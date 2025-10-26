Virgilio Sport
Torino-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, ultime, arbitro, pillole e statistiche

Torino-Genoa di Serie A 2025-26, 8a giornata: formazioni probabili, indisponibili, arbitro, curiosità e numeri utili con data, orario e stadio.

Torino e Genoa si affrontano all’Olimpico Grande Torino di Torino domenica 26 ottobre 2025 alle 12:30, per la 8a giornata di Serie A 2025-26. I granata sono 14° con 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte; 6 gol fatti, 13 subiti), mentre il Grifone è 20° a quota 3 (3 pareggi, 4 sconfitte; 3 gol segnati, 9 incassati). Un crocevia importante per slancio e classifica.

Probabili formazioni di Torino-Genoa

Il Torino dovrebbe confermare il 3-4-2-1, cercando equilibrio e ripartenze: in difesa si andrebbe verso la fisicità di Tamèze, Maripán e Coco, con Lazaro e Biraghi a spingere larghi. In mezzo, Casadei e Asllani garantirebbero corsa e primo palleggio, mentre tra le linee Simeone e Vlasic potrebbero supportare Adams.

Poche novità attese anche nel Genoa, che dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1: linea bassa con Sabelli, Østigård, Vásquez, Martín, cerniera MasiniFrendrup, poi qualità e strappi con Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vítinha alle spalle di Ekhator.

  • Torino (3-4-2-1): Paleari; Tamèze, Maripán, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Simeone, Vlasic; Adams.

V:Sport

  • Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Østigård, Vásquez, Martín; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vítinha; Ekhator.

V:Sport

Gli indisponibili di Torino-Genoa

  • Torino – Infortunati: Schuurs (lesione del legamento crociato del ginocchio), Israel (infortunio alle costole), Anjorin (infortunio al piede), Savva (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.
  • Genoa – Infortunati: Marcandalli (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Torino e Genoa arrivano con inerzie diverse: granata altalenanti ma in crescita, liguri solidi dietro e a caccia di punti pesanti.

Torino ok ko ko x ok
Genoa x ko ko ko x

Nelle ultime 5 partite il Torino ha raccolto 7 punti; il Genoa ne ha totalizzati 2. Dettaglio risultati:

  • Torino

Roma-Torino 0-1; Torino-Atalanta 0-3; Parma-Torino 2-1; Lazio-Torino 3-3; Torino-Napoli 1-0.

  • Genoa

Como-Genoa 1-1; Bologna-Genoa 2-1; Genoa-Lazio 0-3; Napoli-Genoa 2-1; Genoa-Parma 0-0.

L’arbitro di Torino-Genoa

Dirige Kevin Bonacina, con assistenti Lo Cicero e Bercigli; IV uomo Massa. Al VAR Di Bello, AVAR Maggioni. In questa Serie A 2025-26, Bonacina ha arbitrato 2 gare: 0 rigori assegnati, 10 ammonizioni e nessuna espulsione (media 5 gialli a partita).

  • Arbitro: BONACINA
  • Assistenti: LO CICERO – BERCIGLI
  • IV: MASSA
  • VAR: DI BELLO
  • AVAR: MAGGIONI

Informazioni interessanti sul match

Il confronto tra Torino e Genoa si accende alla luce di una tradizione recente favorevole ai granata e di un fattore-campo storicamente pesante: i piemontesi hanno perso una sola volta nelle ultime tante sfide coi rossoblù e a Torino il Grifone ha gioito rarissimamente.

La squadra di casa arriva dal colpo con il Napoli e potrebbe mettere in fila un altro risultato pieno, trascinata dalla solidità difensiva ritrovata e dalle fiammate di Simeone. Dall’altra parte, il Genoa cerca la prima vittoria stagionale: organizzazione, transizioni e palle inattive saranno leve chiave, con Malinovskyi e Vítinha chiamati ad alzare il tasso tecnico tra le linee.

  • Il Torino è imbattuto in 13 delle ultime 14 sfide col Genoa in A; unico acuto rossoblù nel 2022.
  • A Torino il Genoa ha vinto una sola volta nelle ultime 41 trasferte di campionato.
  • Dopo il successo sul Napoli, il Torino potrebbe centrare due vittorie di fila come a cavallo tra febbraio e marzo.
  • Il Genoa è ancora senza vittorie in questa Serie A: un dato che non si vedeva dall’avvio 1976/77.
  • Una sola vittoria nelle ultime 14 di A per il Genoa; possibile secondo pari di fila dopo lo 0-0 col Parma.
  • Tra Big-5 dal 2024/25, il Genoa non ha segnato rigori: zero su tre dal dischetto.
  • Nessun gol rossoblù su piazzato nel 2025/26; il Torino ne ha uno all’attivo (Coco su corner al 92’).
  • Simeone a segno da due gare: mira al tris come non accadeva dall’ottobre 2020.
  • Panchine “calde”: Ekhator e Adams sono tra i più utilizzati a gara in corso in questo campionato.

Le statistiche stagionali di Torino e Genoa

Pochi gol segnati da entrambe (6 Torino, 3 Genoa), ma i granata hanno già collezionato 3 clean sheet contro i 2 liguri. Il possesso palla pende verso il Genoa (50,7% vs 41,9%), che pressa anche con PPDA migliore (10,2 a 14,6). Alla voce precisione al tiro, leggero vantaggio Torino (51,7% vs 46,4%). Disciplina: 12 gialli per i granata, 20 per il Grifone.

Torino Genoa
Partite giocate 7 7
Vittorie 2 0
Pareggi 2 3
Sconfitte 3 4
Gol segnati 6 3
Gol subiti 13 9
Media gol subiti a partita 1,9 1,3
Possesso palla (%) 41,9 50,7
Tiri nello specchio 31 26
Precisione tiri (%) 51,7 46,4
PPDA (pressione bassa = migliore) 14,6 10,2
Clean sheet 3 2
Cartellini gialli 12 20
Capocannoniere Simeone 3 Ekhator 1
Miglior assistman Coco/Masina/Ngonge 1 Norton-Cuffy/Malinovskyi 1
Giocatore più falloso Casadei 15 Colombo 13
Giocatore più presente Simeone 7 Norton-Cuffy 7
Giocatore con più minuti Israel 630 Leali 630

FAQ

Quando si gioca Torino-Genoa e a che ora è il calcio d’inizio?

Domenica 26 ottobre 2025 alle ore 12:30.

Dove si gioca Torino-Genoa?

All’Olimpico Grande Torino di Torino.

Chi è l’arbitro di Torino-Genoa?

Kevin Bonacina; assistenti Lo Cicero e Bercigli, IV Massa, VAR Di Bello, AVAR Maggioni.

