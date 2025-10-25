Napoli-Inter, Mariani e il rigore in ritardo su Di Lorenzo: il Var resta muto. E De Bruyne si fa male segnando

Grandi proteste dei nerazzurri per il penalty concesso dopo un contatto tra Mkhitaryan e il capitano azzurro: l’arbitro ha prima sorvolato, poi è tornato sulla sua decisione

Primo tempo di polemiche al Maradona in Napoli-Inter: azzurri in vantaggio su un rigore fischiato in ritardo da Mariani per un contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo. Forti proteste nerazzurre, ma il Var resta muto. Dal dischetto De Bruyne trasforma e si infortuna.

Il rigore “in ritardo” fischiato da Mariani

Forti proteste dell’Inter al Maradona per il rigore concesso al Napoli, che ha sbloccato il risultato al 33’. Oltre al contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo, a destare dubbi è anche il modo in cui il penalty è stato fischiato da Mariani: l’arbitro ha lasciato correre dopo il presunto fallo in area di rigore interista, salvo poi fischiare in ritardo, tornando sui suoi passi dopo una decina di secondi, probabilmente su segnalazione dell’assistente di linea.

Il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo

Immediate le proteste dei giocatori dell’Inter, secondo cui Mkhitaryan non commette fallo. L’azione si sviluppa sulla destra dell’attacco del Napoli, con Anguissa che di tacco premia l’inserimento in area di Di Lorenzo: il capitano azzurro anticipa Mkhitaryan, si mette davanti al pallone e viene toccato alle spalle, perdendo l’equilibrio.

Gol e infortunio per De Bruyne

Dopo il fischio di Mariani il Var avvia il check ma non richiama l’arbitro alla on-field-review, nonostante le proteste dei giocatori dell’Inter. Sul dischetto si presenta David Neres, ma su ordine di Antonio Conte la palla viene poi affidata a Kevin De Bruyne: impeccabile la trasformazione dal dischetto del belga, che però subito dopo il calcio si tocca il flessore della coscia destra. L’infortunio viene immediatamente confermata dallo staff tecnico del Napoli, con KDB costretto a lasciare il campo, sostituito da Olivera.

Marelli: “Rigore da revocare al Var”

In diretta su Dazn, l’ex arbitro Luca Marelli ha bocciato la scelta di Mariani e soprattutto quella dall’addetto al Var Marini. “Non c’è il rigore per il Napoli, andava revocato al Var – il commento live dell’opinionista sugli episodi arbitrali – . Il contatto è assolutamente cercato da Di Lorenzo. Mkhitaryan non fa alcun movimento verso Di Lorenzo, escluso un fallo di Acerbi che prende il pallone. È un rigore che andava tolto”.