Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 3 novembre 2025: WTA Finals e Lazio-Cagliari

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di tennis, calcio e basket. Si parte già a tarda notte con la partita NBA tra Brooklyn e Minnesota trasmessa su Sky Sport Basket, per proseguire poi con un’intensa programmazione di tennis, dedicata principalmente alle WTA Finals Riyadh 2025 e agli incontri ATP & WTA, visibili quasi esclusivamente sulle piattaforme Sky. Il calcio domina il palinsesto pomeridiano e serale con diverse partite di campionati diversi: il Primavera 1 vede lo scontro tra Monza-Genoa e Torino-Verona in chiaro su Sportitalia, mentre sul fronte internazionale c’è la partita Qatar-Italia per la Coppa del Mondo Under 17 trasmessa su Rai Sport. In serata, il pubblico potrà seguire su Rai Sport la partita di Serie C tra Vis Pesaro e Juventus Next Gen, mentre i grandi campionati di Serie A e Premier League si sfidano in contemporanea sulle principali emittenti pay TV come Sky e Dazn, con incontri di rilievo come Lazio-Cagliari e Sunderland-Everton. Un programma variegato, che accontenta gli appassionati di differenti discipline sportive e garantisce una copertura tv ampia e diversificata.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

01:00 NBA: Brooklyn-Minnesota (Sky Sport Basket, Pay)

Calcio

14:30 Primavera 1: Monza-Genoa (Sportitalia, Free)

Tennis

11:00 WTA Finals Riyadh 2025: Round Robin Match 1 Doppio (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, Sky Sport 1, Pay)

