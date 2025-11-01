Partita valevole per la 10a giornata della Serie A 2025/2026

Cremonese-Juventus è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 14 punti e la Juventus che invece è al 7° posto in classifica con 15 punti.

La Cremonese ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 4 reti.

La Juventus ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Dusan Vlahovic con 3 reti.

Cremonese-Juventus si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Juventus è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 5 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Cremonese-Juventus in tv o in streaming

Partita : Cremonese-Juventus

: Cremonese-Juventus Data : sabato 1 novembre 2025

: sabato 1 novembre 2025 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Cremona

: Cremona Stadio : Giovanni Zini

: Giovanni Zini Arbitro: Daniele Chiffi

Cremonese-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 01-11-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cremonese-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.