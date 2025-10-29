Genoa-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Genoa-Cremonese di Serie A 2025-26, 9a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Genoa–Cremonese è sfida della 9a giornata di Serie A 2025-26, in programma al Luigi Ferraris di Genova mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20:45. Il Genoa parte dal 20° posto con 3 punti, ancora senza vittorie (3 pareggi e 5 sconfitte), 4 gol fatti e 11 subiti. La Cremonese è 11ª a 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta), 9 reti segnate e 10 incassate.

Probabili formazioni di Genoa-Cremonese

Il Genoa dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1: out Marcandalli, si va verso un terzetto con Sabelli, Østigård e Vásquez. Sulle corsie occhio a Norton-Cuffy e Ellertsson, con in mezzo Frendrup e Masini. Sulla trequarti Malinovskyi e Thorsby potrebbero supportare Ekhator, ma non è da escludere l’opzione Ekuban o Colombo a gara in corso. La Cremonese si orienterebbe su un 3-1-4-2: davanti alla difesa Vandeputte, catena di destra con Barbieri, in mezzo Vázquez–Payero e a sinistra Floriani Mussolini. In attacco Vardy–Bonazzoli, con alternative De Luca e Okereke. Restano in dubbio Pezzella e Bondo, out Sanabria e Grassi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Genoa (3-4-2-1): Leali; Sabelli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Masini, Ellertsson; Malinovskyi, Thorsby; Ekhator.

V:Sport

Cremonese (3-1-4-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Faye; Vandeputte; Barbieri, Vázquez, Payero, Floriani Mussolini; Vardy, Bonazzoli.

V:Sport

Gli indisponibili di Genoa-Cremonese

Genoa – Infortunati: Marcandalli (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Marcandalli (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno. Cremonese – Infortunati: Grassi (condizioni da valutare), Sanabria (infortunio al polpaccio), Pezzella (infortunio al piede), Collocolo (infortunio alla coscia), Bondo (malattia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Genoa in difficoltà con quattro ko e un pareggio nelle ultime cinque; Cremonese più solida: una sconfitta e quattro pari. Nei cinque turni recenti i rossoblù hanno raccolto 1 punto, i grigiorossi 4.

Genoa ko ko ko x ko Cremonese x x ko x x

Genoa

Bologna-Genoa 2-1; Genoa-Lazio 0-3; Napoli-Genoa 2-1; Genoa-Parma 0-0; Torino-Genoa 2-1.

Cremonese

Cremonese-Parma 0-0; Como-Cremonese 1-1; Inter-Cremonese 4-1; Cremonese-Udinese 1-1; Cremonese-Atalanta 1-1.

L’arbitro di Genoa-Cremonese

Genoa-Cremonese sarà diretta da Rosario Abisso. In stagione (Serie A 2025/26) ha arbitrato 2 gare: 0 rigori concessi, 5 ammonizioni e 1 espulsione, 62 falli fischiati e 6 fuorigioco. Al VAR designato Dionisi, AVAR Volpi. Quarto ufficiale Perenzoni; assistenti Di Gioia e Di Giacinto.

Arbitro: ABISSO

Assistenti: Di Gioia – Di Giacinto

IV: Perenzoni

VAR: Dionisi

AVAR: Volpi

Statistiche interessanti

Le due squadre tornano a incrociarsi in Serie A per la prima volta dal 1995: allora fu la Cremonese a imporsi con un rotondo 4-1. Il Genoa, reduce dalla sua peggior partenza nell’era dei tre punti, non ha ancora trovato il gol in casa in questo campionato. La tradizione al Ferraris sorride al Genoa, ma l’inerzia recente è più dalla parte della Cremonese, abituata a partite bloccate e risultati utili.

Dopo cinque ko iniziali, la Cremonese ha vinto tre delle ultime cinque contro il Genoa (1N, 1P); l’ultimo incrocio in A risale al 1995, 4-1 grigiorosso con doppiette di Enrico Chiesa e Andrea Tentoni .

ha vinto tre delle ultime cinque contro il (1N, 1P); l’ultimo incrocio in A risale al 1995, 4-1 grigiorosso con doppiette di e . Il Genoa è imbattuto nelle ultime tre sfide di campionato con la Cremonese (2V, 1N in B), dopo tre gare senza punti fra A e B.

è imbattuto nelle ultime tre sfide di campionato con la (2V, 1N in B), dopo tre gare senza punti fra A e B. Al Ferraris, il Genoa ha vinto quattro delle cinque gare di Serie A contro la Cremonese , perdendo però la più recente (0-1 nel 1994).

ha vinto quattro delle cinque gare di Serie A contro la , perdendo però la più recente (0-1 nel 1994). Sarà il primo confronto in massima serie fra Genoa e Cremonese in un giorno feriale diverso dalla domenica: i grigiorossi, di mercoledì, hanno raccolto solo un punto nelle ultime cinque.

e in un giorno feriale diverso dalla domenica: i grigiorossi, di mercoledì, hanno raccolto solo un punto nelle ultime cinque. In trasferta, la Cremonese ha perso una sola volta in quattro uscite, andamento esterno migliore rispetto alle sue precedenti partecipazioni in A.

ha perso una sola volta in quattro uscite, andamento esterno migliore rispetto alle sue precedenti partecipazioni in A. Il Genoa non ha ancora segnato in casa nelle prime quattro: un digiuno che riecheggia primati negativi recenti in A.

non ha ancora segnato in casa nelle prime quattro: un digiuno che riecheggia primati negativi recenti in A. Da inizio settembre la Cremonese è la regina dei pareggi: cinque “X” in sei partite (tre 1-1 nelle ultime quattro).

è la regina dei pareggi: cinque “X” in sei partite (tre 1-1 nelle ultime quattro). Curiosità bomber: il primo gol in A di Colombo tra i pro arrivò proprio con la Cremonese in B; ora potrebbe segnare con una nuova maglia per la quarta stagione di fila.

tra i pro arrivò proprio con la in B; ora potrebbe segnare con una nuova maglia per la quarta stagione di fila. Amarcord: i primi nove gol in A di Sanabria portarono la firma con il Genoa; i rossoblù furono anche la sua prima vittima con gol e assist nello stesso match (2021).

Le statistiche stagionali di Genoa e Cremonese

Numeri in contrasto: il Genoa fatica a finalizzare (4 gol in 8 gare) ma tiene il possesso vicino al 50% con discreta precisione di passaggio; la Cremonese segna di più (9) e difende con ordine (10 subiti), privilegiando compattezza e ripartenze. Rossoblù con 2 clean sheet nonostante i risultati, grigiorossi pragmatici con tanti pareggi e buona resa sulle palle inattive.

Genoa Cremonese Partite giocate 8 8 Vittorie 0 2 Pareggi 3 5 Sconfitte 5 1 Gol segnati 4 9 Gol subiti 11 10 Media gol subiti 1.38 1.25 Possesso palla (%) 49.4 43.5 Precisione passaggi (%) 79.04 78.01 Tiri totali 64 48 Tiri in porta 29 25 Accuratezza tiri (%) 45.31 52.08 Clean sheet 2 2 PPDA 11.4 18.3 Ammonizioni 22 20

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Genoa-Cremonese e a che ora è il calcio d’inizio? Mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20:45 (ora italiana). Dove si gioca Genoa-Cremonese? Allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Genoa-Cremonese? L’arbitro designato è Rosario Abisso; VAR Dionisi, AVAR Volpi.