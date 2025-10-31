Genoa, il Grifone ha deciso sul futuro di Vieira e del ds Ottolini: il comunicato

Il tecnico resta ancora sulla panchina del Genoa almeno fino al match col Sassuolo. Va via, intanto, il ds Ottolini che potrebbe approdare alla Juve

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Era il 20 novembre 2024 quando il Genoa, con la squadra in quart’ultima posizione, decide di mandare via Gilardino e di chiamare Patrick Vieira a sorpresa. Dopo quasi un anno esatto, il club rossoblù è tornato ad essere nella stessa e identica situazione, se non addirittura peggio per la posizione in classifica (ultimo posto con soli 3 punti in 9 partite). Intanto, il tecnico francese rimane alla guida del Genoa, almeno fino al posticipo di lunedì sera contro il Sassuolo. L’unico cambio, per ora, resta quello del DS Ottolini: il comunicato.

Il colloquio decisivo e il ruolo del nuovo ds Lopez

Dopo un lungo confronto con la dirigenza e con il nuovo direttore sportivo Diego Lopez, appena subentrato a Marco Ottolini, la società ha deciso di concedere un’ultima chance al tecnico francese. Il presidente Sucu ha espresso la volontà di non procedere a un cambio immediato in panchina.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’idea di un “ticket interno” formato da Murgita e Criscito, ipotizzato per garantire una transizione morbida, è stata quindi per ora accantonata.

La piazza e il momento difficile

Fino a ieri sera sembrava che il destino di Vieira fosse ormai segnato, dopo il peggior avvio di campionato in Serie A nella storia recente del Grifone. Nonostante la contestazione della piazza, l’ex Arsenal ha diretto regolarmente l’allenamento a Pegli, concentrandosi sulle prossime scelte tattiche e di formazione per la sfida di Reggio Emilia.

Ottolini saluta: futuro bianconero?

Marco Ottolini, invece, lascia ufficialmente il Genoa. Il dirigente, protagonista della promozione in Serie A e della riorganizzazione tecnica del club, è ora accostato con insistenza alla Juventus, dove potrebbe tornare per ricoprire il ruolo di direttore sportivo.

In merito, Damien Comolli ha chiarito proprio oggi in conferenza stampa: “La ricerca è ancora in corso, vi daremo notizie quando sarà il momento.”

Il comunicato del club

Nel saluto ufficiale, il Genoa ha sottolineato il contributo di Ottolini: “Dal suo insediamento Ottolini ha contribuito alla promozione nel massimo campionato, rivestendo un ruolo centrale nello sviluppo dei piani operativi, atti al raggiungimento degli obiettivi prefissati per le stagioni 2023/24 e 2024/2025.”

E infine: “La società ringrazia Marco Ottolini per l’impegno e la dedizione augurandogli il meglio in vista delle sfide professionali che lo attendono.”

Clicca qui per le ultime news sul Genoa