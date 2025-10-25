Udinese-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Udinese–Lecce accende l’8a giornata della Serie A 2025-26: si gioca al Bluenergy Stadium di Udine il 25 ottobre 2025 alle 15:00. In classifica l’Udinese è 11ª con 9 punti (7 gare: 2 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte; 7 gol fatti, 10 subiti), mentre il Lecce è 16° con 6 punti (7 gare: 1 vittoria, 3 pareggi, 3 sconfitte; 5 gol fatti, 10 subiti).
Probabili formazioni di Udinese-Lecce
L’Udinese dovrebbe confermare il 3-5-2, con Okoye favorito tra i pali e una retroguardia che potrebbe vedere Goglichidze a destra, Kabasele in mezzo e Solet sul centro-sinistra. Sulle corsie, si va verso Zanoli e Kamara, mentre in regia Karlström dovrebbe guidare con Ekkelenkamp e Atta ai lati. Davanti, opzione Zaniolo accanto a Davis.
Il Lecce potrebbe ripartire dal 4-3-3: dietro Danilo Veiga e Gallo sulle fasce con Gaspar e Coelho Oliveira centrali; in mezzo Coulibaly e Ramadani a protezione, Berisha per qualità e piazzati. Tridente leggero ma rapido con Pierotti, Stulic e Morente.
- Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.
- Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Coelho Oliveira, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente.
Gli indisponibili di Udinese-Lecce
- Udinese – Infortunati: Kristensen (bicipite femorale), Nunziante (anca). Squalificati: nessuno.
- Lecce – Infortunati: Sottil (infortunio muscolare), Jean (lesione del legamento crociato anteriore), Pérez (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
L’Udinese arriva da risultati alterni, il Lecce da un percorso in ripresa. Ecco la forma recente (5 gare):
|Udinese
|ok
|ko
|ko
|x
|x
|Lecce
|ko
|ko
|x
|ok
|x
Nelle ultime 5 di campionato: Udinese 5 punti; Lecce 5 punti. Dettaglio risultati:
- Udinese
Pisa-Udinese 0-1; Udinese-Milan 0-3; Sassuolo-Udinese 3-1; Udinese-Cagliari 1-1; Cremonese-Udinese 1-1.
- Lecce
Atalanta-Lecce 4-1; Lecce-Cagliari 1-2; Lecce-Bologna 2-2; Parma-Lecce 0-1; Lecce-Sassuolo 0-0.
L’arbitro di Udinese-Lecce
Designato Ermanno Feliciani. Nella Serie A 2025/26 ha diretto finora 2 gare: 0 rigori assegnati, 6 cartellini gialli e nessun rosso (media 3,0 ammonizioni a partita). A Udine la sua direzione potrebbe privilegiare il gioco fisico ma corretto, con attenzione alle seconde palle.
- Arbitro: FELICIANI
- Assistenti: VECCHI – MORO
- IV: GALIPÒ
- VAR: MAGGIONI
- AVAR: MERAVIGLIA
Informazioni interessanti sul match
Sfida dal sapore intenso: l’Udinese ha spesso imposto la propria legge al Bluenergy Stadium contro il Lecce, ma arriva da una striscia casalinga poco brillante.
Occhio alle fiammate dei singoli: Zaniolo tende a colpire lontano da casa, mentre il giovane Camarda insegue record di precocità. Nel quadro, pesano le assenze: per il Lecce soprattutto dietro, per l’Udinese negli equilibri difensivi. La gara potrebbe decidersi sui calci piazzati e sulla capacità di ribaltare il fronte: corsie e transizioni saranno la chiave.
- L’Udinese ha vinto le ultime tre contro il Lecce senza incassare gol: cerca il poker di successi con porta inviolata.
- In casa, contro il Lecce, l’Udinese vanta un ruolino importante: oltre il 70% di vittorie storiche.
- I friulani hanno inanellato due pareggi di fila: un altro “X” li avvicinerebbe ai trend delle scorse stagioni.
- L’Udinese non festeggia in casa da marzo: tra le big presenti negli ultimi due campionati, nessuno ha raccolto meno punti interni nel periodo.
- Il Lecce è imbattuto da tre turni: con un risultato positivo eguaglierebbe le migliori serie recenti in stagione singola.
- Giallorossi in crescita fuori: tre clean sheet nelle ultime quattro trasferte, un salto rispetto al passato recente.
- Il Lecce segna spesso da lontano: due reti su cinque sono arrivate dalla distanza, indice di pericolosità esterna.
- Tutti gli ultimi nove gol di Zaniolo in A sono arrivati in trasferta: feeling speciale con i campi avversari.
- Camarda, 17 anni, può diventare il più giovane marcatore esterno del Lecce in A: nel mirino un primato storico.
Le statistiche stagionali di Udinese e Lecce
Numeri alla mano: l’Udinese segna di più (7-5) ma concede quanto il Lecce (10 gol subiti a testa). Possesso più alto per i friulani (49,1% a 43,5%), ma i salentini vantano 3 clean sheet contro 1. La mira è simile (precisione al tiro: 41,3% Udinese, 39,6% Lecce), con tiri in porta 26-19. Dettagli come palle inattive e gestione delle ripartenze potrebbero indirizzare l’inerzia del match.
|Udinese
|Lecce
|Partite giocate
|7
|7
|Vittorie
|2
|1
|Pareggi
|3
|3
|Sconfitte
|2
|3
|Gol segnati
|7
|5
|Gol subiti
|10
|10
|Media gol subiti/gara
|1,4
|1,4
|Possesso palla (%)
|49,1
|43,5
|Tiri in porta
|26
|19
|Precisione tiro (%)
|41,3
|39,6
|Clean sheet
|1
|3
|Cartellini gialli
|16
|14
FAQ
- Quando si gioca Udinese-Lecce e a che ora è il calcio d’inizio?
-
Udinese-Lecce si gioca sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Udinese-Lecce?
-
La partita si disputa al Bluenergy Stadium di Udine.
- Chi è l’arbitro di Udinese-Lecce?
-
L’arbitro designato è Ermanno Feliciani, con assistenti Vecchi e Moro, IV ufficiale Galipò, VAR Maggioni e AVAR Meraviglia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.