Cagliari-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche

Cagliari-Sassuolo di Serie A 2025-26, 9a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche

Cagliari-Sassuolo è il piatto forte della 9a giornata di Serie A 2025-26, in scena all’Unipol Domus di Cagliari il 30 ottobre 2025 alle 18:30. I rossoblù sono 14° con 9 punti (2 vittorei, 3 pareggi e 3 sconfitte; gol 8-10), i neroverdi 13° con 10 punti (3 successi, un pari e 4 ko; gol 8-9). Sfida che pesa per la classifica: il Cagliari cerca continuità davanti al proprio pubblico, mentre il Sassuolo vuole confermare i progressi esterni.

Probabili formazioni di Cagliari-Sassuolo

Alla vigilia si va verso un Cagliari ordinato in 3-5-2: con Caprile saldo tra i pali e una linea guidata da Zappa, Zé Pedro e Obert. Sulle corsie, Palestra e Idrissi dovrebbero garantire ampiezza; in mezzo, qualità e gamba con Folorunsho, Prati e Adopo. Davanti, opzione tecnica Gaetano accanto a Borrelli, con alternative dalla panchina. Restano assenze pesanti (su tutte Belotti), dunque alcune scelte potrebbero dipendere dalle condizioni dell’ultima ora; non risultano squalifiche rilevanti.

Il Sassuolo dovrebbe confermare il 4-3-3: Muric tra i pali, retroguardia con Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig. In mediana regia a Matic, con Thorstvedt e Koné mezzali. Tridente leggero e mobile con Volpato, Pinamonti, Laurienté. Da valutare gli indisponibili: l’assenza di Berardi cambierebbe gerarchie sulle fasce.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Obert; Palestra, Folorunsho, Prati, Adopo, Idrissi; Borrelli, Gaetano.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté.

Gli indisponibili di Cagliari-Sassuolo

Cagliari – Infortunati: Belotti (infortunio al legamento crociato anteriore), Deiola (infortunio alla coscia), Radunovic (infortunio al polpaccio), Rog (infortunio al polpaccio), Pintus (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Belotti (infortunio al legamento crociato anteriore), Deiola (infortunio alla coscia), Radunovic (infortunio al polpaccio), Rog (infortunio al polpaccio), Pintus (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno. Sassuolo – Infortunati: Berardi (trauma cranico), Romagna (infortunio al polpaccio), Satalino (problema fisico), Boloca (infortunio al ginocchio), Skjellerup (infortunio alla coscia), Pieragnolo (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Cagliari in altalena tra colpi esterni e passi falsi in casa; Sassuolo più compatto, con due successi nelle ultime tre e un pari a Lecce.

Cagliari ok ko x ko x Sassuolo ko ok ok x ko

Nelle ultime 5 il Cagliari ha raccolto 5 punti; il Sassuolo ne ha fatti 7. Dettaglio:

Cagliari

Lecce-Cagliari 1-2; Cagliari-Inter 0-2; Udinese-Cagliari 1-1; Cagliari-Bologna 0-2; Verona-Cagliari 2-2

Sassuolo

Inter-Sassuolo 2-1; Sassuolo-Udinese 3-1; Verona-Sassuolo 0-1; Lecce-Sassuolo 0-0; Sassuolo-Roma 0-1

L’arbitro di Cagliari-Sassuolo

All’Unipol Domus dirige il signor Pairetto. Assistenti Colarossi e Scarpa; IV Marinelli. Al VAR Camplone, AVAR Guida. In attesa dei dati ufficiali completi sulle medie stagionali, spicca l’esperienza del fischietto piemontese in gare di alta intensità e la consueta attenzione nella gestione del VAR-room.

