Genoa-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Genoa–Cremonese è sfida della 9a giornata di Serie A 2025-26, in programma al Luigi Ferraris di Genova mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20:45. Il Genoa parte dal 20° posto con 3 punti, ancora senza vittorie (3 pareggi e 5 sconfitte), 4 gol fatti e 11 subiti. La Cremonese è 11ª a 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta), 9 reti segnate e 10 incassate.
Probabili formazioni di Genoa-Cremonese
Il Genoa dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1: out Marcandalli, si va verso un terzetto con Sabelli, Østigård e Vásquez. Sulle corsie occhio a Norton-Cuffy e Ellertsson, con in mezzo Frendrup e Masini. Sulla trequarti Malinovskyi e Thorsby potrebbero supportare Ekhator, ma non è da escludere l’opzione Ekuban o Colombo a gara in corso. La Cremonese si orienterebbe su un 3-1-4-2: davanti alla difesa Vandeputte, catena di destra con Barbieri, in mezzo Vázquez–Payero e a sinistra Floriani Mussolini. In attacco Vardy–Bonazzoli, con alternative De Luca e Okereke. Restano in dubbio Pezzella e Bondo, out Sanabria e Grassi.
- Genoa (3-4-2-1): Leali; Sabelli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Masini, Ellertsson; Malinovskyi, Thorsby; Ekhator.
- Cremonese (3-1-4-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Faye; Vandeputte; Barbieri, Vázquez, Payero, Floriani Mussolini; Vardy, Bonazzoli.
- Genoa – Infortunati: Marcandalli (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.
- Cremonese – Infortunati: Grassi (condizioni da valutare), Sanabria (infortunio al polpaccio), Pezzella (infortunio al piede), Collocolo (infortunio alla coscia), Bondo (malattia). Squalificati: nessuno.
Genoa in difficoltà con quattro ko e un pareggio nelle ultime cinque; Cremonese più solida: una sconfitta e quattro pari. Nei cinque turni recenti i rossoblù hanno raccolto 1 punto, i grigiorossi 4.
|Genoa
|ko
|ko
|ko
|x
|ko
|Cremonese
|x
|x
|ko
|x
|x
- Genoa
Bologna-Genoa 2-1; Genoa-Lazio 0-3; Napoli-Genoa 2-1; Genoa-Parma 0-0; Torino-Genoa 2-1.
- Cremonese
Cremonese-Parma 0-0; Como-Cremonese 1-1; Inter-Cremonese 4-1; Cremonese-Udinese 1-1; Cremonese-Atalanta 1-1.
Genoa-Cremonese sarà diretta da Rosario Abisso. In stagione (Serie A 2025/26) ha arbitrato 2 gare: 0 rigori concessi, 5 ammonizioni e 1 espulsione, 62 falli fischiati e 6 fuorigioco. Al VAR designato Dionisi, AVAR Volpi. Quarto ufficiale Perenzoni; assistenti Di Gioia e Di Giacinto.
- Arbitro: ABISSO
- Assistenti: Di Gioia – Di Giacinto
- IV: Perenzoni
- VAR: Dionisi
- AVAR: Volpi
Le due squadre tornano a incrociarsi in Serie A per la prima volta dal 1995: allora fu la Cremonese a imporsi con un rotondo 4-1. Il Genoa, reduce dalla sua peggior partenza nell’era dei tre punti, non ha ancora trovato il gol in casa in questo campionato. La tradizione al Ferraris sorride al Genoa, ma l’inerzia recente è più dalla parte della Cremonese, abituata a partite bloccate e risultati utili.
- Dopo cinque ko iniziali, la Cremonese ha vinto tre delle ultime cinque contro il Genoa (1N, 1P); l’ultimo incrocio in A risale al 1995, 4-1 grigiorosso con doppiette di Enrico Chiesa e Andrea Tentoni.
- Il Genoa è imbattuto nelle ultime tre sfide di campionato con la Cremonese (2V, 1N in B), dopo tre gare senza punti fra A e B.
- Al Ferraris, il Genoa ha vinto quattro delle cinque gare di Serie A contro la Cremonese, perdendo però la più recente (0-1 nel 1994).
- Sarà il primo confronto in massima serie fra Genoa e Cremonese in un giorno feriale diverso dalla domenica: i grigiorossi, di mercoledì, hanno raccolto solo un punto nelle ultime cinque.
- In trasferta, la Cremonese ha perso una sola volta in quattro uscite, andamento esterno migliore rispetto alle sue precedenti partecipazioni in A.
- Il Genoa non ha ancora segnato in casa nelle prime quattro: un digiuno che riecheggia primati negativi recenti in A.
- Da inizio settembre la Cremonese è la regina dei pareggi: cinque “X” in sei partite (tre 1-1 nelle ultime quattro).
- Curiosità bomber: il primo gol in A di Colombo tra i pro arrivò proprio con la Cremonese in B; ora potrebbe segnare con una nuova maglia per la quarta stagione di fila.
- Amarcord: i primi nove gol in A di Sanabria portarono la firma con il Genoa; i rossoblù furono anche la sua prima vittima con gol e assist nello stesso match (2021).
Numeri in contrasto: il Genoa fatica a finalizzare (4 gol in 8 gare) ma tiene il possesso vicino al 50% con discreta precisione di passaggio; la Cremonese segna di più (9) e difende con ordine (10 subiti), privilegiando compattezza e ripartenze. Rossoblù con 2 clean sheet nonostante i risultati, grigiorossi pragmatici con tanti pareggi e buona resa sulle palle inattive.
|Genoa
|Cremonese
|Partite giocate
|8
|8
|Vittorie
|0
|2
|Pareggi
|3
|5
|Sconfitte
|5
|1
|Gol segnati
|4
|9
|Gol subiti
|11
|10
|Media gol subiti
|1.38
|1.25
|Possesso palla (%)
|49.4
|43.5
|Precisione passaggi (%)
|79.04
|78.01
|Tiri totali
|64
|48
|Tiri in porta
|29
|25
|Accuratezza tiri (%)
|45.31
|52.08
|Clean sheet
|2
|2
|PPDA
|11.4
|18.3
|Ammonizioni
|22
|20
FAQ
- Quando si gioca Genoa-Cremonese e a che ora è il calcio d’inizio?
-
Mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20:45 (ora italiana).
- Dove si gioca Genoa-Cremonese?
-
Allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
- Chi è l’arbitro di Genoa-Cremonese?
-
L’arbitro designato è Rosario Abisso; VAR Dionisi, AVAR Volpi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.