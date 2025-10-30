Juventus, non solo Spalletti: Comolli potrebbe accelerare per Ottolini. Il retroscena sul possibile esonero al Genoa

L’arrivo di Luciano Spalletti in panchina potrebbe non essere l’unica novità in casa bianconera con Comolli che potrebbe riuscire a riempire anche la casella del direttore sportivo con l’arrivo di Marco Ottolini

Ennesima svolta in casa bianconera, l’arrivo di Luciano Spalletti rappresenta un nuovo inizio per la Juventus ma le novità potrebbero non essere finite con il tecnico toscano. Il processo di “ristrutturazione” di Damien Comolli prosegue a ritmo spedito e potrebbe avere un nuovo capitolo con l’arrivo di un nuovo ds come Marco Ottolini.

Comolli potrebbe accelerare dopo l’arrivo di Spalletti

Ennesima fase di ricostruzione se non di rivoluzione in casa Juventus. L’arrivo di Luciano Spalletti non è stato sorprendente in sé quanto lo è stato l’allontanamento di Igor Tudor così presto nel corso della stagione, dopo un avvio sicuramente difficile ma non disastroso. La sensazione già da tempo a Torino era quella di un “distacco” tra il dirigente e il tecnico. Alla base c’era un po’ di fastidio da parte del prossimo amministratore delegato di non aver potuto scegliere il suo allenatore. Con l’arrivo di Spalletti, la situazione potrebbe essere decisamente diversa. E ora Comolli potrebbe spingere anche per riempire la casella del direttore sportivo e accelerare per l’arrivo di Marco Ottolini.

La rivelazione di Schira

L’avventura di Marco Ottolini al Genoa sembra essere arrivata al capolinea. Il Grifone si è reso protagonista di un avvio di campionato da incubo e ora a rischiare più che il tecnico Vieira, è il direttore sportivo che potrebbe subire un “esonero” piuttosto insolito nel mondo del calcio. A rivelare cosa si nasconde dietro questa possibile decisione è il giornalista Nicolò Schira: “Diversi i motivi che hanno indotto Dan Sucu a valutare l’esonero del ds Marco Ottolini: in primis il mercato estivo deficitario (solo Ostigard gioca con continuità da titolare) e i tanti rinforzi offensivi deludenti (peggior attacco della Serie A con soli 4 gol segnati in 9 giornate). Per questo in casa Genoa Ottolini viene ritenuto per ora più responsabile del tecnico Patrick Vieira dello stato di crisi della squadra. Inoltre al proprietario del club non è piaciuto affatto il flirt a stagione in corso con la Juventus. Una mossa questa che da qualche settimana ha un po’ raffreddato i rapporti e che ora – sommata ai risultati negativi e all’ultimo posto in classifica – può portare al clamoroso epilogo dell’addio. Valutazioni in corso. E pensare che fino a poco tempo fa le parti stavano dialogando per il possibile rinnovo fino al 2028”.

Il ritorno in bianconero

Quello di Marco Ottolini alla Juventus sarebbe un ritorno. Il dirigente classe 1980 ha infatti avuto il suo primo ruolo di rilievo nel mondo del calcio nel 2018 quando era un membro dello scouting bianconero, prima di diventare responsabile dei giocatori in prestito e infine del progetto “Club 15” con l’incarico di sviluppare e valorizzare i rapporti con società estere al fine di promuovere nuovi talenti. Nel 2022 l’arrivo al Genoa come direttore sportivo con ottimi risultati fino a questa stagione.