Botafogo, siamo alle solite: Davide Ancelotti ci ricasca, piovono fischi

Il tecnico italiano critica la squadra dopo lo 0-0 contro il Mirassol. “Manca coraggio e fiducia”, ammette, mentre i tifosi contestano la prestazione

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il progetto di Davide Ancelotti al Botafogo continua a oscillare tra ambizione e delusione. L’ennesimo pareggio senza reti, stavolta contro il Mirassol, ha riacceso i malumori di una tifoseria sempre più impaziente. Il giovane tecnico italiano, arrivato con il compito di rilanciare il Glorioso, si trova ora nel mirino della critica. Tra risultati non all’altezza e prestazioni scialbe, aumentano i dubbi sul futuro immediato della squadra che è sesta in classifica nella massima divisione brasiliana.

Un pareggio che sa di sconfitta

Il Botafogo non va oltre lo 0-0 sul campo del Mirassol e conferma un momento di grande incertezza. Nella trasferta al Maião, la squadra di Davide Ancelotti è apparsa timida, disorganizzata e priva di idee. L’allenatore non ha nascosto il proprio disappunto, ammettendo che la squadra “ha avuto poca personalità e ha perso troppi duelli”. Con 48 punti, il Glorioso rischia ora di essere superato dal Fluminense in classifica e a quel punto scenderebbe in settima posizione nella Serie A brasiliana. Tra la delusione Libertadores e un campionato al di sotto delle aspettative la posizione del tecnico appare in bilico.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il difetto del Botafogo secondo Ancelotti

Nel post-partita, Davide Ancelotti ha fatto un’analisi lucida ma impietosa: “Non è un problema di fiducia, ma di atteggiamento. Dobbiamo iniziare a giocare con più coraggio“. Il tecnico ha spiegato che la squadra ha perso troppi palloni nella prima parte del match e non è riuscita a reagire con la giusta intensità. “Siamo stati troppo passivi. La fiducia arriverà solo se cominceremo ad agire diversamente”, ha dichiarato il figlio del leggendario Carlo che intanto sta tentando non senza difficoltà di riportare in alto la Nazionale brasiliana.

Verso il derby con il Vasco, aria tesa

Il pareggio in casa del Mirassol complica la corsa del Botafogo verso un posto in Libertadores e aumenta la pressione in vista del derby con il Vasco. Il match, in programma mercoledì 5 novembre al Nilton Santos, sarà decisivo anche per il futuro dell’allenatore. Ancelotti spera di recuperare Savarino e Correa, entrambi alle prese con piccoli problemi fisici. Ma intanto i tifosi fischiano: la pazienza sembra agli sgoccioli. Il figlio d’arte è alla prima esperienza in solitario dopo le numerose avventure da vice del padre dal Bayern Monaco fino al Real Madrid passando per Napoli ed Everton.