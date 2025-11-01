Cremonese-Juventus: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cremonese–Juventus accende la 10a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Giovanni Zini di Cremona sabato 1 novembre 2025 alle ore 20.45. I grigiorossi sono all’8° posto con 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta; 11 gol fatti, 10 subiti), mentre i bianconeri occupano il 7° posto con 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte; 12 gol segnati, 9 incassati). Match dal peso specifico alto per entrambe, tra ambizioni europee e solidità da confermare.
Probabili formazioni di Cremonese-Juventus
La Cremonese dovrebbe riproporre il 3-1-4-2: Audero in pole tra i pali, con il terzetto Terracciano–Baschirotto–Bianchetti a protezione. In mezzo, schermo affidato a Bondo, mentre sulle corsie Barbieri e Floriani Mussolini potrebbero garantire ampiezza; in regia offensiva chance per Payero e Vandeputte. Davanti, coppia esperta con Vardy e Bonazzoli.
La Juventus si orienterebbe sullo stesso modulo: dietro, spazio a Kalulu, Gatti e Pedro Felipe; in cabina di regia Locatelli, con Cambiaso e Kostic larghi e la cerniera McKennie–Miretti dentro al campo. In attacco, tandem di gamba e fisicità con Openda e Vlahovic.
- Cremonese (3-1-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Bondo; Barbieri, Payero, Vandeputte, Floriani Mussolini; Vardy, Bonazzoli.
- Juventus (3-1-4-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Pedro Felipe; Locatelli; Cambiaso, McKennie, Miretti, Kostic; Openda, Vlahovic.
Gli indisponibili di Cremonese-Juventus
- Cremonese – Infortunati: Grassi (Problema fisico), Sanabria (Infortunio al polpaccio), Pezzella (Infortunio al piede), Collocolo (Infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
- Juventus – Infortunati: Pinsoglio (Infortunio al polpaccio), Milik (Infortunio al polpaccio), Bremer (Infortunio al ginocchio), Kelly (Infortunio muscolare), Cabal (Infortunio al bicipite femorale), Yildiz (Infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Cremonese in crescita e con equilibrio: imbattibilità recente in casa e punti pesanti. La Juventus alterna pareggi e scivoloni esterni, ma resta pericolosa nelle gare a ritmo basso.
|Cremonese
|x
|ko
|x
|x
|ok
|Juventus
|x
|x
|ko
|ko
|ok
Nelle ultime 5 di campionato la Cremonese ha raccolto 6 punti, la Juventus 5. Questo il dettaglio:
- Cremonese
Como-Cremonese 1-1; Inter-Cremonese 4-1; Cremonese-Udinese 1-1; Cremonese-Atalanta 1-1; Genoa-Cremonese 0-2
- Juventus
Juventus-Atalanta 1-1; Juventus-Milan 0-0; Como-Juventus 2-0; Lazio-Juventus 1-0; Juventus-Udinese 3-1
L’arbitro di Cremonese-Juventus
Designato Daniele Chiffi per Cremonese–Juventus. Assistenti: Cecconi e Moro; IV uomo Pezzuto; VAR Maggioni, AVAR Sozza. Nei match diretti in questa stagione: 3 gare, 1 rigore assegnato, media 2 ammonizioni e 1 espulsione complessiva; 64 falli fischiati e 9 fuorigioco. Direzione di gara generalmente severa ma lineare nella gestione dei cartellini.
Informazioni interessanti sul match
Storicamente la Juventus ha un feeling particolare con la Cremonese: lunghissima serie senza sconfitte e trend favorevole anche allo Zini, dove i bianconeri hanno spesso incanalato sfide bloccate sui binari dell’equilibrio. Dall’altra parte i grigiorossi vivono un periodo casalingo positivo, sospinti da una percentuale realizzativa d’élite e dalla verve di profili come Vardy e i centrocampisti d’inserimento. Da monitorare la tenuta esterna della Juventus, reduce da passi falsi lontano dall’Allianz, e l’impatto dei giovani: Yildiz sta riscrivendo precocemente numeri da record. Scenario tattico: gara a pochi spazi, duelli sulle corsie e piazzati potenzialmente decisivi.
- La Juventus non ha mai perso in Serie A contro la Cremonese (12 vittorie, 4 pareggi), una delle sue serie aperte più lunghe contro una singola avversaria.
- Allo Zini si è spesso alternato pareggio e successo bianconero: mai due risultati identici di fila nelle ultime otto sfide in casa della Cremonese.
- Partenza sprint grigiorossa: 14 punti nelle prime nove, al livello del miglior avvio storico del club nell’era dei tre punti.
- Cremonese imbattuta da cinque gare interne di fila: striscia che non si vedeva dai tempi d’oro anni ’90.
- Nel girone d’andata, la Juventus tende a non inciampare con le neopromosse: lunga serie positiva senza sconfitte recenti.
- I bianconeri hanno perso le ultime due trasferte di Serie A: trend da invertire per non complicare la corsa alta.
- La panchina bianconera inaugura un nuovo ciclo tecnico: l’esperienza in A del mister è garanzia di gestione, con tante vittorie in carriera.
- Cremonese regina della concretezza: miglior percentuale realizzativa del campionato, il doppio di quella della Juventus.
- Vardy si esalta allo Zini: segnali di risveglio con gol e presenza in area nelle ultime uscite casalinghe.
- Yildiz è già nella storia recente bianconera per precocità realizzativa: a un passo dal timbrare in due gare di fila in A.
Le statistiche stagionali di Cremonese e Juve
Numeri a confronto: possesso più alto per la Juventus (57,7%) rispetto alla Cremonese (43,8%), che però capitalizza meglio le occasioni. I bianconeri tirano di più (107 totali, 51 nello specchio) ma hanno segnato solo 12 reti, i grigiorossi 11 con 59 conclusioni e 29 in porta. Entrambe vantano 3 clean sheet. Disciplina simile, con leggera incidenza di gialli per la Cremonese. Il punteggio in classifica resta ravvicinato: margini sottili decidono l’inerzia.
|Cremonese
|Juventus
|Partite giocate
|9
|9
|Vittorie
|3
|4
|Pareggi
|5
|3
|Sconfitte
|1
|2
|Gol fatti
|11
|12
|Gol subiti
|10
|9
|Possesso palla (%)
|43,8
|57,7
|Tiri totali
|59
|107
|Tiri nello specchio
|29
|51
|Clean sheet
|3
|3
|Cartellini gialli
|21
|16
|Rigori segnati
|1
|2
