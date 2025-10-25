Gp Messico: Norris strappa la pole a Leclerc secondo, terzo Hamilton. Verstappen solo quinto, Piastri 8°

La qualifica migliore della stagione per la Ferrari non si conclude con la pole position. A toglierla alle rosse ci ha pensato un Lando Norris in grande spolvero: 1.15.586 con un giro capolavoro. Sarà la sua McLaren a partire in pole davanti a tutti, davanti alle SF-25 di Charles Leclerc e di un Lewis Hamilton alla miglior qualifica stagionale. In seconda fila un altro inglese, Russell con la Mercedes. Solo quinto Max Verstappen che stavolta non ha tirato fuori il coniglio dal cappello. Ancor peggio il leader del Mondiale Oscar Piastri che ha chiuso con l’ottavo tempo ma partirà 7° per la penalizzazione di Sainz davanti a lui.
Nel Q1 un po’ a sorpresa Hadjar con la Racing Bulls davanti a tutti in 1:16.733. Secondo Hamlton che però ha fatto ricorso a un treno di gomme nuove per mettersi al sicuro a differenza di Leclerc settimo davanti a Verstappen e Piastri, terzo Russell davanti a Norris. Eliminati: Bortoleto, Albon Gasly, Stroll, Colapinto.
In Q2 svettano Norris su McLaren iin 1:16.252 ed Hamilton, terzo Russell davanti a Verstappen, Sainz e Leclerc. Fatica Piastri che va in top ten all’ultimo istante, settimo davanti ad Antonelli. Eliminati: la Red Bull di Tsunoda, Ocon, Hulkenberg, Alonso, Lawson.