Cremonese-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cremonese–Atalanta inaugura l’8a giornata di Serie A 2025-26 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, sabato 25 ottobre 2025 alle 20:45. I grigiorossi sono 10ª con 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta; 8 gol fatti, 9 subiti), la Dea è 8ª con 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi, 0 sconfitte; 11 gol fatti, 5 subiti).
- Probabili formazioni di Cremonese-Atalanta
- Gli indisponibili di Cremonese-Atalanta
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Cremonese-Atalanta
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Cremonese e Atalanta
Probabili formazioni di Cremonese-Atalanta
Si va verso una Cremonese compatta, che potrebbe confermare il 3-5-2 con Silvestri tra i pali e il terzetto Terracciano–Baschirotto–Bianchetti a protezione. Sugli esterni, l’asse Zerbin–Pezzella darebbe ampiezza, mentre in mezzo Payero, Bondo e Vandeputte dovrebbero alternarsi tra equilibrio e inserimenti. Davanti, chance per Bonazzoli accanto a Vardy, con alternative a gara in corso.
Nell’Atalanta, Carnesecchi guida una linea a tre dove Djimsiti potrebbe affiancare Hien e Ahanor. Corsie affidate a Zappacosta e Bernasconi, in mezzo regia fisico-tecnica con Ederson e Pasalic. Sulla trequarti, De Ketelaere dovrebbe agire accanto a Sulemana alle spalle di Lookman. Out Scalvini, ko Bakker; in casa Cremonese resta da valutare Grassi, mentre Collocolo è ai box.
- Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.
- Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana; Lookman.
Gli indisponibili di Cremonese-Atalanta
- Cremonese – Infortunati: Grassi (problema fisico da valutare), Collocolo (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
- Atalanta – Infortunati: Bakker (infortunio al legamento crociato del ginocchio), Scalvini (infortunio all’anca). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Cremonese reduce da quattro pareggi e un ko; Atalanta imbattuta con due vittorie e tre segni X.
|Cremonese
|x
|x
|x
|ko
|x
|Atalanta
|ok
|ok
|x
|x
|x
Nelle ultime 5 di campionato la Cremonese ha raccolto 4 punti; l’Atalanta ne ha conquistati 9.
- Cremonese: Verona-Cremonese 0-0; Cremonese-Parma 0-0; Como-Cremonese 1-1; Inter-Cremonese 4-1; Cremonese-Udinese 1-1.
- Atalanta: Atalanta-Lecce 4-1; Torino-Atalanta 0-3; Juventus-Atalanta 1-1; Atalanta-Como 1-1; Atalanta-Lazio 0-0.
L’arbitro di Cremonese-Atalanta
Dirige Arena, assistenti Palermo e Cipressa; IV uomo Marcenaro. Al VAR Aureliano, AVAR Maresca. In questa Serie A ha diretto 3 gare: 0 rigori assegnati, 8 ammonizioni, nessun rosso; circa 2.6 cartellini a partita e 70 falli fischiati complessivi.
- Arbitro: Arena
- Assistenti: Palermo – Cipressa
- IV: Marcenaro
- VAR: Aureliano
- AVAR: Maresca
Statistiche interessanti
Match dal profumo d’equilibrio: la Cremonese ha perso una sola volta in stagione e allo Zini è dura da scalfire, mentre l’Atalanta è ancora imbattuta e tende a raccogliere molto anche lontano da casa. Occhio a Lookman tra le linee e a De Ketelaere come rifinitore.
- Nelle ultime otto trasferte a Cremona, la Dea ha vinto cinque volte: trend ribaltato rispetto ai precedenti storici.
- Cremonese da record: una sola sconfitta in sette turni, mai così bene all’avvio in Serie A.
- Lo Zini è un fortino: 10 gare interne senza ko tra A e B, includendo i playoff.
- Atalanta imbattuta nei top-5 campionati come il Bayern: tanti pareggi, ma solidità di livello.
- Nel 2025, Dea seconda solo alla Roma per punti in trasferta e quasi impermeabile fuori casa.
- La Cremonese recupera poco alto, ma è letale: due gol nati da recuperi offensivi.
- Dea da manovra lunga: 22 sequenze da 10+ passaggi chiuse con tiro o tocco in area, meno solo dell’Inter; Cremonese a quota 4.
- Vandeputte è uomo-assist: tre in stagione, spesso da cross; intesa speciale con Terracciano.
- Krstovic protagonista in trasferta con le neopromosse: cinque partecipazioni attive in sei gare di questo tipo.
Le statistiche stagionali di Cremonese e Atalanta
L’Atalanta costruisce più a lungo (possesso 54% e PPDA 14.2) e tira il doppio rispetto alla Cremonese (80 vs 39), che però mostra una precisione al tiro superiore (51.3% contro 42.5%). In classifica i margini sono minimi: la Dea subisce poco (5 gol), i grigiorossi restano competitivi con organizzazione e palle inattive (21 corner calciati). Numeri che lasciano presagire una gara a punteggio contenuto, giocata sui dettagli.
|Cremonese
|Atalanta
|Partite giocate
|7
|7
|Vittorie
|2
|2
|Pareggi
|4
|5
|Sconfitte
|1
|0
|Gol segnati
|8
|11
|Gol subiti
|9
|5
|Possesso palla %
|44.6
|54.0
|Tiri totali
|39
|80
|Tiri in porta
|20
|34
|Precisione tiro %
|51.28
|42.50
|PPDA
|17.3
|14.2
|Corner calciati
|21
|40
|Ammonizioni
|17
|10
|Clean sheet
|2
|2
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.