Torino-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, ultime, arbitro, pillole e statistiche

Torino-Genoa di Serie A 2025-26, 8a giornata: formazioni probabili, indisponibili, arbitro, curiosità e numeri utili con data, orario e stadio.

Torino e Genoa si affrontano all’Olimpico Grande Torino di Torino domenica 26 ottobre 2025 alle 12:30, per la 8a giornata di Serie A 2025-26. I granata sono 14° con 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte; 6 gol fatti, 13 subiti), mentre il Grifone è 20° a quota 3 (3 pareggi, 4 sconfitte; 3 gol segnati, 9 incassati). Un crocevia importante per slancio e classifica.

Probabili formazioni di Torino-Genoa

Il Torino dovrebbe confermare il 3-4-2-1, cercando equilibrio e ripartenze: in difesa si andrebbe verso la fisicità di Tamèze, Maripán e Coco, con Lazaro e Biraghi a spingere larghi. In mezzo, Casadei e Asllani garantirebbero corsa e primo palleggio, mentre tra le linee Simeone e Vlasic potrebbero supportare Adams.

Poche novità attese anche nel Genoa, che dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1: linea bassa con Sabelli, Østigård, Vásquez, Martín, cerniera Masini–Frendrup, poi qualità e strappi con Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vítinha alle spalle di Ekhator.

Torino (3-4-2-1): Paleari; Tamèze, Maripán, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Simeone, Vlasic; Adams.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Østigård, Vásquez, Martín; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vítinha; Ekhator.

Gli indisponibili di Torino-Genoa

Torino – Infortunati: Schuurs (lesione del legamento crociato del ginocchio), Israel (infortunio alle costole), Anjorin (infortunio al piede), Savva (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.

Genoa – Infortunati: Marcandalli (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Torino e Genoa arrivano con inerzie diverse: granata altalenanti ma in crescita, liguri solidi dietro e a caccia di punti pesanti.

Torino ok ko ko x ok Genoa x ko ko ko x

Nelle ultime 5 partite il Torino ha raccolto 7 punti; il Genoa ne ha totalizzati 2. Dettaglio risultati:

Torino

Roma-Torino 0-1; Torino-Atalanta 0-3; Parma-Torino 2-1; Lazio-Torino 3-3; Torino-Napoli 1-0.

Genoa

Como-Genoa 1-1; Bologna-Genoa 2-1; Genoa-Lazio 0-3; Napoli-Genoa 2-1; Genoa-Parma 0-0.

L’arbitro di Torino-Genoa

Dirige Kevin Bonacina, con assistenti Lo Cicero e Bercigli; IV uomo Massa. Al VAR Di Bello, AVAR Maggioni. In questa Serie A 2025-26, Bonacina ha arbitrato 2 gare: 0 rigori assegnati, 10 ammonizioni e nessuna espulsione (media 5 gialli a partita).

Arbitro: BONACINA

BONACINA Assistenti: LO CICERO – BERCIGLI

LO CICERO – BERCIGLI IV: MASSA

MASSA VAR: DI BELLO

DI BELLO AVAR: MAGGIONI

Informazioni interessanti sul match

Il confronto tra Torino e Genoa si accende alla luce di una tradizione recente favorevole ai granata e di un fattore-campo storicamente pesante: i piemontesi hanno perso una sola volta nelle ultime tante sfide coi rossoblù e a Torino il Grifone ha gioito rarissimamente.

La squadra di casa arriva dal colpo con il Napoli e potrebbe mettere in fila un altro risultato pieno, trascinata dalla solidità difensiva ritrovata e dalle fiammate di Simeone. Dall’altra parte, il Genoa cerca la prima vittoria stagionale: organizzazione, transizioni e palle inattive saranno leve chiave, con Malinovskyi e Vítinha chiamati ad alzare il tasso tecnico tra le linee.

Il Torino è imbattuto in 13 delle ultime 14 sfide col Genoa in A; unico acuto rossoblù nel 2022.

è imbattuto in 13 delle ultime 14 sfide col in A; unico acuto rossoblù nel 2022. A Torino il Genoa ha vinto una sola volta nelle ultime 41 trasferte di campionato.

ha vinto una sola volta nelle ultime 41 trasferte di campionato. Dopo il successo sul Napoli, il Torino potrebbe centrare due vittorie di fila come a cavallo tra febbraio e marzo.

potrebbe centrare due vittorie di fila come a cavallo tra febbraio e marzo. Il Genoa è ancora senza vittorie in questa Serie A: un dato che non si vedeva dall’avvio 1976/77.

è ancora senza vittorie in questa Serie A: un dato che non si vedeva dall’avvio 1976/77. Una sola vittoria nelle ultime 14 di A per il Genoa ; possibile secondo pari di fila dopo lo 0-0 col Parma.

; possibile secondo pari di fila dopo lo 0-0 col Parma. Tra Big-5 dal 2024/25, il Genoa non ha segnato rigori: zero su tre dal dischetto.

non ha segnato rigori: zero su tre dal dischetto. Nessun gol rossoblù su piazzato nel 2025/26; il Torino ne ha uno all’attivo (Coco su corner al 92’).

ne ha uno all’attivo (Coco su corner al 92’). Simeone a segno da due gare: mira al tris come non accadeva dall’ottobre 2020.

a segno da due gare: mira al tris come non accadeva dall’ottobre 2020. Panchine “calde”: Ekhator e Adams sono tra i più utilizzati a gara in corso in questo campionato.

Le statistiche stagionali di Torino e Genoa

Pochi gol segnati da entrambe (6 Torino, 3 Genoa), ma i granata hanno già collezionato 3 clean sheet contro i 2 liguri. Il possesso palla pende verso il Genoa (50,7% vs 41,9%), che pressa anche con PPDA migliore (10,2 a 14,6). Alla voce precisione al tiro, leggero vantaggio Torino (51,7% vs 46,4%). Disciplina: 12 gialli per i granata, 20 per il Grifone.

Torino Genoa Partite giocate 7 7 Vittorie 2 0 Pareggi 2 3 Sconfitte 3 4 Gol segnati 6 3 Gol subiti 13 9 Media gol subiti a partita 1,9 1,3 Possesso palla (%) 41,9 50,7 Tiri nello specchio 31 26 Precisione tiri (%) 51,7 46,4 PPDA (pressione bassa = migliore) 14,6 10,2 Clean sheet 3 2 Cartellini gialli 12 20 Capocannoniere Simeone 3 Ekhator 1 Miglior assistman Coco/Masina/Ngonge 1 Norton-Cuffy/Malinovskyi 1 Giocatore più falloso Casadei 15 Colombo 13 Giocatore più presente Simeone 7 Norton-Cuffy 7 Giocatore con più minuti Israel 630 Leali 630

FAQ Quando si gioca Torino-Genoa e a che ora è il calcio d’inizio? Domenica 26 ottobre 2025 alle ore 12:30. Dove si gioca Torino-Genoa? All’Olimpico Grande Torino di Torino. Chi è l’arbitro di Torino-Genoa? Kevin Bonacina; assistenti Lo Cicero e Bercigli, IV Massa, VAR Di Bello, AVAR Maggioni.