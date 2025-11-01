Casertana, pari su rigore al 98' dopo tanti Var a chiamata, la Cavese sfiora l'impresa dallo 0-2

Un sabato di Serie C pieno di emozioni e colpi di scena nei due match in calendario che valevano la 12a giornata di campionato nel Girone C. A Caserta, il Catania vede sfumare al 98’ una vittoria ormai vicina per il rigore trasformato da Liotti. La Casertana pareggia 2-2 dopo una gara accesa e ricca di interventi VAR. Al “Curcio”, il Picerno spreca il doppio vantaggio, mentre la Cavese trova la forza di reagire e sfiora un clamoroso successo nel finale.
- Casertana, pari allo scadere dopo una battaglia infinita
- Catania, amaro finale e due punti persi al “Pinto”
- Picerno avanti 2-0, la Cavese rimonta e sfiora l’impresa
Casertana, pari allo scadere dopo una battaglia infinita
Al “Pinto” la Casertana strappa un punto prezioso contro il Catania al termine di una partita combattuta e intensa. Gli etnei si erano portati due volte in vantaggio con Di Tacchio e Proia, mostrando solidità e compattezza. Donnarumma ha quindi rimesso in carreggiata i rosso. L’espulsione di Ierardi all’85’ ha cambiato volto al finale, con i campani che hanno aumentato la pressione. Al 98’, un fallo di D’Ausilio su Vano ha portato al rigore decisivo che Liotti ha trasformato, regalando ai suoi il 2-2 finale. Per tre volte è stato utilizzato il Var a chiamata, compreso l’ultimo – decisivo – rigore.
Catania, amaro finale e due punti persi al “Pinto”
La squadra di Domenico Toscano aveva gestito bene il ritmo del match, trovando equilibrio e concretezza in trasferta. Tuttavia, l’inferiorità numerica e un episodio evitabile hanno negato la vittoria. Il Catania ha sofferto nei minuti di recupero, concedendo campo e occasioni fino al penalty conclusivo. Un risultato che pesa sul piano morale più che su quello della classifica, evidenziando la necessità di maggiore freddezza nelle fasi decisive.
Picerno avanti 2-0, la Cavese rimonta e sfiora l’impresa
Spettacolare 2-2 anche al “Curcio”, dove il Picerno si illude con un grande primo tempo chiuso avanti 2-0 grazie a Esposito su rigore e Petito. Nella ripresa, la Cavese cambia passo e accorcia con Orlando, trovando poi il pari al 75’ con Cionek su assist dello stesso Orlando. Gli ospiti sfiorano addirittura il successo con un colpo di testa di Cionek all’88’ e la parata di Marcone su Ubaldi nel recupero. Un punto che lascia rimpianti a entrambi, ma che conferma la crescita dei campani.