Cremonese-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cremonese e Udinese si sfidano per la 7a giornata di Serie A 2025-26 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona il 20 ottobre 2025 alle 20:45. I grigiorossi arrivano al match al 10° posto con 9 punti (2 vinte, 3 pareggiate, 1 sconfitta; 7 reti fatte, 8 subite), i friulani sono 11° a quota 8 (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte; 6 i gol fatti e 9 quelli incassati).

Probabili formazioni di Cremonese-Udinese

La Cremonese dovrebbe ripartire dal 5-3-2: con Silvestri tra i pali e corsie presidiate da Floriani Mussolini e Pezzella, mentre in mezzo si va verso il trio TerraccianoBaschirottoBianchetti. In mediana, equilibrio e gamba con Vázquez, Grassi e Bondo; davanti, la coppia SanabriaJohnsen potrebbe garantire profondità e attacchi alla linea. Out Collocolo.

L’Udinese di Runjaić dovrebbe confermare il 3-5-2: dietro, terzetto fisico GoglichidzeKabaseleSolet; esterni pronti ad allungare il campo con Zanoli e Kamara. In mezzo regia e gamba con Karlström affiancato da Piotrowski e Atta. Davanti, Zaniolo a supporto di Davis. Kristensen resta ai box, panchina profonda con alternative come Lovric e Buksa.

  • Cremonese (5-3-2): Silvestri; Floriani Mussolini, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Pezzella; Vázquez, Grassi, Bondo; Sanabria, Johnsen.

  • Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

Gli indisponibili di Cremonese-Udinese

  • Cremonese – Indisponibili: Collocolo (infortunio alla coscia).
  • Udinese – Indisponibili: Kristensen (infortunio muscolare), Nunziante (infortunio all’anca).

Le ultime partite giocate

Cremonese in risalita con un successo e tre pareggi nelle ultime cinque; Udinese in crescita esterna grazie a due vittorie pesanti, dopo un avvio altalenante.

Cremonese ok x x x ko
Udinese ok ok ko ko x

Nelle ultime 5 di campionato la Cremonese ha raccolto 6 punti, l’Udinese 7. Dettaglio risultati:

  • Cremonese

Cremonese-Sassuolo 3-2; Verona-Cremonese 0-0; Cremonese-Parma 0-0; Como-Cremonese 1-1; Inter-Cremonese 4-1.

  • Udinese

Inter-Udinese 1-2; Pisa-Udinese 0-1; Udinese-Milan 0-3; Sassuolo-Udinese 3-1; Udinese-Cagliari 1-1.

L’arbitro di Cremonese-Udinese

Si gioca allo Stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro del match è il signor Michael Fabbri (Ravenna). Al VAR La Penna. Dati statistici di stagione in aggiornamento, ma profilo esperto e ben rodato nel massimo campionato.

  • Arbitro: Fabbri
  • Assistenti: Barone – Biffi
  • IV ufficiale: Zanotti
  • VAR: La Penna
  • AVAR: Marini

Statistiche interessanti

La sfida promette equilibrio: la Cremonese vive una partenza brillante e in casa è in serie utile. Nei precedenti di A, il confronto ha spesso prodotto partite bloccate, ma gli ultimi segnali suggeriscono maggiore coraggio offensivo da entrambe.

  • Nei 10 incroci in Serie A, la Cremonese ha pareggiato sei volte contro l’Udinese, più che con quasi chiunque: equilibrio storico marcato.
  • Dopo il 3-0 del 23 aprile 2023, l’Udinese insegue il bis consecutivo con i grigiorossi, ma a Cremona non ha mai vinto in A (4 pareggi, 1 sconfitta).
  • Avvio-record per la Cremonese: 9 punti nelle prime sei. Con un altro acuto, eguaglierebbe i migliori inizi della sua storia recente in A.
  • La Cremonese è imbattuta in casa da tre gare di A (2 vittorie, 1 pareggio) e punta il quarto risultato utile filato allo Zini, evento che manca dagli anni ’90.
  • L’Udinese di Runjaić ha replicato la solidità d’inizio stagione: almeno 8 punti nelle prime sei partite per il secondo anno di fila.
  • Dopo l’1-1 col Cagliari, i friulani potrebbero infilare due pareggi consecutivi in A come non accadeva da fine 2024-inizio 2025.
  • Con 7 gol da 36 tiri, la Cremonese vanta una conversione del 19,4%: tra le migliori dei top campionati europei a inizio stagione.
  • Bonazzoli ha già colpito due volte l’Udinese in A: forma in crescita e chance di allungare la serie positiva personale.
  • Atta è tra i più imprendibili: 16 dribbling riusciti, record in A. La sua progressione può spezzare le linee avversarie.

Le statistiche stagionali di Cremonese e Udinese

Numeri a confronto: la Cremonese segna leggermente di più (7 a 6) e ha raccolto due clean sheet; l’Udinese tiene più palla (49,2% vs 43,7%) e palleggia con maggiore precisione (83,8% vs 79,4%). Difese con indici simili: 8 reti subite la Cremo, 9 i bianconeri, con medie per gara ravvicinate.

Cremonese Udinese
Partite giocate 6 6
Vittorie 2 2
Pareggi 3 2
Sconfitte 1 2
Gol segnati 7 6
Gol subiti 8 9
Media gol subiti/partita 1,33 1,50
Possesso palla (%) 43,7 49,2
Tiri totali 30 57
Tiri in porta 16 25
Precisione tiro (%) 53,33 43,86
Precisione passaggi (%) 79,37 83,78
Clean sheet 2 1
Cartellini gialli 13 14
Fuorigioco 14 7

FAQ

Quando e a che ora si gioca Cremonese-Udinese?

Lunedì 20 ottobre 2025 alle 20:45 (ora italiana).

Dove si gioca Cremonese-Udinese?

Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.

Chi è l’arbitro di Cremonese-Udinese?

L’arbitro designato è Michael Fabbri; assistenti Barone e Biffi, IV Zanotti, VAR La Penna, AVAR Marini.

Cremonese-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

