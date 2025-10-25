Virgilio Sport
Gp Messico: Norris strappa la pole a Leclerc secondo, terzo Hamilton. Verstappen solo quinto, Piastri 8°

La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp del Messico, prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Mexico City

Luca Fusco

Riassunto dell'evento

La qualifica migliore della stagione per la Ferrari non si conclude con la pole position. A toglierla alle rosse ci ha pensato un Lando Norris in grande spolvero: 1.15.586 con un giro capolavoro. Sarà la sua McLaren a partire in pole davanti a tutti, davanti alle SF-25 di Charles Leclerc e di un Lewis Hamilton alla miglior qualifica stagionale. In seconda fila un altro inglese, Russell con la Mercedes. Solo quinto Max Verstappen che stavolta non ha tirato fuori il coniglio dal cappello. Ancor peggio il leader del Mondiale Oscar Piastri che ha chiuso con l’ottavo tempo ma partirà 7° per la penalizzazione di Sainz davanti a lui.

Nel Q1 un po’ a sorpresa Hadjar con la Racing Bulls davanti a tutti in 1:16.733. Secondo Hamlton che però ha fatto ricorso a un treno di gomme nuove per mettersi al sicuro a differenza di Leclerc settimo davanti a Verstappen e Piastri, terzo Russell davanti a Norris. Eliminati: Bortoleto, Albon Gasly, Stroll, Colapinto.

In Q2 svettano Norris su McLaren iin 1:16.252 ed Hamilton, terzo Russell davanti a Verstappen, Sainz e Leclerc. Fatica Piastri che va in top ten all’ultimo istante, settimo davanti ad Antonelli. Eliminati: la Red Bull di Tsunoda, Ocon, Hulkenberg, Alonso, Lawson.

GRIGLIA DI PARTENZA

  1. 1ª fila 1. Lando Norris 1:15.586
    McLaren
    2. Charles Leclerc 1:15.848
    Ferrari
    2ª fila 3. Lewis Hamilton 1:15.938
    Ferrari
    4. George Russell 1:16.034
    Mercedes
    3ª fila 5. Max Verstappen 1:16.070
    Red Bull
    6. Kimi Antonelli 1:16.118
    Mercedes
    4ª fila 7. Oscar Piastri 1:16.174
    McLaren
    8. Isack Hadjar 1:16.252
    Racing Bulls
    5ª fila 9. Oliver Bearman 1:16.460
    Haas
    10. Yuki Tsunoda 1:16.816
    Red Bull
    6ª fila 11. Esteban Ocon 1:16.837
    Haas
    12. Carlos Sainz* 1:16.172
    Williams
    7ª fila 13. Nico Hülkenberg 1:17.016
    Kick Sauber
    14. Fernando Alonso 1:17.103
    Aston Martin
    8ª fila 15. Liam Lawson 1:18.072
    Racing Bulls
    16. Gabriel Bortoleto 1:17.412
    Kick Sauber
    9ª fila 17. Alexander Albon 1:17.490
    Williams
    18. Pierre Gasly 1:17.546
    Alpine
    10ª fila 19. Lance Stroll 1:17.606
    Aston Martin
    20. Franco Colapinto 1:17.670
    Alpine

    *retrocesso di cinque posizioni dopo l’incidente di Austin con Kimi Antonelli.

  2. Ciao a tutti!
    BUONANOTTE!!!

    Con una Ferrari in prima fila, quella di Leclerc, e una in seconda, quella di Hamilton vi diamo la buonanotte, appuntamento a domani con il Gp del Messico in serata alle ore 21! Non mancate!

    00:12
  3. q3
    NORRIS IN POLE

    La qualifica migliore della stagione per la Ferrari non si conclude con la pole position. A toglierla alle rosse ci ha pensato un Lando Norris in grande spolvero: 1.15.586 con un giro capolavoro. Sarà la sua McLaren a partire in pole davanti a tutti, davanti alle SF-25 di Charles Leclerc e di un Lewis Hamilton alla miglior qualifica stagionale. In seconda fila un altro inglese, Russell con la Mercedes. Solo quinto Max Verstappen che stavolta non ha tirato fuori il coniglio dal cappello. Ancor peggio il leader del Mondiale Oscar Piastri che ha chiuso con l’ottavo tempo ma partirà 7° per la penalizzazione di Sainz davanti a lui.

