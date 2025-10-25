Virgilio Sport
Parma-Como: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Parma-Como di Serie A 2025-26, 8a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche stagionali

ParmaComo accende l’8a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Ennio Tardini di Parma il 25 ottobre 2025 alle ore 15. In classifica il Parma è 15° con 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi, 3 sconfitte; 3 gol fatti, 7 subiti), mentre il Como viaggia al 6° posto a quota 12 (3 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta; 9 gol segnati, 5 incassati). Un incrocio che vale pesi specifici diversi: agli emiliani servono punti per salire, i lariani cercano conferme d’alta quota.

Probabili formazioni di Parma-Como

Il Parma dovrebbe confermare il 3-5-2: Pecchia potrebbe insistere sulle giocate tra le linee di Bernabé e nella generosità di Cutrone. Possibile staffetta sulle fasce e scelte last minute in mezzo, complice l’assenza di Ndiaye squalificato.

Il Como di Fàbregas si orienterebbe sul 4-2-3-1: dubbio sulla tenuta di Diego Carlos reduce da impegni ravvicinati, mentre in trequarti Paz dovrebbe ispirare, con opzione Caqueret da mezzapunta di raccordo. Sulla destra, ballottaggio aperto per l’esterno offensivo; in punta Morata è in pole per guidare l’attacco.

  • Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Løvik, Bernabé, Keita, Sørensen, Britschgi; Cutrone, Pellegrino.
  • V:Sport
  • Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Kempf, Moreno; Perrone, da Cunha; Kühn, Paz, Caqueret; Morata.
  • V:Sport

Gli indisponibili di Parma-Como

  • Parma – Infortunati: Valeri (infortunio alla caviglia), Ondrejka (infortunio alla gamba), Frigan (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio). Squalificati: Ndiaye (squalifica per cartellino rosso).
  • Como – Infortunati: Roberto (infortunio alla coscia), Dossena (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio), Addai (problema ai flessori). Squalificati: Rodriguez (squalifica per cartellino rosso).

Le ultime partite giocate

Parma e Como arrivano all’incrocio con inerzie differenti: i gialloblù alternano risultati, i lariani sono solidi e in serie positiva.

Bilancio nelle ultime 5: Parma 5 punti; Como 9 punti.

  • Parma

Cagliari-Parma 2-0; Cremonese-Parma 0-0; Parma-Torino 2-1; Parma-Lecce 0-1; Genoa-Parma 0-0.

  • Como

Como-Genoa 1-1; Fiorentina-Como 1-2; Como-Cremonese 1-1; Atalanta-Como 1-1; Como-Juventus 2-0.

L’arbitro di Parma-Como

Dirige Daniele Chiffi di Padova, con assistenti Yoshikawa e Laudato, IV Sacchi, VAR Mazzoleni, AVAR Doveri. In questa Serie A ha arbitrato 2 gare, con media di 2,5 ammonizioni a partita, 1 rigore e 1 espulsione totale. Fischio d’inizio al Tardini alle 15:00.

  • Arbitro: Chiffi
  • Assistenti: Yoshikawa – Laudato
  • IV: Sacchi J.L.
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Doveri

Statistiche interessanti

Tra Parma e Como il recente equilibrio suggerisce una gara a margini sottili: all’ultima al Tardini hanno festeggiato i lariani, spezzando un lungo tabù esterno. Il Parma arriva da due gare senza gol e dovrà invertire un trend che ricorda il 2021.

Il Como, imbattuto da cinque turni, ha costruito la sua risalita su pressing feroce e recuperi alti: con Paz in forma scintillante (gol+assist) e la struttura difensiva più solida, la squadra di Fàbregas potrebbe legittimare la partenza sprint.

  • Nei confronti recenti, una vittoria per parte e due pareggi: l’ultimo sorriso al Tardini è stato del Como.
  • Il Como ha espugnato Parma nell’ultima trasferta dopo 15 tentativi a vuoto tra A e B.
  • Il Parma non segna da due turni: non arriva a tre gare di fila a secco in A dal 2021.
  • Serie utile Como: 5 giornate senza sconfitte (2V, 3N), con trend esterno in netta crescita.
  • Pressing lariano da primato: PPDA tra i più bassi della Serie A, indice di aggressione alta costante.
  • Se vincesse, il Como firmerebbe la sua miglior partenza di sempre dopo 8 giornate in A.
  • Recuperi nella metà campo offensiva: Como al top del torneo; Parma al quinto posto.
  • Tutte le reti di Pellegrino in A finora sono arrivate in casa: feeling speciale col Tardini.
  • Paz è tra i pochissimi nei top campionati con almeno 4 gol e 4 assist nelle prime uscite.

Le statistiche stagionali di Parma e Como

Identità diverse: il Parma ha numeri più prudenti (44,5% di possesso, 3 gol fatti e 7 subiti in 7 gare, 2 clean sheet), il Como è brillante palla a terra (55,8% di possesso, 9 gol segnati e 5 concessi, accuratezza al tiro 46,1%). La pressione alta dei lariani (PPDA 9,6) contrasta con l’approccio più reattivo dei gialloblù (PPDA 11,2). Dettagli che potrebbero indirizzare ritmo e zona di gioco del match.

Parma Como
Partite giocate 7 7
Vittorie 1 3
Pareggi 3 3
Sconfitte 3 1
Gol segnati 3 9
Gol subiti 7 5
Media gol subiti a partita 1,0 0,7
Possesso palla (%) 44,5 55,8
Tiri nello specchio 17 35
Precisione tiri in porta (%) 34,7 46,1
Cartellini gialli 12 20
Cartellini rossi 1 2
Capocannoniere Pellegrino 2 Paz 4
Top assist Valeri 1 Paz 4

FAQ

Quando si gioca Parma-Como e a che ora è il calcio d’inizio?

Parma-Como si gioca sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15:00.

Dove si gioca Parma-Como?

La partita si disputa allo Stadio Ennio Tardini di Parma.

Chi è l’arbitro di Parma-Como?

L’arbitro è Daniele Chiffi, assistenti Yoshikawa e Laudato, IV Sacchi, VAR Mazzoleni, AVAR Doveri.

