Cremonese-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cremonese e Udinese si sfidano per la 7a giornata di Serie A 2025-26 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona il 20 ottobre 2025 alle 20:45. I grigiorossi arrivano al match al 10° posto con 9 punti (2 vinte, 3 pareggiate, 1 sconfitta; 7 reti fatte, 8 subite), i friulani sono 11° a quota 8 (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte; 6 i gol fatti e 9 quelli incassati).
- Probabili formazioni di Cremonese-Udinese
- Gli indisponibili di Cremonese-Udinese
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Cremonese-Udinese
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Cremonese e Udinese
Probabili formazioni di Cremonese-Udinese
La Cremonese dovrebbe ripartire dal 5-3-2: con Silvestri tra i pali e corsie presidiate da Floriani Mussolini e Pezzella, mentre in mezzo si va verso il trio Terracciano–Baschirotto–Bianchetti. In mediana, equilibrio e gamba con Vázquez, Grassi e Bondo; davanti, la coppia Sanabria–Johnsen potrebbe garantire profondità e attacchi alla linea. Out Collocolo.
L’Udinese di Runjaić dovrebbe confermare il 3-5-2: dietro, terzetto fisico Goglichidze–Kabasele–Solet; esterni pronti ad allungare il campo con Zanoli e Kamara. In mezzo regia e gamba con Karlström affiancato da Piotrowski e Atta. Davanti, Zaniolo a supporto di Davis. Kristensen resta ai box, panchina profonda con alternative come Lovric e Buksa.
- Cremonese (5-3-2): Silvestri; Floriani Mussolini, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Pezzella; Vázquez, Grassi, Bondo; Sanabria, Johnsen.
- Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.
Gli indisponibili di Cremonese-Udinese
- Cremonese – Indisponibili: Collocolo (infortunio alla coscia).
- Udinese – Indisponibili: Kristensen (infortunio muscolare), Nunziante (infortunio all’anca).
Le ultime partite giocate
Cremonese in risalita con un successo e tre pareggi nelle ultime cinque; Udinese in crescita esterna grazie a due vittorie pesanti, dopo un avvio altalenante.
Nelle ultime 5 di campionato la Cremonese ha raccolto 6 punti, l’Udinese 7. Dettaglio risultati:
- Cremonese
Cremonese-Sassuolo 3-2; Verona-Cremonese 0-0; Cremonese-Parma 0-0; Como-Cremonese 1-1; Inter-Cremonese 4-1.
- Udinese
Inter-Udinese 1-2; Pisa-Udinese 0-1; Udinese-Milan 0-3; Sassuolo-Udinese 3-1; Udinese-Cagliari 1-1.
L’arbitro di Cremonese-Udinese
Si gioca allo Stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro del match è il signor Michael Fabbri (Ravenna). Al VAR La Penna. Dati statistici di stagione in aggiornamento, ma profilo esperto e ben rodato nel massimo campionato.
- Arbitro: Fabbri
- Assistenti: Barone – Biffi
- IV ufficiale: Zanotti
- VAR: La Penna
- AVAR: Marini
Statistiche interessanti
La sfida promette equilibrio: la Cremonese vive una partenza brillante e in casa è in serie utile. Nei precedenti di A, il confronto ha spesso prodotto partite bloccate, ma gli ultimi segnali suggeriscono maggiore coraggio offensivo da entrambe.
- Nei 10 incroci in Serie A, la Cremonese ha pareggiato sei volte contro l’Udinese, più che con quasi chiunque: equilibrio storico marcato.
- Dopo il 3-0 del 23 aprile 2023, l’Udinese insegue il bis consecutivo con i grigiorossi, ma a Cremona non ha mai vinto in A (4 pareggi, 1 sconfitta).
- Avvio-record per la Cremonese: 9 punti nelle prime sei. Con un altro acuto, eguaglierebbe i migliori inizi della sua storia recente in A.
- La Cremonese è imbattuta in casa da tre gare di A (2 vittorie, 1 pareggio) e punta il quarto risultato utile filato allo Zini, evento che manca dagli anni ’90.
- L’Udinese di Runjaić ha replicato la solidità d’inizio stagione: almeno 8 punti nelle prime sei partite per il secondo anno di fila.
- Dopo l’1-1 col Cagliari, i friulani potrebbero infilare due pareggi consecutivi in A come non accadeva da fine 2024-inizio 2025.
- Con 7 gol da 36 tiri, la Cremonese vanta una conversione del 19,4%: tra le migliori dei top campionati europei a inizio stagione.
- Bonazzoli ha già colpito due volte l’Udinese in A: forma in crescita e chance di allungare la serie positiva personale.
- Atta è tra i più imprendibili: 16 dribbling riusciti, record in A. La sua progressione può spezzare le linee avversarie.
Le statistiche stagionali di Cremonese e Udinese
Numeri a confronto: la Cremonese segna leggermente di più (7 a 6) e ha raccolto due clean sheet; l’Udinese tiene più palla (49,2% vs 43,7%) e palleggia con maggiore precisione (83,8% vs 79,4%). Difese con indici simili: 8 reti subite la Cremo, 9 i bianconeri, con medie per gara ravvicinate.
|Cremonese
|Udinese
|Partite giocate
|6
|6
|Vittorie
|2
|2
|Pareggi
|3
|2
|Sconfitte
|1
|2
|Gol segnati
|7
|6
|Gol subiti
|8
|9
|Media gol subiti/partita
|1,33
|1,50
|Possesso palla (%)
|43,7
|49,2
|Tiri totali
|30
|57
|Tiri in porta
|16
|25
|Precisione tiro (%)
|53,33
|43,86
|Precisione passaggi (%)
|79,37
|83,78
|Clean sheet
|2
|1
|Cartellini gialli
|13
|14
|Fuorigioco
|14
|7
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Cremonese-Udinese?
-
Lunedì 20 ottobre 2025 alle 20:45 (ora italiana).
- Dove si gioca Cremonese-Udinese?
-
Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.
- Chi è l’arbitro di Cremonese-Udinese?
-
L’arbitro designato è Michael Fabbri; assistenti Barone e Biffi, IV Zanotti, VAR La Penna, AVAR Marini.