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Colarossi – Scarpa

IV: Marinelli

VAR: Camplone

AVAR: Guida

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Cagliari e Sassuolo porta con sé trend curiosi: dopo una lunga serie di pareggi, i rossoblù hanno preso il controllo del confronto diretto, vincendo le ultime tre di campionato. In casa, i sardi sono reduci da due successi consecutivi contro i neroverdi e puntano alla terza, evento mai riuscito nella loro storia di Serie A. Il Sassuolo, però, arriva con una ritrovata solidità lontano da casa: due trasferte di fila senza subire gol e l’ambizione di eguagliare un primato storico. Occhio ai dettagli: il Cagliari segna tantissimo nel finale. Sul piano individuale, fari su Obert e Folorunsho, sempre titolari fin qui, e sulla tradizionale incisività di Berardi contro i sardi, qualora recuperasse.

Dopo cinque pareggi di fila in A, il Cagliari ha vinto le ultime tre contro il Sassuolo , seconda miglior striscia aperta dei sardi contro un’avversaria.

ha vinto le ultime tre contro il , seconda miglior striscia aperta dei sardi contro un’avversaria. Il Sassuolo ha battuto il Cagliari una sola volta nelle ultime 11 di Serie A: 3-0 nel gennaio 2019 (reti di Locatelli, Babacar e Matri).

ha battuto il una sola volta nelle ultime 11 di Serie A: 3-0 nel gennaio 2019 (reti di Locatelli, Babacar e Matri). I rossoblù hanno vinto le ultime due in casa contro i neroverdi: puntano al tris interno per la prima volta nella competizione.

Unico precedente di giovedì tra le squadre in A: nel dicembre 2016 finì 4-3 per il Cagliari in una gara pirotecnica.

in una gara pirotecnica. Sassuolo solido in trasferta: due clean sheet di fila e mira alla terza serie storica (primato fissato nel 2020).

solido in trasferta: due clean sheet di fila e mira alla terza serie storica (primato fissato nel 2020). Cagliari a secco nelle ultime due casalinghe: non arriva a tre senza gol interni dal dicembre 2012.

a secco nelle ultime due casalinghe: non arriva a tre senza gol interni dal dicembre 2012. Ultime tre gare neroverdi con appena due reti complessive: fase estremamente tattica per gli uomini di Matic e compagni.

e compagni. Metà dei gol rossoblù è arrivata dal 76′ in poi: sprint finale spesso decisivo per la squadra di Ranieri (trend attuale).

(trend attuale). Obert e Folorunsho sempre titolari nelle prime otto: continuità e minutaggio pesante per due colonne del Cagliari .

e sempre titolari nelle prime otto: continuità e minutaggio pesante per due colonne del . Berardi storicamente decisivo contro i sardi: 10 partecipazioni in 11 presenze (4 gol, 6 assist), se sarà della partita.

Le statistiche stagionali di Cagliari e Sassuolo

Nelle prime otto giornate entrambe hanno segnato 8 reti, ma il Sassuolo ha incassato leggermente meno (9 contro 10) e vanta più clean sheet (3 a 1). Possesso simile: 45.8% Cagliari, 44.1% Sassuolo. Tiri nello specchio quasi pari (26 a 27). Pressioni: PPDA 13.1 per i rossoblù, 14.5 per i neroverdi. Numeri che raccontano equilibrio, con la solidità emiliana a fronte dell’intensità sarda nelle seconde frazioni.

Cagliari Sassuolo Partite giocate 8 8 Vittorie 2 3 Pareggi 3 1 Sconfitte 3 4 Gol segnati 8 8 Gol subiti 10 9 Possesso palla (%) 45.8 44.1 Tiri nello specchio 26 27 Clean sheet 1 3 Ammonizioni 18 18

FAQ Quando si gioca Cagliari-Sassuolo? Giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 18:30. Dove si gioca Cagliari-Sassuolo? All'Unipol Domus di Cagliari. Chi è l’arbitro di Cagliari-Sassuolo? Luca Pairetto; assistenti Colarossi e Scarpa, IV uomo Marinelli, VAR Camplone, AVAR Guida.