Lazio-Juventus: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lazio-Juventus di Serie A 2025-26, 8a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Lazio-Juventus mette in palio punti pesanti per l’8a giornata della Serie A 2025-26. Si gioca allo Stadio Olimpico di Roma il 26 ottobre 2025, calcio d’inizio alle 20:45. In classifica la Lazio è 12ª con 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte), 10 gol segnati e 7 subiti; la Juventus è 7ª con 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta), 9 gol fatti e 7 incassati. Un incrocio che potrebbe dire molto sulle ambizioni stagionali di entrambe, tra solidità difensive e attacchi in cerca di continuità.

Probabili formazioni di Lazio-Juventus

Avvicinandoci al fischio d’inizio, la Lazio potrebbe confermare un 4-3-3 votato all’equilibrio: in difesa Marusic e Lazzari darebbero ampiezza, mentre la coppia Gila–Romagnoli dovrebbe garantire fisicità. In mezzo, regia a Cataldi con Guendouzi e Basic mezzali. Davanti, si va verso Rodriguez, Dia e Zaccagni, con possibili ballottaggi sulle corsie.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Juventus, pur con qualche assenza dietro, dovrebbe tenere il 4-3-3: linea difensiva con Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso, mediana tecnica con Locatelli in regia e le mezzali Koopmeiners–Thuram. In attacco, spazio a Conceicao, David e Yildiz, ma restano opzioni a gara in corso. Le scelte potrebbero risentire di indisponibilità e condizione: rotazioni e alternative non sono da escludere.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lazzari; Guendouzi, Cataldi, Basic; Rodriguez, Dia, Zaccagni.

V:Sport

Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceicao, David, Yildiz.

V:Sport

Gli indisponibili di Lazio-Juventus

Lazio – Infortunati: Gigot (infortunio alla caviglia), Dele-Bashiru (infortunio alla coscia), Kamenovic (infortunio all’inguine), Castellanos (infortunio alla coscia), Rovella (infortunio all’inguine), Cancellieri (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Gigot (infortunio alla caviglia), Dele-Bashiru (infortunio alla coscia), Kamenovic (infortunio all’inguine), Castellanos (infortunio alla coscia), Rovella (infortunio all’inguine), Cancellieri (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno. Juventus – Infortunati: Pinsoglio (infortunio al polpaccio), Milik (infortunio al polpaccio), Bremer (infortunio al ginocchio), Cabal (problema muscolare al flessore). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Lazio in altalena tra solidità e qualche passaggio a vuoto; Juventus reduce da un successo pesante e da una striscia di pareggi. Ecco l’andamento recente:

Lazio ko ko ok x x Juventus ok x x x ko

Nelle ultime 5 gare la Lazio ha raccolto 5 punti; la Juventus ne ha fatti 6. Dettaglio degli incontri:

Lazio

Sassuolo-Lazio 1-0

Lazio-Roma 0-1

Genoa-Lazio 0-3

Lazio-Torino 3-3

Atalanta-Lazio 0-0

Juventus

Juventus-Inter 4-3

Verona-Juventus 1-1

Juventus-Atalanta 1-1

Juventus-Milan 0-0

Como-Juventus 2-0

L’arbitro di Lazio-Juventus

Arbitra Andrea Colombo di Como, con assistenti Alassio e Tegoni; IV ufficiale Crezzini, al VAR Meraviglia e AVAR Maresca. Nella stagione in corso, Colombo ha diretto 3 gare in Serie A: 84 falli fischiati, 9 ammonizioni, nessuna espulsione e 1 rigore assegnato. Media di 3.0 cartellini a partita e 5 offside complessivi: profilo tendenzialmente equilibrato nella gestione disciplinare.

Statistiche interessanti

Lazio–Juventus promette equilibrio: l’1-1 dell’ultimo confronto riaccende l’idea di un altro pari, mentre i biancocelesti all’Olimpico hanno invertito una tradizione storicamente sfavorevole ai bianconeri, restando imbattuti nelle ultime uscite interne.

