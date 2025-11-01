Genoa: un tecnico passato a lavorare in tv è in pole, il retroscena su Vieira, avanza il made in Italy

Il Grifone valuta 3-4 nomi dopo il divorzio con il francese, come si è arrivati all'addio e come cala la percentuale di allenatori stranieri in A

Chi si prenderà la patata bollente di salvare il Genoa, ultimo e con soli 3 punti in classifica dopo nove partite? Il presidente Sucu non riteneva di doverci pensare da subito, dopo la decisione di ieri di confermare Vieira ma il dietrofont di stamane del francese ha accelerato i tempi. Domani col Sassuolo in panchina ci sarà il duo Crisicito-Murgita, ma in settimana arriverà un altro allenatore. Quattro i nomi che circolano stando alle prime indiscrezioni.

In pole c’è Luca Gotti

Le certezze sono due: sarà italiano e sarà giovane. Già ieri si faceva il nome di Daniele De Rossi ma l’ex Roma vorrebbe rientrare nel giro in una situazione meno bollente e con una squadra costruita da lui. E’ la prima scelta ma potrebbe rifiutare. Piace anche Raffaele Palladino, che però ambisce a panchine più stimolanti. Restano Paolo Vanoli e soprattutto l’ex Udinese Luca Gotti, oggi opinionista per Sky Sport. Sarebbe lui in pole in questo momento.

Il retroscena sul divorzio

Come si è arrivati all’addio quando ieri era stata ribadita la fiducia a Vieira? Il tecnico francese aveva incassato la fiducia a termine, era consapevole che si sarebbe giocato tutto col Sassuolo e dopo una notte di riflessioni e valutazioni ha giocato d’anticipo. Di primo mattino ha contattato la società comunicando la sua decisione irrevocabile di fare un passo indietro lasciando così posto a una soluzione interna, l’unica possibile viste le tempistiche. Con i neroverdi ci saranno come detto Criscito (in possesso del patentino Uefa A, che gli permette di allenare da solo sino alla Serie C) e Roberto Murgita, da una dozzina d’anni stabilmente nei quadri tecnici del Grifone, che già faceva parte dello staff di Vieira e ha il patentino Uefa Pro.

Cresce il made in Italy

Dopo i primi due esoneri stagionali, ovvero Tudor alla Juve e Vieira al Genoa, cresce dunque la percentuale degli allenatori italiani in A. Sono rimasti solo in cinque gli sranieri: Cesc Fàbregas (Como), Cristian Chivu (Inter), Ivan Juric (Atalanta), Carlos Cuesta (Parma) e Kosta Runjaić (Udinese).