Assistenti: Colarossi – Scarpa
  • IV: Marinelli
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Guida

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Cagliari e Sassuolo porta con sé trend curiosi: dopo una lunga serie di pareggi, i rossoblù hanno preso il controllo del confronto diretto, vincendo le ultime tre di campionato. In casa, i sardi sono reduci da due successi consecutivi contro i neroverdi e puntano alla terza, evento mai riuscito nella loro storia di Serie A. Il Sassuolo, però, arriva con una ritrovata solidità lontano da casa: due trasferte di fila senza subire gol e l’ambizione di eguagliare un primato storico. Occhio ai dettagli: il Cagliari segna tantissimo nel finale. Sul piano individuale, fari su Obert e Folorunsho, sempre titolari fin qui, e sulla tradizionale incisività di Berardi contro i sardi, qualora recuperasse.

  • Dopo cinque pareggi di fila in A, il Cagliari ha vinto le ultime tre contro il Sassuolo, seconda miglior striscia aperta dei sardi contro un’avversaria.
  • Il Sassuolo ha battuto il Cagliari una sola volta nelle ultime 11 di Serie A: 3-0 nel gennaio 2019 (reti di Locatelli, Babacar e Matri).
  • I rossoblù hanno vinto le ultime due in casa contro i neroverdi: puntano al tris interno per la prima volta nella competizione.
  • Unico precedente di giovedì tra le squadre in A: nel dicembre 2016 finì 4-3 per il Cagliari in una gara pirotecnica.
  • Sassuolo solido in trasferta: due clean sheet di fila e mira alla terza serie storica (primato fissato nel 2020).
  • Cagliari a secco nelle ultime due casalinghe: non arriva a tre senza gol interni dal dicembre 2012.
  • Ultime tre gare neroverdi con appena due reti complessive: fase estremamente tattica per gli uomini di Matic e compagni.
  • Metà dei gol rossoblù è arrivata dal 76′ in poi: sprint finale spesso decisivo per la squadra di Ranieri (trend attuale).
  • Obert e Folorunsho sempre titolari nelle prime otto: continuità e minutaggio pesante per due colonne del Cagliari.
  • Berardi storicamente decisivo contro i sardi: 10 partecipazioni in 11 presenze (4 gol, 6 assist), se sarà della partita.

Le statistiche stagionali di Cagliari e Sassuolo

Nelle prime otto giornate entrambe hanno segnato 8 reti, ma il Sassuolo ha incassato leggermente meno (9 contro 10) e vanta più clean sheet (3 a 1). Possesso simile: 45.8% Cagliari, 44.1% Sassuolo. Tiri nello specchio quasi pari (26 a 27). Pressioni: PPDA 13.1 per i rossoblù, 14.5 per i neroverdi. Numeri che raccontano equilibrio, con la solidità emiliana a fronte dell’intensità sarda nelle seconde frazioni.

Cagliari Sassuolo
Partite giocate 8 8
Vittorie 2 3
Pareggi 3 1
Sconfitte 3 4
Gol segnati 8 8
Gol subiti 10 9
Possesso palla (%) 45.8 44.1
Tiri nello specchio 26 27
Clean sheet 1 3
Ammonizioni 18 18

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando si gioca Cagliari-Sassuolo?

Giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 18:30.

Dove si gioca Cagliari-Sassuolo?

All'Unipol Domus di Cagliari.

Chi è l’arbitro di Cagliari-Sassuolo?

Luca Pairetto; assistenti Colarossi e Scarpa, IV uomo Marinelli, VAR Camplone, AVAR Guida.

Cagliari-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

ENEL

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Cagliari - Sassuolo
Pisa - Lazio

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio