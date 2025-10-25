Gp Messico: Norris strappa la pole a Leclerc secondo, terzo Hamilton. Verstappen solo quinto, Piastri 8°

Se saranno state le solite prove libere colorate di rosso prima del nero buio delle qualifiche lo sapremo tra poco più di un’ora. Per ora le rosse stanno andando forte in Messico, al livello di McLaren e Verstappen, una spanna, sembra, sopra la Mercedes. Leclerc primo e secondo venerdì, Hamilton secondo oggi. Non resta che incrociare le dita e abbassare sta monoposto da terra. Sperem!