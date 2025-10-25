Udinese-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Udinese-Lecce di Serie A 2025-26, 8a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Udinese–Lecce accende l’8a giornata della Serie A 2025-26: si gioca al Bluenergy Stadium di Udine il 25 ottobre 2025 alle 15:00. In classifica l’Udinese è 11ª con 9 punti (7 gare: 2 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte; 7 gol fatti, 10 subiti), mentre il Lecce è 16° con 6 punti (7 gare: 1 vittoria, 3 pareggi, 3 sconfitte; 5 gol fatti, 10 subiti).

Probabili formazioni di Udinese-Lecce

L’Udinese dovrebbe confermare il 3-5-2, con Okoye favorito tra i pali e una retroguardia che potrebbe vedere Goglichidze a destra, Kabasele in mezzo e Solet sul centro-sinistra. Sulle corsie, si va verso Zanoli e Kamara, mentre in regia Karlström dovrebbe guidare con Ekkelenkamp e Atta ai lati. Davanti, opzione Zaniolo accanto a Davis.

Il Lecce potrebbe ripartire dal 4-3-3: dietro Danilo Veiga e Gallo sulle fasce con Gaspar e Coelho Oliveira centrali; in mezzo Coulibaly e Ramadani a protezione, Berisha per qualità e piazzati. Tridente leggero ma rapido con Pierotti, Stulic e Morente.

Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Coelho Oliveira, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente.

Gli indisponibili di Udinese-Lecce

Udinese – Infortunati: Kristensen (bicipite femorale), Nunziante (anca). Squalificati: nessuno.

Lecce – Infortunati: Sottil (infortunio muscolare), Jean (lesione del legamento crociato anteriore), Pérez (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

L’Udinese arriva da risultati alterni, il Lecce da un percorso in ripresa. Ecco la forma recente (5 gare):

Udinese ok ko ko x x Lecce ko ko x ok x

Nelle ultime 5 di campionato: Udinese 5 punti; Lecce 5 punti. Dettaglio risultati:

Udinese

Pisa-Udinese 0-1; Udinese-Milan 0-3; Sassuolo-Udinese 3-1; Udinese-Cagliari 1-1; Cremonese-Udinese 1-1.

Lecce

Atalanta-Lecce 4-1; Lecce-Cagliari 1-2; Lecce-Bologna 2-2; Parma-Lecce 0-1; Lecce-Sassuolo 0-0.

L’arbitro di Udinese-Lecce

Designato Ermanno Feliciani. Nella Serie A 2025/26 ha diretto finora 2 gare: 0 rigori assegnati, 6 cartellini gialli e nessun rosso (media 3,0 ammonizioni a partita). A Udine la sua direzione potrebbe privilegiare il gioco fisico ma corretto, con attenzione alle seconde palle.

Arbitro: FELICIANI

FELICIANI Assistenti: VECCHI – MORO

VECCHI – MORO IV: GALIPÒ

GALIPÒ VAR: MAGGIONI

MAGGIONI AVAR: MERAVIGLIA

Informazioni interessanti sul match

Sfida dal sapore intenso: l’Udinese ha spesso imposto la propria legge al Bluenergy Stadium contro il Lecce, ma arriva da una striscia casalinga poco brillante.

Occhio alle fiammate dei singoli: Zaniolo tende a colpire lontano da casa, mentre il giovane Camarda insegue record di precocità. Nel quadro, pesano le assenze: per il Lecce soprattutto dietro, per l’Udinese negli equilibri difensivi. La gara potrebbe decidersi sui calci piazzati e sulla capacità di ribaltare il fronte: corsie e transizioni saranno la chiave.

L’ Udinese ha vinto le ultime tre contro il Lecce senza incassare gol: cerca il poker di successi con porta inviolata.

ha vinto le ultime tre contro il senza incassare gol: cerca il poker di successi con porta inviolata. In casa, contro il Lecce , l’ Udinese vanta un ruolino importante: oltre il 70% di vittorie storiche.

, l’ vanta un ruolino importante: oltre il 70% di vittorie storiche. I friulani hanno inanellato due pareggi di fila: un altro “X” li avvicinerebbe ai trend delle scorse stagioni.

L’ Udinese non festeggia in casa da marzo: tra le big presenti negli ultimi due campionati, nessuno ha raccolto meno punti interni nel periodo.

non festeggia in casa da marzo: tra le big presenti negli ultimi due campionati, nessuno ha raccolto meno punti interni nel periodo. Il Lecce è imbattuto da tre turni: con un risultato positivo eguaglierebbe le migliori serie recenti in stagione singola.

è imbattuto da tre turni: con un risultato positivo eguaglierebbe le migliori serie recenti in stagione singola. Giallorossi in crescita fuori: tre clean sheet nelle ultime quattro trasferte, un salto rispetto al passato recente.

Il Lecce segna spesso da lontano: due reti su cinque sono arrivate dalla distanza, indice di pericolosità esterna.

segna spesso da lontano: due reti su cinque sono arrivate dalla distanza, indice di pericolosità esterna. Tutti gli ultimi nove gol di Zaniolo in A sono arrivati in trasferta: feeling speciale con i campi avversari.

in A sono arrivati in trasferta: feeling speciale con i campi avversari. Camarda, 17 anni, può diventare il più giovane marcatore esterno del Lecce in A: nel mirino un primato storico.

Le statistiche stagionali di Udinese e Lecce

Numeri alla mano: l’Udinese segna di più (7-5) ma concede quanto il Lecce (10 gol subiti a testa). Possesso più alto per i friulani (49,1% a 43,5%), ma i salentini vantano 3 clean sheet contro 1. La mira è simile (precisione al tiro: 41,3% Udinese, 39,6% Lecce), con tiri in porta 26-19. Dettagli come palle inattive e gestione delle ripartenze potrebbero indirizzare l’inerzia del match.

Udinese Lecce Partite giocate 7 7 Vittorie 2 1 Pareggi 3 3 Sconfitte 2 3 Gol segnati 7 5 Gol subiti 10 10 Media gol subiti/gara 1,4 1,4 Possesso palla (%) 49,1 43,5 Tiri in porta 26 19 Precisione tiro (%) 41,3 39,6 Clean sheet 1 3 Cartellini gialli 16 14

FAQ Quando si gioca Udinese-Lecce e a che ora è il calcio d’inizio? Udinese-Lecce si gioca sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Udinese-Lecce? La partita si disputa al Bluenergy Stadium di Udine. Chi è l’arbitro di Udinese-Lecce? L’arbitro designato è Ermanno Feliciani, con assistenti Vecchi e Moro, IV ufficiale Galipò, VAR Maggioni e AVAR Meraviglia.