Genoa-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Genoa-Cremonese di Serie A 2025-26, 9a giornata: tutte le informazioni fondamentali

GenoaCremonese è sfida della 9a giornata di Serie A 2025-26, in programma al Luigi Ferraris di Genova mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20:45. Il Genoa parte dal 20° posto con 3 punti, ancora senza vittorie (3 pareggi e 5 sconfitte), 4 gol fatti e 11 subiti. La Cremonese è 11ª a 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta), 9 reti segnate e 10 incassate.

Probabili formazioni di Genoa-Cremonese

Il Genoa dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1: out Marcandalli, si va verso un terzetto con Sabelli, Østigård e Vásquez. Sulle corsie occhio a Norton-Cuffy e Ellertsson, con in mezzo Frendrup e Masini. Sulla trequarti Malinovskyi e Thorsby potrebbero supportare Ekhator, ma non è da escludere l’opzione Ekuban o Colombo a gara in corso. La Cremonese si orienterebbe su un 3-1-4-2: davanti alla difesa Vandeputte, catena di destra con Barbieri, in mezzo VázquezPayero e a sinistra Floriani Mussolini. In attacco VardyBonazzoli, con alternative De Luca e Okereke. Restano in dubbio Pezzella e Bondo, out Sanabria e Grassi.

  • Genoa (3-4-2-1): Leali; Sabelli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Masini, Ellertsson; Malinovskyi, Thorsby; Ekhator.

V:Sport

  • Cremonese (3-1-4-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Faye; Vandeputte; Barbieri, Vázquez, Payero, Floriani Mussolini; Vardy, Bonazzoli.

V:Sport

Gli indisponibili di Genoa-Cremonese

  • Genoa – Infortunati: Marcandalli (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.
  • Cremonese – Infortunati: Grassi (condizioni da valutare), Sanabria (infortunio al polpaccio), Pezzella (infortunio al piede), Collocolo (infortunio alla coscia), Bondo (malattia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Genoa in difficoltà con quattro ko e un pareggio nelle ultime cinque; Cremonese più solida: una sconfitta e quattro pari. Nei cinque turni recenti i rossoblù hanno raccolto 1 punto, i grigiorossi 4.

Genoa ko ko ko x ko
Cremonese x x ko x x
  • Genoa

Bologna-Genoa 2-1; Genoa-Lazio 0-3; Napoli-Genoa 2-1; Genoa-Parma 0-0; Torino-Genoa 2-1.

  • Cremonese

Cremonese-Parma 0-0; Como-Cremonese 1-1; Inter-Cremonese 4-1; Cremonese-Udinese 1-1; Cremonese-Atalanta 1-1.

L’arbitro di Genoa-Cremonese

Genoa-Cremonese sarà diretta da Rosario Abisso. In stagione (Serie A 2025/26) ha arbitrato 2 gare: 0 rigori concessi, 5 ammonizioni e 1 espulsione, 62 falli fischiati e 6 fuorigioco. Al VAR designato Dionisi, AVAR Volpi. Quarto ufficiale Perenzoni; assistenti Di Gioia e Di Giacinto.

  • Arbitro: ABISSO
  • Assistenti: Di Gioia – Di Giacinto
  • IV: Perenzoni
  • VAR: Dionisi
  • AVAR: Volpi

Statistiche interessanti

Le due squadre tornano a incrociarsi in Serie A per la prima volta dal 1995: allora fu la Cremonese a imporsi con un rotondo 4-1. Il Genoa, reduce dalla sua peggior partenza nell’era dei tre punti, non ha ancora trovato il gol in casa in questo campionato. La tradizione al Ferraris sorride al Genoa, ma l’inerzia recente è più dalla parte della Cremonese, abituata a partite bloccate e risultati utili.

  • Dopo cinque ko iniziali, la Cremonese ha vinto tre delle ultime cinque contro il Genoa (1N, 1P); l’ultimo incrocio in A risale al 1995, 4-1 grigiorosso con doppiette di Enrico Chiesa e Andrea Tentoni.
  • Il Genoa è imbattuto nelle ultime tre sfide di campionato con la Cremonese (2V, 1N in B), dopo tre gare senza punti fra A e B.
  • Al Ferraris, il Genoa ha vinto quattro delle cinque gare di Serie A contro la Cremonese, perdendo però la più recente (0-1 nel 1994).
  • Sarà il primo confronto in massima serie fra Genoa e Cremonese in un giorno feriale diverso dalla domenica: i grigiorossi, di mercoledì, hanno raccolto solo un punto nelle ultime cinque.
  • In trasferta, la Cremonese ha perso una sola volta in quattro uscite, andamento esterno migliore rispetto alle sue precedenti partecipazioni in A.
  • Il Genoa non ha ancora segnato in casa nelle prime quattro: un digiuno che riecheggia primati negativi recenti in A.
  • Da inizio settembre la Cremonese è la regina dei pareggi: cinque “X” in sei partite (tre 1-1 nelle ultime quattro).
  • Curiosità bomber: il primo gol in A di Colombo tra i pro arrivò proprio con la Cremonese in B; ora potrebbe segnare con una nuova maglia per la quarta stagione di fila.
  • Amarcord: i primi nove gol in A di Sanabria portarono la firma con il Genoa; i rossoblù furono anche la sua prima vittima con gol e assist nello stesso match (2021).

Le statistiche stagionali di Genoa e Cremonese

Numeri in contrasto: il Genoa fatica a finalizzare (4 gol in 8 gare) ma tiene il possesso vicino al 50% con discreta precisione di passaggio; la Cremonese segna di più (9) e difende con ordine (10 subiti), privilegiando compattezza e ripartenze. Rossoblù con 2 clean sheet nonostante i risultati, grigiorossi pragmatici con tanti pareggi e buona resa sulle palle inattive.

Genoa Cremonese
Partite giocate 8 8
Vittorie 0 2
Pareggi 3 5
Sconfitte 5 1
Gol segnati 4 9
Gol subiti 11 10
Media gol subiti 1.38 1.25
Possesso palla (%) 49.4 43.5
Precisione passaggi (%) 79.04 78.01
Tiri totali 64 48
Tiri in porta 29 25
Accuratezza tiri (%) 45.31 52.08
Clean sheet 2 2
PPDA 11.4 18.3
Ammonizioni 22 20

