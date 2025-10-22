Napoli, mal di pancia di Lang dopo la figuraccia di Eindhoven: diretta a lui l’allusione di Conte?  

Dopo il 6-2 del Psv l’olandese si è lasciato andare a uno sfogo sui pochi minuti avuti finora con gli azzurri. Il tecnico aveva parlato di fatica nel gestire lo spogliatoio

Con chi ce l’aveva ieri Antonio Conte, quando parlava delle difficoltà della gestione dello spogliatoio del Napoli? Lo sfogo avuto da Noa Lang dopo il 6-2 incassato dagli azzurri a Einhdoven dal Psv fa pensare che il tecnico si riferisse proprio all’attaccante olandese.

Napoli, Conte e i problemi di spogliatoio

Dopo la peggiore serata della storia del Napoli di Aurelio De Laurentiis in Europa, sconfitto per 6-2 in casa del Psv, Antonio Conte ha ricordato le difficoltà che sta incontrando nell’amalgamare un gruppo rivoluzionato dall’arrivo di ben 9 acquisti. Una frase del tecnico, in particolare, è suonata preoccupante per i tifosi azzurri: dopo aver ricordato che la squadra arrivata l’anno scorso allo scudetto aveva “grande compattezza e unità”, Conte ha dichiarato che “inserire tante nuove teste in uno spogliatoio non è facile”.

Un’allusione a Lang?

Dalle parole del tecnico, dunque, si intuisce che i 9 nuovi arrivi hanno modificato gli equilibri interni del Napoli, portando qualche malumore nello spogliatoio azzurro. Ma chi sono gli scontenti a cui ha fatto velatamente riferimento Conte. Dopo la debacle col Psv, avanza il sospetto che uno di questi sia Noa Lang: dopo il 6-2 contro la sua ex squadra, l’attaccante olandese si è infatti lasciato andare a uno sfogo riguardante il poco spazio finora trovato nelle rotazioni di Conte.

Lo sfogo di Lang dopo il Psv

“Non ho altra scelta, non so cos’altro fare ed è meglio che non dica nulla”, ha dichiarato Lang a Ziggo, lasciando intuire un forte dispiacere per lo scarso minutaggio avuto finora: appena 110 minuti tra campionato e Champions League. “Ogni calciatore vuole giocare, io ho firmato un contratto con il Napoli e devo accettare la situazione com’è”, ha poi aggiunto in maniera quasi sconsolata Lang.

Il rapporto con Conte

Continuando nelle sue dichiarazioni, Lang ha poi anche fatto intendere di non aver instaurato alcun rapporto con Conte. “Con il mister ho parlato una volta sola”, ha ammesso l’olandese, senza però voler poi entrare nei dettagli della relazione con il tecnico del Napoli. Le poche parole pronunciate da Lang, però, sembrano confermare la denuncia di Conte sugli equilibri precari dello spogliatoio azzurro: un problema che, se confermato, risulterebbe molto più complicato da gestire di qualunque questione di ordine tecnico-tattico.