Cremonese-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cremonese-Atalanta di Serie A 2025-26, 8a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Cremonese–Atalanta inaugura l’8a giornata di Serie A 2025-26 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, sabato 25 ottobre 2025 alle 20:45. I grigiorossi sono 10ª con 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta; 8 gol fatti, 9 subiti), la Dea è 8ª con 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi, 0 sconfitte; 11 gol fatti, 5 subiti).

Probabili formazioni di Cremonese-Atalanta

Si va verso una Cremonese compatta, che potrebbe confermare il 3-5-2 con Silvestri tra i pali e il terzetto Terracciano–Baschirotto–Bianchetti a protezione. Sugli esterni, l’asse Zerbin–Pezzella darebbe ampiezza, mentre in mezzo Payero, Bondo e Vandeputte dovrebbero alternarsi tra equilibrio e inserimenti. Davanti, chance per Bonazzoli accanto a Vardy, con alternative a gara in corso.

Nell’Atalanta, Carnesecchi guida una linea a tre dove Djimsiti potrebbe affiancare Hien e Ahanor. Corsie affidate a Zappacosta e Bernasconi, in mezzo regia fisico-tecnica con Ederson e Pasalic. Sulla trequarti, De Ketelaere dovrebbe agire accanto a Sulemana alle spalle di Lookman. Out Scalvini, ko Bakker; in casa Cremonese resta da valutare Grassi, mentre Collocolo è ai box.

Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana; Lookman.

Gli indisponibili di Cremonese-Atalanta

Cremonese – Infortunati: Grassi (problema fisico da valutare), Collocolo (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

Atalanta – Infortunati: Bakker (infortunio al legamento crociato del ginocchio), Scalvini (infortunio all'anca). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Cremonese reduce da quattro pareggi e un ko; Atalanta imbattuta con due vittorie e tre segni X.

Cremonese x x x ko x Atalanta ok ok x x x

Nelle ultime 5 di campionato la Cremonese ha raccolto 4 punti; l’Atalanta ne ha conquistati 9.

Cremonese : Verona-Cremonese 0-0; Cremonese-Parma 0-0; Como-Cremonese 1-1; Inter-Cremonese 4-1; Cremonese-Udinese 1-1.

Atalanta: Atalanta-Lecce 4-1; Torino-Atalanta 0-3; Juventus-Atalanta 1-1; Atalanta-Como 1-1; Atalanta-Lazio 0-0.

L’arbitro di Cremonese-Atalanta

Dirige Arena, assistenti Palermo e Cipressa; IV uomo Marcenaro. Al VAR Aureliano, AVAR Maresca. In questa Serie A ha diretto 3 gare: 0 rigori assegnati, 8 ammonizioni, nessun rosso; circa 2.6 cartellini a partita e 70 falli fischiati complessivi.

Arbitro: Arena

Assistenti: Palermo – Cipressa

IV: Marcenaro

VAR: Aureliano

AVAR: Maresca

Statistiche interessanti

Match dal profumo d’equilibrio: la Cremonese ha perso una sola volta in stagione e allo Zini è dura da scalfire, mentre l’Atalanta è ancora imbattuta e tende a raccogliere molto anche lontano da casa. Occhio a Lookman tra le linee e a De Ketelaere come rifinitore.

Nelle ultime otto trasferte a Cremona, la Dea ha vinto cinque volte: trend ribaltato rispetto ai precedenti storici.

Cremonese da record: una sola sconfitta in sette turni, mai così bene all’avvio in Serie A.

da record: una sola sconfitta in sette turni, mai così bene all’avvio in Serie A. Lo Zini è un fortino: 10 gare interne senza ko tra A e B, includendo i playoff.

è un fortino: 10 gare interne senza ko tra A e B, includendo i playoff. Atalanta imbattuta nei top-5 campionati come il Bayern: tanti pareggi, ma solidità di livello.

imbattuta nei top-5 campionati come il Bayern: tanti pareggi, ma solidità di livello. Nel 2025, Dea seconda solo alla Roma per punti in trasferta e quasi impermeabile fuori casa.

La Cremonese recupera poco alto, ma è letale: due gol nati da recuperi offensivi.

recupera poco alto, ma è letale: due gol nati da recuperi offensivi. Dea da manovra lunga: 22 sequenze da 10+ passaggi chiuse con tiro o tocco in area, meno solo dell’Inter; Cremonese a quota 4.

Vandeputte è uomo-assist: tre in stagione, spesso da cross; intesa speciale con Terracciano .

è uomo-assist: tre in stagione, spesso da cross; intesa speciale con . Krstovic protagonista in trasferta con le neopromosse: cinque partecipazioni attive in sei gare di questo tipo.

Le statistiche stagionali di Cremonese e Atalanta

L’Atalanta costruisce più a lungo (possesso 54% e PPDA 14.2) e tira il doppio rispetto alla Cremonese (80 vs 39), che però mostra una precisione al tiro superiore (51.3% contro 42.5%). In classifica i margini sono minimi: la Dea subisce poco (5 gol), i grigiorossi restano competitivi con organizzazione e palle inattive (21 corner calciati). Numeri che lasciano presagire una gara a punteggio contenuto, giocata sui dettagli.

Cremonese Atalanta Partite giocate 7 7 Vittorie 2 2 Pareggi 4 5 Sconfitte 1 0 Gol segnati 8 11 Gol subiti 9 5 Possesso palla % 44.6 54.0 Tiri totali 39 80 Tiri in porta 20 34 Precisione tiro % 51.28 42.50 PPDA 17.3 14.2 Corner calciati 21 40 Ammonizioni 17 10 Clean sheet 2 2

FAQ Quando si gioca Cremonese-Atalanta? Sabato 25 ottobre 2025 alle ore 20:45. Dove si gioca Cremonese-Atalanta? Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. Chi è l’arbitro di Cremonese-Atalanta? L’arbitro è Arena, assistenti Palermo e Cipressa; IV uomo Marcenaro, VAR Aureliano, AVAR Maresca.