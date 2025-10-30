Pisa-Lazio: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Pisa-Lazio accende la 9a giornata di Serie A 2025-26: appuntamento all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa il 30 ottobre 2025 alle 20:45. In classifica il Pisa è 18° con 4 punti (4 pareggi e altrettanti ko; gol 5-12), mentre la Lazio è 12ª con 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte; gol 11-7).
- Probabili formazioni di Pisa-Lazio
- Gli indisponibili di Pisa-Lazio
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Pisa-Lazio
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Pisa e Lazio
Probabili formazioni di Pisa-Lazio
Si va verso un Pisa accorto: il 3-5-2 dovrebbe garantire copertura centrale e ampiezza sulle corsie, con Caracciolo, Canestrelli e Bonfanti a protezione e quinti pronti a spingere. A centrocampo regia a Aebischer, con Tramoni e Akinsanmiro mezzali di gamba; davanti, la coppia Meister–Nzola potrebbe alternarsi tra profondità e fisicità. Le assenze di Albiol, Esteves e Lusuardi pesano sulle rotazioni.
La Lazio dovrebbe riproporre il 4-3-3: terzini in spinta con Marusic e Pellegrini, coppia Gila–Romagnoli per dare struttura, mediana con Cataldi in cabina e incursioni di Guendouzi e Basic. Davanti, tridente tecnico: Isaksen a destra, Dia riferimento, Zaccagni tra tagli e 1vs1. Out Hysaj, Gigot, Rovella, Nuno Tavares, Cancellieri, Castellanos e Dele-Bashiru riducono le opzioni; possibili alternative a gara in corso con Patric, Lazzari, Vecino o Pedro.
- Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; Toure, Tramoni, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Meister, Nzola.
- Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.
Gli indisponibili di Pisa-Lazio
- Pisa – Infortunati: Albiol (mano fratturata), Esteves (infortunio all’inguine), Lusuardi (lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio). Squalificati: nessuno segnalato.
- Lazio – Infortunati: Hysaj (infortunio al ginocchio), Gigot (infortunio alla caviglia), Dele-Bashiru (infortunio alla coscia), Kamenovic (infortunio all’inguine), Castellanos (infortunio alla coscia), Nuno Tavares (infortunio al polpaccio), Rovella (infortunio all’inguine), Cancellieri (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno segnalato.
Le ultime partite giocate
Pisa reduce da pareggi e stop, Lazio in risalita tra clean sheet e successi pesanti: inerzie differenti alla vigilia.
|Pisa
|ko
|x
|ko
|x
|x
|Lazio
|ko
|ok
|x
|x
|ok
Nelle ultime 5 di campionato il Pisa ha raccolto 3 punti, la Lazio ne ha totalizzati 8. Dettaglio risultati:
- Pisa
Napoli-Pisa 3-2; Pisa-Fiorentina 0-0; Bologna-Pisa 4-0; Pisa-Verona 0-0; Milan-Pisa 2-2.
- Lazio
Lazio-Roma 0-1; Genoa-Lazio 0-3; Lazio-Torino 3-3; Atalanta-Lazio 0-0; Lazio-Juventus 1-0.
L’arbitro di Pisa-Lazio
Dirige Davide Massa di Imperia. In questa Serie A 2025/26 ha arbitrato 3 gare, con 0 rigori assegnati, 15 ammonizioni e 0 espulsioni (media 5 cartellini a partita). Al VAR e AVAR una coppia esperta per supportare le decisioni nei casi limite.
- Arbitro: MASSA
- Assistenti: DEI GIUDICI – TRINCHIERI
- IV: FABBRI
- VAR: MAGGIONI
- AVAR: GHERSINI
Informazioni interessanti sul match
La storia tra Pisa e Lazio racconta equilibri spezzati di rado: i biancocelesti arrivano da una lunga imbattibilità negli incroci. I nerazzurri, reduci da una striscia di risultati utili, potrebbero affidarsi alla solidità per imbrigliare un attacco che in trasferta segna poco, mentre i capitolini puntano sulla fase difensiva (clean sheet in serie) e sulle fiammate delle ali. Occhio alle palle inattive e allo stato di forma di Nzola e Basic, due possibili ago della bilancia in una gara dove la prima rete potrebbe pesare tantissimo.
- La Lazio non perde contro il Pisa in Serie A da cinque sfide: serie aperta tra vittorie e pareggi che certifica un trend favorevole ai biancocelesti.
- All’Arena Garibaldi l’ultimo ko interno nerazzurro con la Lazio è arrivato dopo una striscia di sei gare senza sconfitte tra A e B.
- Tre clean sheet di fila della Lazio contro il Pisa nei precedenti in A: una delle migliori serie difensive biancocelesti per continuità storica.
- Dopo Verona e Milan, il Pisa potrebbe restare imbattuto per tre gare consecutive in A: non accadeva dal dicembre 1990.
- Nerazzurri a secco in casa nelle prime quattro: un dato raro nell’era dei tre punti che richiama l’urgenza di sbloccarsi davanti al proprio pubblico.
- Trasferte biancocelesti avare di gol: solo sei reti complessive nelle prime quattro uscite esterne.
- La Lazio ha blindato la porta in tre delle ultime quattro di A: avvicinata una mini-striscia che ricorda il filotto del 2023.
- Curiosità panchine: la prima vittoria in A di Gilardino arrivò proprio contro la Lazio; il tecnico nerazzurro cerca un nuovo colpo per invertire la tendenza recente.
- Due gol su quattro del Pisa portano la firma di Nzola: il centravanti potrebbe tornare a segnare in due gare di fila in top-5 dopo oltre due anni.
- Basic in crescita: nelle ultime tre presenze tra campionato e assist/gol ha eguagliato il suo miglior contributo offensivo stagionale in A.
Le statistiche stagionali di Pisa e Lazio
Possesso e precisione premiano la Lazio (48,2% di possesso, 40% di tiri nello specchio) rispetto al Pisa (39% e 30,8%). Biancocelesti più solidi dietro (7 gol subiti, 4 clean sheet) contro i 12 incassati dei nerazzurri. Sul volume di tiro, 65 conclusioni per la Lazio contro 52 del Pisa. La differenza reti e la qualità della rifinitura spiegano il gap di punti in classifica.
|Pisa
|Lazio
|Partite giocate
|8
|8
|Numero di partite vinte
|0
|3
|Numero di partite pareggiate
|4
|2
|Numero di partite perse
|4
|3
|Gol totali segnati
|5
|11
|Gol totali subiti
|12
|7
|Media gol subiti per partita
|1,5
|0,9
|Percentuale possesso palla
|39,0
|48,2
|Tiri totali
|52
|65
|Tiri nello specchio della porta
|16
|26
|Percentuale di tiri in porta
|30,8
|40,0
|Clean sheet
|2
|4
|Cartellini gialli
|13
|13
|Cartellini rossi
|1
|2
