Cremonese-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cremonese-Udinese di Serie A 2025-26, 7a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Cremonese e Udinese si sfidano per la 7a giornata di Serie A 2025-26 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona il 20 ottobre 2025 alle 20:45. I grigiorossi arrivano al match al 10° posto con 9 punti (2 vinte, 3 pareggiate, 1 sconfitta; 7 reti fatte, 8 subite), i friulani sono 11° a quota 8 (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte; 6 i gol fatti e 9 quelli incassati).

Probabili formazioni di Cremonese-Udinese

La Cremonese dovrebbe ripartire dal 5-3-2: con Silvestri tra i pali e corsie presidiate da Floriani Mussolini e Pezzella, mentre in mezzo si va verso il trio Terracciano–Baschirotto–Bianchetti. In mediana, equilibrio e gamba con Vázquez, Grassi e Bondo; davanti, la coppia Sanabria–Johnsen potrebbe garantire profondità e attacchi alla linea. Out Collocolo.

L’Udinese di Runjaić dovrebbe confermare il 3-5-2: dietro, terzetto fisico Goglichidze–Kabasele–Solet; esterni pronti ad allungare il campo con Zanoli e Kamara. In mezzo regia e gamba con Karlström affiancato da Piotrowski e Atta. Davanti, Zaniolo a supporto di Davis. Kristensen resta ai box, panchina profonda con alternative come Lovric e Buksa.

Cremonese (5-3-2): Silvestri; Floriani Mussolini, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Pezzella; Vázquez, Grassi, Bondo; Sanabria, Johnsen.

Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

Gli indisponibili di Cremonese-Udinese

Cremonese – Indisponibili: Collocolo (infortunio alla coscia).

– Indisponibili: Collocolo (infortunio alla coscia). Udinese – Indisponibili: Kristensen (infortunio muscolare), Nunziante (infortunio all’anca).

Le ultime partite giocate

Cremonese in risalita con un successo e tre pareggi nelle ultime cinque; Udinese in crescita esterna grazie a due vittorie pesanti, dopo un avvio altalenante.

Cremonese ok x x x ko Udinese ok ok ko ko x

Nelle ultime 5 di campionato la Cremonese ha raccolto 6 punti, l’Udinese 7. Dettaglio risultati:

Cremonese

Cremonese-Sassuolo 3-2; Verona-Cremonese 0-0; Cremonese-Parma 0-0; Como-Cremonese 1-1; Inter-Cremonese 4-1.

Udinese

Inter-Udinese 1-2; Pisa-Udinese 0-1; Udinese-Milan 0-3; Sassuolo-Udinese 3-1; Udinese-Cagliari 1-1.

L’arbitro di Cremonese-Udinese

Si gioca allo Stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro del match è il signor Michael Fabbri (Ravenna). Al VAR La Penna. Dati statistici di stagione in aggiornamento, ma profilo esperto e ben rodato nel massimo campionato.

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Barone – Biffi

IV ufficiale: Zanotti

VAR: La Penna

AVAR: Marini

Statistiche interessanti

La sfida promette equilibrio: la Cremonese vive una partenza brillante e in casa è in serie utile. Nei precedenti di A, il confronto ha spesso prodotto partite bloccate, ma gli ultimi segnali suggeriscono maggiore coraggio offensivo da entrambe.

Nei 10 incroci in Serie A, la Cremonese ha pareggiato sei volte contro l’ Udinese , più che con quasi chiunque: equilibrio storico marcato.

ha pareggiato sei volte contro l’ , più che con quasi chiunque: equilibrio storico marcato. Dopo il 3-0 del 23 aprile 2023, l’ Udinese insegue il bis consecutivo con i grigiorossi, ma a Cremona non ha mai vinto in A (4 pareggi, 1 sconfitta).

insegue il bis consecutivo con i grigiorossi, ma a Cremona non ha mai vinto in A (4 pareggi, 1 sconfitta). Avvio-record per la Cremonese : 9 punti nelle prime sei. Con un altro acuto, eguaglierebbe i migliori inizi della sua storia recente in A.

: 9 punti nelle prime sei. Con un altro acuto, eguaglierebbe i migliori inizi della sua storia recente in A. La Cremonese è imbattuta in casa da tre gare di A (2 vittorie, 1 pareggio) e punta il quarto risultato utile filato allo Zini, evento che manca dagli anni ’90.

è imbattuta in casa da tre gare di A (2 vittorie, 1 pareggio) e punta il quarto risultato utile filato allo Zini, evento che manca dagli anni ’90. L’ Udinese di Runjaić ha replicato la solidità d’inizio stagione: almeno 8 punti nelle prime sei partite per il secondo anno di fila.

di ha replicato la solidità d’inizio stagione: almeno 8 punti nelle prime sei partite per il secondo anno di fila. Dopo l’1-1 col Cagliari , i friulani potrebbero infilare due pareggi consecutivi in A come non accadeva da fine 2024-inizio 2025.

, i friulani potrebbero infilare due pareggi consecutivi in A come non accadeva da fine 2024-inizio 2025. Con 7 gol da 36 tiri, la Cremonese vanta una conversione del 19,4%: tra le migliori dei top campionati europei a inizio stagione.

vanta una conversione del 19,4%: tra le migliori dei top campionati europei a inizio stagione. Bonazzoli ha già colpito due volte l’ Udinese in A: forma in crescita e chance di allungare la serie positiva personale.

ha già colpito due volte l’ in A: forma in crescita e chance di allungare la serie positiva personale. Atta è tra i più imprendibili: 16 dribbling riusciti, record in A. La sua progressione può spezzare le linee avversarie.

Le statistiche stagionali di Cremonese e Udinese

Numeri a confronto: la Cremonese segna leggermente di più (7 a 6) e ha raccolto due clean sheet; l’Udinese tiene più palla (49,2% vs 43,7%) e palleggia con maggiore precisione (83,8% vs 79,4%). Difese con indici simili: 8 reti subite la Cremo, 9 i bianconeri, con medie per gara ravvicinate.

Cremonese Udinese Partite giocate 6 6 Vittorie 2 2 Pareggi 3 2 Sconfitte 1 2 Gol segnati 7 6 Gol subiti 8 9 Media gol subiti/partita 1,33 1,50 Possesso palla (%) 43,7 49,2 Tiri totali 30 57 Tiri in porta 16 25 Precisione tiro (%) 53,33 43,86 Precisione passaggi (%) 79,37 83,78 Clean sheet 2 1 Cartellini gialli 13 14 Fuorigioco 14 7

FAQ Quando e a che ora si gioca Cremonese-Udinese? Lunedì 20 ottobre 2025 alle 20:45 (ora italiana). Dove si gioca Cremonese-Udinese? Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. Chi è l’arbitro di Cremonese-Udinese? L’arbitro designato è Michael Fabbri; assistenti Barone e Biffi, IV Zanotti, VAR La Penna, AVAR Marini.