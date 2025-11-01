Cremonese-Juventus è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 14 punti e la Juventus che invece è al 7° posto in classifica con 15 punti.
La Cremonese ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 4 reti.
La Juventus ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Dusan Vlahovic con 3 reti.
Cremonese-Juventus si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Juventus è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 5 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Cremonese-Juventus in tv o in streaming
- Partita: Cremonese-Juventus
- Data: sabato 1 novembre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Cremona
- Stadio: Giovanni Zini
- Arbitro: Daniele Chiffi
Cremonese-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 01-11-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Cremonese-Juventus live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Cremonese-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cremonese - Juventus?
- La gara tra Cremonese e Juventus si giocherà sabato 1 novembre 2025 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Cremonese - Juventus?
- L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cremonese - Juventus sarà Lorenzo Maggioni
- Dove si gioca Cremonese - Juventus?
- La partita si gioca a Cremona
- In che stadio si gioca Cremonese - Juventus?
- Stadio Giovanni Zini
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 4 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Dusan Vlahovic con 3 gol
- Chi trasmette la partita Cremonese - Juventus?
- La partita tra Cremonese e Juventus verrà trasmessa da DAZN e da Sky