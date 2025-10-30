SONDAGGIO - Spalletti è l'allenatore giusto per la Juve?

La Juve ha scelto il suo nuovo allenatore per tentare di uscire dal tunnel: riuscirà Spalletti nel miracolo?

La Juve ha deciso quindi il suo nuovo condottiero. L’ennesimo. Stavolta Madama ha scelto di affidarsi a Luciano Spalletti, mica a uno qualunque. Solo due anni fa, il tecnico toscano ha vinto uno scudetto incredibile alla guida del Napoli, poi l’addio e la scelta di prendere il timone della Nazionale. Dalle stelle alle stalle in pochi mesi: con gli Azzurri prima un Europeo horror, poi la fatale batosta in Norvegia, che rischia seriamente di pesare come la terza eliminazione consecutiva ai Mondiali e che ha portato le strade a separarsi. Adesso, anche per lasciarsi alle spalle il periodo da incubo in azzurro, Luciano ha una grandissima voglia di rilanciarsi in bianconero.

Il problema, però, è che Spalletti arriva in una Juve che non è più il club perfetto, vincente, organizzato e serio capace di scrivere bellissime pagine di storia calcistica. Oggi è più una nobile decaduta, in cui regna confusione, e non solo a livello tattico. Dopo due campagne acquisti quasi inspiegabili, i giocatori in rosa sono in larga parte di difficile utilizzo e (cosa molto poco dimostrabile) forse lo spogliatoio non è esattamente unito. Tocca all’uomo delle imprese quasi impossibili, il filosofo di Certaldo, trovare il modo di far rendere i (presunti) “bidoni” in rosa, fare di un’accozzaglia di giocatori con ingaggi a sei zeri un gruppo vero. Una squadra capace di esprimere un gioco migliore rispetto a quello visto finora (e non dovrebbe essere molto difficile), per riportare la Juve in carreggiata nella lotta scudetto (la vetta dista “solo” 6 punti) e strappare la qualificazione agli ottavi di Champions League. Obiettivi tosti e, ora come ora, non così semplici da raggiungere. Ma Spalletti è l’uomo giusto per renderli realtà?