    00:08
  5. q3
    ULTIMO TIME ATTACK!

    Rush finale per prendersi la pole!

    1. Norris POLE POSITION!!!
    2. Leclerc
    3. Hamilton
    4. Russell
    5. Verstappen
    6. Antonelli
    7. Sainz
    8. Piastri
    9. Hadjar
    10. Bearman
    00:01
  6. live
    CHE CHARLES!

    Leclerc vuole darci la buonanotte con una pole Ferrari?

    Non resta che gustarci l’ultimo time attack!

    23:57
  7. live
    CLASSIFICA Q3 PRIMO TIME ATTACK

    La classifica dopo il primo tentativo (PREMI AGGIORNA)

    1. Leclerc POLE PROVVISORIA
    2. Norris
    3. Hamilton
    4. Verstappen
    5. Piastri
    6. Russell
    7. Antonelli
    8. Sainz
    9. Hadjar
    10. Bearman
    23:54
  8. q3
    CACCIA ALLA POLE

    Ecco i magnifici 10 che si giocheranno la pole

    • Norris
    • Hamilton
    • Russell
    • Verstappen
    • Sainz
    • Leclerc
    • Piastri
    • Antonelli
    • Bearman
    • Hadjar
    23:48
  9. Q2
    CHE FATICA PIASTRI

    In Q2 svettano Norris su McLaren iin 1:16.252 ed Hamilton, terzo Russell davanti a Verstappen, Sainz e Leclerc. Fatica Piastri che va in top ten all’ultimo istante, settimo davanti ad Antonelli. Eliminati: la Red Bull di Tsunoda, Ocon, Hulkenberg, Alonso, Lawson.

    23:45
  11. live
    RUSH FINALE Q2!

    Ci si gioca l’accesso in Q3, a caccia della top ten!!!

    1. Norris
    2. Hamilton
    3. Russell
    4. Verstappen
    5. Sainz
    6. Leclerc
    7. Piastri
    8. Antonelli
    9. Bearman
    10. Hadjar
    11. Tsunoda out
    12. Ocon
    • Piastri a rischio eliminazione si salva all’ultimo istante!
    • Alonso out!
    23:40
  12. live
    EVOLUZIONE CLASSIFICA Q2

    Seguiamo qui l’evoluzione della classifica del Q2 (premi AGGIORNA):

    1. Norris
    2. Leclerc
    3. Sainz
    4. Verstappen
    5. Hulkenberg
    6. Tsunoda
    7. Hamilton (gomma usata)
    8. Hadjar
    9. Russell
    10. Piastri
    11. Bearman
    12. Ocon
    13. Alonso
    14. Antonelli
    15. Lawson no time
    23:30
  13. live
    VIA AL Q2!!!

    Secondo semaforo verde in Messico, si va per il Q2, solo i primi 10 andranno in Q3 a giocarsi la pole!

    23:27
  14. q1
    SORPRESA HADJAR

    Nel Q1 un po’ a sorpresa Hadjar con la Racing Bulls davanti a tutti in 1:16.733. Secondo Hamlton che però ha fatto ricorso a un treno di gomme nuove per mettersi al sicuro a differenza di Leclerc settimo davanti a Verstappen e Piastri, terzo Russell davanti a Norris. Eliminati: Bortoleto, Albon Gasly, Stroll, Colapinto

    23:24
  15. q1
    RUSH FINALE Q1

    Occhio che sono tutti a rischio, la pista si sta gommando, seguiamo il rush finale:

    1. Hadjar
    2. Hamilton
    3. Russell
    4. Norris
    5. Ocon
    6. Lawson
    7. Leclerc
    8. Verstappen
    9. Bearman
    10. Piastri
    11. Sainz
    12. Tsunoda
    13. Alonso
    14. Antonelli
    • Antonelli fa fuori Albon
    • Bortoleto mette sul filo Alonso
    • Hulkenberg dentro mette fuori Alonso
    • Antonelli di nuovo a rischio
    • Albon resta 17°, Kimi è salvo!
    23:16
  17. live
    EVOLUZIONE CLASSIFICA Q1

