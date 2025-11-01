Padova-Sudtirol è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Padova che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 13 punti e Sudtirol che invece è al 14° posto in classifica con 10 punti.
Padova ha ottenuto finora 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 5 reti.
Sudtirol ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 3 reti.
Padova-Sudtirol si gioca allo stadio Euganeo di Padova; arbitro di Padova - Sudtirol è il signor Mario Perri. Al VAR ci sarà invece Marco Monaldi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Mario Perri ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 19 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Padova-Sudtirol in tv o in streaming
- Partita: Padova-Sudtirol
- Data: sabato 1 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Padova
- Stadio: Euganeo
- Arbitro: Mario Perri
Padova-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 01-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Padova-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Padova - Sudtirol?
- La gara tra Padova e Sudtirol si giocherà sabato 1 novembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Padova - Sudtirol?
- L'arbitro del match sarà Mario Perri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Padova - Sudtirol sarà Marco Monaldi
- Dove si gioca Padova - Sudtirol?
- La partita si gioca a Padova
- In che stadio si gioca Padova - Sudtirol?
- Stadio Euganeo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Padova è Mattia Bortolussi con 5 gol, mentre il capocannoniere Sudtirol è Silvio Merkaj con 3 gol
- Chi trasmette la partita Padova - Sudtirol?
- La partita tra Padova e Sudtirol verrà trasmessa da DAZN