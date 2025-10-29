Il Genoa sprofonda contro la Cremonese, pesante contestazione dei tifosi alla squadra: Vieira sempre più in bilico

Ultimo in classifica con tre punti, sconfitta in casa contro la Cremonese, ancora nessuna vittoria in campionato. La situazione del Genoa è difficile, e la partita del Ferraris non ha fatto che acuire le difficoltà.
Genoa, Sucu ha fiducia in Vieira
Eppure, soltanto due giorni fa il presidente Sucu aveva confermato il sostegno incondizionato al tecnico Vieira. “Abbiamo un unico piano: lavorare al fianco di Vieira, la mia fiducia in lui è totale, – ha affermato – C’è la disponibilità da parte del club a prendere rinforzi a gennaio con il nostro direttore sportivo Ottolini. Abbiamo la possibilità di comprare e di vendere. Penso comunque che la squadra sia più forte di quella dell’anno scorso. Non prendo neanche in considerazione l’ipotesi di non restare in serie A”.
Genoa, crollo interno contro la Cremonese
Ma la doppietta di Bonazzoli potrebbe aver incrinato le certezze dei dirigenti rossoblù. La partita è stata sospesa per diversi minuti, almeno cinque, per il lancio di oggetti in campo e l’accensione di fumogeni da parte dei tifosi genoani, che hanno protestato per la prestazione della loro squadra. Il Genoa perde 0-2 in casa. La partita è ripresa a 2′ dal termine, con un lungo recupero
Genoa contestato dagli ultras
La gradinata nord ha tolto striscioni e bandiere, ha aspettato la squadra sotto la curva, ed ha dato voce ai cori di accusa nei confronti dei giocatori: tutti schierati, dal primo all’ultimo, sotto una pioggia battente, compreso Patrick Vieira. A guardare, con un groppo in gola, la gente del Genoa urlare la propria rabbia per la peggior partenza in Serie A nella storia del grifone, almeno nell’epoca dei tre punti.
Genoa, Vieira guarda avanti
Inevitabile parlare del suo futuro, anche se Vieira quasi evade la domanda: “Se sento la fiducia? Mi fate la domanda così dopo la partita, è un po’ difficile. Ma questa domanda per me non ha senso. La mia preoccupazione per me è provare di vincere le partite. Oggi è un momento difficile per tutti noi e dobbiamo accettare le critiche che possiamo avere. Per il resto, vediamo. Ma rispondere subito a questa domanda non fa parte della personalità. Io ho sempre detto di essere contento di allenare questo gruppo di giocatori. E non cambio idea. Questo cambiamento di giocatori ha dato un po’ più di tecnica ma ha perso in intensità. Accetto questo questo momento difficile. Continuo a lavorare. Dobbiamo gestire questo momento in maniera unita e accettare le critiche che possiamo ricevere. Poi vedremo”.