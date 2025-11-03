Metz, Berrettini va di fretta: liquida Halys in poco più di un'ora e vola agli ottavi. Derby Sonego-Cobolli

Debutto convincente di "The Hammer" sul cemento francese: Halys non oppone resistenza e il romano s'esalta al servizio. Sonny batte Choinski e sfiderà Flavio, che aveva un bye

Questo è il Matteo che tutta l’Italia vuole vedere. Uno che non si fa troppi problemi nel liquidare in due set Quentin Halys nel debutto al Moselle Open, l’ultimo torneo in preparazione alla Davis nella quale, mancando Sinner, sarà proprio Berrettini il giocatore deputato a trascinare l’Italia verso il threepeat. Intanto a Metz l’avventura comincia col piede giusto: 6-2 6-4 in poco più di un’ora di gioco e qualificazione agevole agli ottavi, dove l’avversario sarà il vincente della sfida tra Moutet e Vukic, in programma domani. E sempre a Metz, un altro ottavo sarà tutto italiano, con Sonego che ha raggiunto Cobolli (che godeva di un bye).

Berrettini, percentuali bulgare al servizio (da vero “martello”)

Difficile sperare in un esordio migliore per Berrettini, che tornava in campo dopo i quarti di finale raggiunti a Vienna (ko. con de Minaur in un match condizionato dalla maratona del giorno precedente contro Norrie). A fare la differenza, come spesso capita nei match in cui gioca il romano, è stato il servizio, tornato quello di un tempo: 82% di punti con la prima (23 su 28 volte che è entrata: 7 volte è arrivato l’ace), addirittura 88% con la seconda (14 su 16), che è forse il dato che sbalordisce di più.

Halys ha provato a tenere botta, ma è mancato nei suoi turni al servizio, tanto da aver concesso tre palle break e non essere riuscito ad annullarne neppure una. Le due che ha avuto, tutte condensate nel secondo gioco del secondo set, hanno visto Berrettini giocare in maniera aggressiva, bravo a impedire che il rivale potesse prendere campo e scappare sul 2-0.

Una prestazione solida che fa ben sperare in vista dei prossimi appuntamenti e che conferma, se mai ce ne fosse bisogno, che se la tenuta fisica regge per gli avversari diventa assai complicato riuscire ad arginare un giocatore forte al servizio come Matteo. Che al Moselle Open ha voglia di regalarsi un cammino lungo e duraturo, pensando anche a un tabellone certamente accattivante e che somiglia a un bel banco di prova in vista della (nei quarti il rivale potrebbe essere Tien, in semifinale occhio a Bublik).

Sonego rimonta Choinski: che sfida con l’amico Cobolli!

A Metz ha cominciato col piede giusto anche Lorenzo Sonego, che pure ha dovuto faticare e nemmeno poco contro il britannico Choinski, piegato in rimonta per 4-6 6-4 6-4 dopo oltre due ore di partita. “Ho faticato in avvio ad adattarmi a una superficie davvero diversa dal solito, e onestamente nel primo set ho dovuto cercare più di trovare le giuste coordinate che non pensare tanto al resto. Poi una volta che ho capito come muovermi mi è venuto tutto più naturale e sono felice di essermi preso una vittoria che vale.

Con Cobolli sarà una sfida inedita, ma certamente accattivante: ci conosciamo da una vita, usciamo spesso assieme e, pur condividendo tanti allenamenti, non siamo mai stati rivali in una partita ufficiale. Sarà difficile sfidarlo perché è un grande amico, ma voglio godermi l’atmosfera di un torneo veramente molto ben organizzato”.