    Seguiamo come cambia la classifica in questa prima fase di Q1 (PREMI AGGIORNA)

    1. Norris
    2. Leclerc
    3. Bearman
    4. Piastri
    5. Russell
    6. Hamilton
    7. Verstappen
    8. Sainz
    9. Ocon
    10. Alonso

    Eliminati per ora: Tsunoda, Colapinto, Hukenberg, Albon, Stroll

    piccolo errore di Lewis a ingresso nel motodrome, anche Max nello snake

    23:07
  18. live
    ASTON IN PISTA

    ci sono Stroll e Alonso per ora, anche Colapinto, poi Bearman, via via stanno entrando tutti

    23:07
  19. q1
    VIA ALLE QUALIFICHE!!!

    Semaforo verde, si va in pista!

    via alle Fp1! I primi 15 vanno in Q2!

    23:01
  20. live
    CI SIAMO!

    Oramai ci siamo, ancora pochi istanti e poi si aprirà la pit lane per le qualifiche del Gran Premio del Messico!

    CHI FARA’ LA POLE?

    22:58
  21. pre
    LA FERRARI C'E'

    Se saranno state le solite prove libere colorate di rosso prima del nero buio delle qualifiche lo sapremo tra poco più di un’ora. Per ora le rosse stanno andando forte in Messico, al livello di McLaren e Verstappen, una spanna, sembra, sopra la Mercedes. Leclerc primo e secondo venerdì, Hamilton secondo oggi. Non resta che incrociare le dita e abbassare sta monoposto da terra. Sperem!

    22:48
  23. pre
    CRISI PIASTRI?

    Anche nelle terze libere Piastri non è sembrato a suo agio a differenza di Norris. In alcuni momenti sembrava fosse la sua McLaren a portare a spasso il leader del Mondiale che forse sente un po’ il fiato sul collo di Norris ma soprattutto di Verstappen

    22:35
  24. pre
    COSI' LE FP3

    Lando Norris al comando con il miglior tempo della terza sessione di libere del GP del Messico. Lewis Hamilton è in seconda posizione seguito da George Russell. Quarto Leclerc.

    IL REPORT DELLE FP3

    22:25
  25. Ciao a tutti!
    BENVENUTI!

    Amici di Virgilio Sport buonasera, quasi buonanotte! Tra meno di un'ora cominceranno le qualifiche del Gran Premio del Messico. Quanto mai attese vista la rimonta che Verstappen sta provando a completare sulle McLaren di Piastri e Norris. Ma occhio anche alla Ferrari che sembra a suo agio sul tracciato di Mexico City. Insomma ci sarà da divertirsi!!!

    22:13

  27. Si corre il Gran Premio del Messico 20esimo appuntamento del Mondiale 2025. A cinque gare dalla fine, la corsa per il titolo piloti è diventata un menage a troi. Quando sembrava una lotta solamente tra le due McLaren di Piastri e Norrisè riemerso il solito Max Verstappen. L’olandese ha vinto tre delle ultime quattro gare, è in uno stato di forma impressionante e la macchina sta rispondendo alla grande ai suoi comandi, a differenza della parte centrale della stagione. In Messico, la Ferrari è chiamata a confermare i miglioramenti fatti vedere ad Austin.

    Ultima e decisiva sessione di prove libere all’Autodromo Hermanos Rodriguez del Messico: dopo un’ora in cui i piloti sono entrati in pista alla spicciolata, la McLaren si conferma punto di riferimento anche se la medaglia presenta due facce. Da una parte infatti abbiamo Lando Norris, autore del miglior tempo nelle FP3, mentre dall’altra Oscar Piastri vive una sessione in salita, classificandosi quinto con un distacco di 600 millesimi dal compagno di squadra. Bene la Ferrari, con Lewis Hamilton secondo e Charles Leclerc quarto, a riprova del giro secco come punto di forza della vettura. Max Verstappen invece ha lamentato problemi di grip e non ha inciso sul passo gara.

Gp Messico: Norris strappa la pole a Leclerc secondo, terzo Hamilton. Verstappen solo quinto, Piastri 8° Fonte: Getty