La Juventus, reduce da due gare senza gol, cerca risposte offensive in un contesto in cui è regina dei pareggi, mentre la Lazio alterna fiammate e pause, con una percentuale realizzativa da vertice. Occhio ai dettagli: l’impatto di Zaccagni spesso fa la differenza tra i biancocelesti, mentre Vlahovic è un fattore storico della sfida, sebbene all’Olimpico abbia colpito meno.

Dopo l’1-1 di maggio, le due squadre potrebbero pareggiare di nuovo consecutivamente in Serie A, cosa che non accadeva dai tempi 2005-2006.

La Lazio è rimasta imbattuta in cinque delle ultime sei gare interne con la Juventus (3V, 2N), inclusa una striscia aperta di tre risultati utili all’Olimpico.

è rimasta imbattuta in cinque delle ultime sei gare interne con la (3V, 2N), inclusa una striscia aperta di tre risultati utili all’Olimpico. I biancocelesti arrivano da due pareggi di fila: un terzo segno X in campionato manca da diversi anni.

In casa, la Lazio ha vinto solo 2 delle ultime 15 sfide di campionato (9N, 4P), con un solo clean sheet nel periodo.

ha vinto solo 2 delle ultime 15 sfide di campionato (9N, 4P), con un solo clean sheet nel periodo. La Juventus non segna da due gare e rischia il terzo match di fila senza gol: sarebbe un inedito recente per i bianconeri.

non segna da due gare e rischia il terzo match di fila senza gol: sarebbe un inedito recente per i bianconeri. Dal 2024/25 la Juventus è la squadra con più pareggi nei top-5 campionati (19 su 45), mentre la Lazio è tra le più avvezze ai pari in casa.

è la squadra con più pareggi nei top-5 campionati (19 su 45), mentre la è tra le più avvezze ai pari in casa. Percentuale realizzativa: Lazio al 13,9% (seconda del campionato), Juventus all’8,1% (11ª): cinismo biancoceleste contro volume bianconero.

al 13,9% (seconda del campionato), all’8,1% (11ª): cinismo biancoceleste contro volume bianconero. Quando Zaccagni segna, la Lazio non perde: 21 gare di fila senza KO con lui a bersaglio nelle ultime due stagioni (18V, 3N).

segna, la non perde: 21 gare di fila senza KO con lui a bersaglio nelle ultime due stagioni (18V, 3N). Vlahovic ha già segnato 7 volte contro la Lazio, ma solo una all’Olimpico: tabù capitolino da sfatare.

Le statistiche stagionali di Lazio e Juventus

Numeri a confronto: possesso medio 49,3% per la Lazio e 57,6% per la Juventus; entrambe hanno subito 7 gol, con 3 clean sheet a testa. I bianconeri tirano di più (79 conclusioni, 35 nello specchio) ma convertono meno, mentre i biancocelesti sono più cinici (41,07% di tiri nello specchio, conversione 17,86%). Pressing simile ma più aggressivo per la Juventus (PPDA 12,1 vs 13,8). Il quadro suggerisce equilibrio, con stili diversi: palleggio e ampiezza per la Lazio, verticalità rapida per la Juventus.

Lazio Juventus Partite giocate 7 7 Vittorie 2 3 Pareggi 2 3 Sconfitte 3 1 Gol segnati 10 9 Gol subiti 7 7 Clean sheet 3 3 Possesso palla (%) 49,3 57,6 Precisione passaggi (%) 84,6 86,16 Tiri totali 56 79 Tiri in porta 23 35 Accuratezza tiri (%) 41,07 44,30 PPDA 13,8 12,1 Calci d’angolo a favore 24 40

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Lazio-Juventus? Lazio-Juventus si gioca domenica 26 ottobre 2025 con inizio alle ore 20:45. Dove si gioca Lazio-Juventus? La partita si disputa allo Stadio Olimpico di Roma. Chi è l’arbitro di Lazio-Juventus? L’arbitro è Andrea Colombo di Como; assistenti Alassio e Tegoni, IV Crezzini, VAR Meraviglia, AVAR Maresca.