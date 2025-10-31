Genoa, il Grifone ha deciso sul futuro di Vieira e del ds Ottolini: il comunicato

Era il 20 novembre 2024 quando il Genoa, con la squadra in quart’ultima posizione, decide di mandare via Gilardino e di chiamare Patrick Vieira a sorpresa. Dopo quasi un anno esatto, il club rossoblù è tornato ad essere nella stessa e identica situazione, se non addirittura peggio per la posizione in classifica (ultimo posto con soli 3 punti in 9 partite). Intanto, il tecnico francese rimane alla guida del Genoa, almeno fino al posticipo di lunedì sera contro il Sassuolo. L’unico cambio, per ora, resta quello del DS Ottolini: il comunicato.
- Il colloquio decisivo e il ruolo del nuovo ds Lopez
- La piazza e il momento difficile
- Ottolini saluta: futuro bianconero?
- Il comunicato del club
Il colloquio decisivo e il ruolo del nuovo ds Lopez
Dopo un lungo confronto con la dirigenza e con il nuovo direttore sportivo Diego Lopez, appena subentrato a Marco Ottolini, la società ha deciso di concedere un’ultima chance al tecnico francese. Il presidente Sucu ha espresso la volontà di non procedere a un cambio immediato in panchina.
L’idea di un “ticket interno” formato da Murgita e Criscito, ipotizzato per garantire una transizione morbida, è stata quindi per ora accantonata.
La piazza e il momento difficile
Fino a ieri sera sembrava che il destino di Vieira fosse ormai segnato, dopo il peggior avvio di campionato in Serie A nella storia recente del Grifone. Nonostante la contestazione della piazza, l’ex Arsenal ha diretto regolarmente l’allenamento a Pegli, concentrandosi sulle prossime scelte tattiche e di formazione per la sfida di Reggio Emilia.
Ottolini saluta: futuro bianconero?
Marco Ottolini, invece, lascia ufficialmente il Genoa. Il dirigente, protagonista della promozione in Serie A e della riorganizzazione tecnica del club, è ora accostato con insistenza alla Juventus, dove potrebbe tornare per ricoprire il ruolo di direttore sportivo.
In merito, Damien Comolli ha chiarito proprio oggi in conferenza stampa: “La ricerca è ancora in corso, vi daremo notizie quando sarà il momento.”
Il comunicato del club
Nel saluto ufficiale, il Genoa ha sottolineato il contributo di Ottolini: “Dal suo insediamento Ottolini ha contribuito alla promozione nel massimo campionato, rivestendo un ruolo centrale nello sviluppo dei piani operativi, atti al raggiungimento degli obiettivi prefissati per le stagioni 2023/24 e 2024/2025.”
E infine: “La società ringrazia Marco Ottolini per l’impegno e la dedizione augurandogli il meglio in vista delle sfide professionali che lo attendono.”